Das erste Weihnachtsfest, an das ich mich erinnere, war ziemlich einsam. Nur meine Mutter war da; mein Vater, ein Maschinenbautechniker in einem großen städtischen Werk, hatte zu arbeiten. Die Heizungen in den polnischen Plattenbauten mussten in den damals noch enorm kalten und schneereichen Wintern ja zuverlässig laufen, auch an Weihnachten, und sie ließen sich – eine kuriose Fehlkonstruktion – dann auch gar nicht mehr abstellen, weshalb nicht selten ein Fenster zumindest einen Spalt weit offen stand, um die Idealtemperatur herzustellen. Um 1980 herum in einem Plattenbau zu wohnen war ein Geschenk des Himmels: Es gab fließendes Wasser, es gab ein Innen-WC und diese Heizkörper, die dank der Arbeiter ewige Wärme ausstrahlten. Und vor Weihnachten waren sogar die Geschäfte, von welcher Zauberhand auch immer, ganz gut bestückt.

Der vaterlose Heiligabend muss meine Mutter in einige Verlegenheit gebracht haben. Es fehlte ja der Weihnachtsmann (der Mikołaj), der verkleidete Vater oder der Onkel oder der Nachbar, der die Geschenke überreicht. Sie verfiel auf eine sehr durchsichtige Idee: Sie sagte, sie müsse mal schauen, wo der Weihnachtsmann geblieben sei, er lasse sich dieses Jahr doch ganz schön viel Zeit. Sie verließ die Wohnung, und schon kurz darauf wurden aus dem Dunkel des Hausflurs mehrere Geschenke ganz schnell über die Türschwelle geschoben. Als sie nach einer Weile zurückkam, sagte sie, der Weihnachtsmann habe es dieses Jahr sehr eilig gehabt, sie habe ihn selbst kaum sehen können, aber die Geschenke, immerhin, die habe er hinterlassen können.

Ich weiß nicht mehr, was ich geschenkt bekam, aber ich weiß, dass ich damals leise ahnte, dass an der Geschichte etwas faul sein musste. Ich glaube, auch meine Mutter ahnte, dass ich das ahnte. Wahrscheinlich ist jedem Weihnachtsfest eine sanfte Lüge eingeschrieben. Es glaubt wohl kaum ein Kind an Geschenke, die ein höheres Wesen bringt, ob dieses nun – je nach Land und Region – Christkind, Sternenmann oder Väterchen Frost heißt. Aber das Kind lernt, dass das Geheimnis nicht gelüftet werden darf. Es lernt früh und intuitiv, dass wir miteinander verbandelt sind durch großherzige Flunkereien und Unaufrichtigkeiten, durch Camouflage und feinsten Trug. Man nennt das Zivilisation. Und man wird später den Nachbarn grüßen, obwohl man ihn nicht mag, und auf das Dienstjubiläum der Kollegin anstoßen, die einem tagtäglich das Leben zur Hölle macht. Und selbst mit dem charakterlich und politisch zweifelhaften Onkel, der immer am ersten Weihnachtstag vorbeischaut, wird sich tapfer unterhalten.

Wann ist ein Fest ein gelungenes Fest? Wenn wir seine Illusion miteinander teilen – selbst dann, wenn wir sie durchschauen. Wenn wir den Zweifel verdrängen und die offene, lange schon anstehende Aussprache vertagen. Das Fest verträgt sich überhaupt nicht gut mit Wahrhaftigkeit. Ob das Brautpaar wirklich zueinanderpasst? Diese Frage hat auf einer Hochzeitsfeier nichts zu suchen. Dass dem ehrgeizigen, erst 30 Jahre alt gewordenen Chef tatsächlich "viel Glück und viel Segen auf all seinen Wegen" zu wünschen ist, wird nicht jeder der so glühenden Sänger von Herzen bejahen. War ein Fest geglückt, dann hat man etwas getan, was vielleicht ein wenig aus der Mode gekommen ist: Man hat sich nicht so ernst genommen und sich kunstvoll zusammengerissen. Für die kollektive Verstellung, die jedem Fest eigen ist, wird man schließlich belohnt: Zwischen dem zweiten und dem dritten Glas Wein an Heiligabend wandelt sich der anfangs so anstrengende Schein zur zweiten Natur und die Maske der Friedfertigkeit zur wahren Empfindung. Wir glauben für ein paar Stunden, was wir nicht glauben.

Jedes Fest hat Riten. Es unterliegt einem mächtigen Wiederholungszwang. Immer, jedes Jahr aufs Neue, gibt es das eine bestimmte Gericht, den einen bestimmten Segen, die ewig gleichen Lieder, fast immer die gleichen Geschenke. Es hat schon seinen Sinn, dass man seinen Kindern vorflunkert, diese seien von einer göttlichen Macht vorbeigebracht worden und nicht etwa von Menschen. Irdische Geschenke sind nur Tauschhandel: Sie sind Liebesbekundungen, um Liebe zu entfachen. Wir geben für Gegengaben. Der Mensch verbucht, was er gibt. Nur das Geschenk, das vom Himmel oder vom Rentierschlitten fällt, das Geschenk, das mit einem Mal in den Socken hängt, das sich geisterhaft über die Türschwelle schiebt, will nichts außer Geschenk sein. Wer ausnahmsweise nicht ironisch von einer Weihnachtsstimmung spricht, hat vermutlich für eine Flattersekunde an ein solches Geschenk geglaubt.

