Als mein Vater sich vor der Fleischerei Mischke als Weihnachtsmann selbst enttarnte, muss ich ungefähr acht oder neun Jahre alt gewesen sein. Ich ging schon eine Weile zur Schule. Wenn wir nebeneinander herliefen, gab ich ihm noch meine Hand. Im Winter trug ich einen hellblauen Anorak und er eine Mütze mit Ohrenklappen.

Ich glaubte damals einiges über die Herkunft des Weihnachtsmanns zu wissen. Das Erzgebirge ist das Weihnachtsland, hatte mein Vater einmal zu mir gesagt. Und wo sonst sollte der Weihnachtsmann herkommen, wenn nicht aus dem Weihnachtsland? Dass mein Vater selbst von dort stammte, war für mich nur ein weiterer Hinweis gewesen, dass er einen guten Draht zu ihm hatte, wenn es um die Übermittlung meines Wunschzettels ging. Fast keiner meiner Wünsche blieb unerfüllt. Seit es ihn nach Leipzig verschlagen hatte, vermisste mein Vater seine Heimat wohl ein bisschen. Er redete oft über das Erzgebirge.

Manchmal besuchten wir seine Eltern, meine Großeltern, in dem kleinen Ort, in dem er aufgewachsen war, und besichtigten eines der stillgelegten Erzbergwerke. Ich bildete mir ein, dass der Weihnachtsmann dort seine Behausung hatte und in den vielen unterirdischen Gängen umherhuschte. Dass ich ihn nie zu Gesicht bekam, hatte für mich nur einen Grund: Der Weihnachtsmann war unsichtbar. Außer zu Weihnachten. Dann kam er aus seinem Rückzugsort hervor und eilte mit großen Schritten über das Land bis in unsere Leipziger Hochhaussiedlung.

Um von unserer Wohnung im siebten Stock hinunter auf den Fußweg vor dem Haus sehen zu können, hatte ich mir immer einen Stuhl ans Fenster geschoben und war daraufgestiegen. Die Scheibe hatte sich kalt angefühlt. Dort, wo meine Nasenspitze sie berührte, bildete sich schnell ein kleiner Kreis, den ich hin und wieder wegwischen musste. Wenn der Weihnachtsmann in unsere Straße einbog, wusste ich, dass es nun nicht mehr lange dauern würde, bis er an meine Tür klopfte. Vorher verschwand er ab und zu in einem der Hauseingänge und kam nach einer Weile wieder heraus. Hatte er unseren Eingang erreicht, kletterte ich vom Stuhl und lief zur Wohnungstür, um sie einen Spaltbreit zu öffnen. Schritt für Schritt hörte ich ihn näherkommen. Obwohl es im Haus einen Fahrstuhl gab, lief er alle sieben Stockwerke nach oben. Auf dem letzten Treppenabsatz machte er kurz halt, und ich schloss leise die Tür, um dahinter auf sein Klopfen zu warten.

So war es immer gewesen. Und ich hatte wohl damals die Vorstellung gehabt, dass sich daran niemals etwas ändern würde. An das Jahr, in dem ich die wirkliche Herkunft des Weihnachtsmanns erfuhr, kann ich mich nicht mehr genau erinnern. Vielleicht war es 1984, vielleicht aber auch ein Jahr später gewesen. Im Grunde hatte jener Weihnachtstag angefangen wie alle anderen vor ihm auch.

Am Morgen schmückten mein Vater und ich den Weihnachtsbaum. Weil er es satthatte, die mageren Kiefern, die es zu kaufen gab, auszubessern, indem er mit einem Holzbohrer Löcher in den Stamm bohrte, um an den kahlen Stellen zusätzliche Zweige einzusetzen, kaufte er irgendwann einen künstlichen Baum. Außerdem hasste er es, etwas wegzuschmeißen, was viel Arbeit gekostet hatte, und das Entsorgen des echten Baums hatte dem Weihnachtsfest, wie er sagte, im Nachhinein immer eine etwas traurige Note gegeben. Diese Gefahr bestand bei einem Exemplar aus Plastik nicht. Jedes Jahr aufs Neue schien mein Vater darüber erfreut, sich der unnötigen Arbeit und des traurigen Abschieds entledigt zu haben. Fröhlich pfeifend schritt er mit mir in den Keller, um unseren zusammengeklappten Weihnachtsbaum hervorzuholen. Dann platzierten wir ihn auf einem Holzbänkchen im Wohnzimmer und bogen seine Zweige auseinander. "Prächtig", sagte mein Vater, sobald wir damit fertig waren. Weil er sich nicht merken konnte, in welchem Fach der Schrankwand wir das Lametta und die Weihnachtsbaumkugeln aufbewahrten, öffnete er zunächst einige Fächer, gab aber rasch auf und fragte wie immer meine Mutter, die in der Küche das Rotkraut zubereitete. Ich hätte es auch gewusst, sagte aber nie etwas, weil ich es liebte, dass jedes Jahr alles gleich ablief.

Der Moment, in dem meine Mutter den Karton mit den Baumkugeln aus der Schrankwand zog und öffnete, gehörte für mich zu den schönsten am Weihnachtsmorgen. Jede einzelne Kugel lag in einem extra Kästchen und war in dünnem Papier eingeschlagen. Beim Herausnehmen fühlte es sich an, als würde man ein Geschenk auspacken. Vorsichtig hängte ich sie an den Baum, und mein Vater schaute aus einiger Entfernung, wo noch eine Kugel fehlte. Dann kam das Lametta an die Reihe. Für mich der schwierigste Teil. Nachdem die zarten Streifen ein Jahr lang in der Verpackung zusammengepresst worden waren, klebten sie fest zusammen. Wir brauchten eine halbe Ewigkeit, um sie voneinander zu trennen und einzeln über die Zweige zu legen, ohne dass sie rissen. Zum Schluss befestigte er eine kleine Lichterkette an unserem Baum und sagte noch einmal "prächtig".