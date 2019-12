Den Azteken sei Dank

Die Gewürzvanille wurde in Mexiko von den Azteken kultiviert, sie aromatisierten damit ihre Schokolade. Im 16. Jahrhundert lernten die spanischen Eroberer die Vanille zu schätzen, von da an verbreitete sie sich um die ganze Welt. Aber erst Mitte des 19. Jahrhunderts gelang es, Vanille auch außerhalb Mexikos anzubauen. Entscheidend dafür war die Bestäubung von Hand. Bis dahin konnten nur in Mexiko heimische Bienen und Kolibris bestäuben.