Das Fest ist unzeitgemäß. Es will nie etwas Neues, sondern nur das Alte zur Wiedervorlage bringen: Die Hochzeitstorte, wie sie schon Abermillionen andere serviert bekamen. Den Leichenschmaus, der beim nächsten Begräbnis wieder identisch beklommen abläuft. Die Sektkorken, die bei jedem Jahreswechsel knallen. Das wiederkehrende dreitägige Feiern nach dem Ramadan. Die sozialistische Urkunde für jeden Jahrgang der Jugendweihe. Die Kerzen, die immer in der Chanukka-Nacht angezündet werden. Das Fest mag keine Varianz. Es zementiert Gemeinschaft durch die Wiederholung des Immergleichen. Das Fest gibt der verrinnenden Zeit Struktur, gaukelt Ewigkeit vor, in allen Kulturen und in allen Religionen. Die Alten versichern sich, dass auch die Jungen das feiern, was sie selbst immer feierten. Das gelungene Fest kommt daher nie ohne Rührung aus. Man spürt: Das Ritual ist zählebiger als der Einzelne, der die paar Jahre hat. Und wer weiß, ob sich alle im nächsten Jahr noch wiedersehen. Jedes Fest kämpft mit seinen feierlich-starren Abläufen gegen die Vergänglichkeit an. Wenn es gelingen soll, macht man sich das bewusst.

Das Fest unterbricht den Alltag. Das macht die Gefahr des Festes aus. Alle sollen auf Knopfdruck besinnlich sein und sich anders verhalten als sonst. Der berühmte weihnachtliche Familienstreit hat hier seine Wurzeln. Man genügt dem Anspruch des Festes nicht, fühlt sich befangen und findet die Schuld im Ungenügen des anderen. Es reicht ja immer eine Nichtigkeit. Ich erinnere mich noch gut daran, dass mein Vater, wahrscheinlich um an falscher Stelle etwas Geld zu sparen, einmal einen sehr hässlichen Tannenbaum gekauft hatte – ein dürres Ding, die Tannenspitze war jämmerlich verbogen, und auch sonst machte er einen unförmigen Eindruck. Seltsamerweise wurde die Traurigkeit des Baumes durch den Schmuck, den man an seine lustlos abstehenden Zweige hängte, noch verstärkt. Nichts während all der Weihnachtsfeste, die wir über die Jahre feierten, empörte meine Mutter mehr als diese Tanne, die Mitte der Achtzigerjahre in unserem Wohnzimmer stand: Man sei nicht nach Deutschland gekommen, um an den Bäumen zu sparen. Solche Zwistigkeiten kennt jede Familie. Nicht selten wird der Streitpunkt im Laufe des Abends noch rechtzeitig zur scherzhaften Anekdote umgewandelt und der Baum zum schönsten Baum der Welt erklärt. Der Grund für die dann doch einsetzende Friedfertigkeit ist die Form des Festes, die diszipliniert: das immer gleiche Essen, die immer gleichen Glückwünsche und die immer gleichen Herzlichkeiten. Man kapituliert vor dem Fest. Wenn Streit droht: sich immer ans Ritual halten.

Jedes Fest ist ein Schauspiel, ein regelrechtes Kunstwerk. Auf die Choreografie kommt es an. Es gab Zeiten, in denen die Feste vom Alltag noch deutlicher geschieden waren als heute. Das barocke Fest mit seinen Verkleidungen, den Elefanten und Pfauen, dem Wein, der aus Springbrunnen floss, und den dramatischen Musikdarbietungen war ein hysterisches Ereignis höfischer Repräsentation. Davon sind wir etwas abgekommen, von den Riesenhochzeiten einmal abgesehen. Manche Feste, die uns noch etwas bedeuten, sind stiller und leiser geworden. Aber noch immer sind sie in Form, und sie gelingen nur in der Form. Es gibt zum Beispiel bei Polen die seltsame Marotte, am Heiligabend einen unbesetzten, aber eingedeckten Platz am Tisch bereitzuhalten. Man blickt dann während des Essens manchmal auf diese eigenartige Leerstelle und die unberührten Gabeln und Messer und den unbenutzten Teller. Es wird gesagt, der leere Platz sei für einen Unbehausten oder für einen unerwarteten Gast reserviert. Vielleicht zeigt er aber auch nur an, dass dort jemand einmal saß, der nicht mehr da ist, oder dass dort jemand einmal sitzen wird, der noch nicht geboren ist.