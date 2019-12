Hat es geschneit, damals in der Heiligen Nacht, auf Bethlehem? Stand ein Tannenbaum in dem berühmten Stall, waren die Hirten auf dem Felde nomadisierende Samen oder Lappen, die ihre Rentiere vom Nordkap herbeigeführt hatten? Und als sie des Nachts ihre Herde hüteten, trat da ein Weihnachtsmann zu ihnen, und sie fürchteten sich sehr? War er es, der von einem Schlitten herab zu ihnen sprach: "Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude"?

Es ist nun schon ein paar Hundert Jahre her, dass die Weihnachtsgeschichte nordeuropäisch überformt wurde, in Schnee und Eis und unter Nadelbäume versetzt wurde, aber noch immer hat es etwas Erstaunliches, wie sich jenes eigentlich mediterrane Geschehen so konsequent skandinavisieren ließ, dass am Ende selbst die Schafe, Ochs’ und Esel einer arktischen Hirschart weichen mussten. Man kann diese letzte Stufe, die endgültige Vertreibung des Heiligen Abends aus dem orientalischen Land der Ölbäume und Weinberge, sogar näherungsweise datieren. Es war im Jahr 1823, als ein anonymer nordamerikanischer Autor das Gedicht The Night Before Christmas veröffentlichte und darin als Schlittenzieher des Weihnachtsmanns Rentiere auftreten ließ, mit Namen wie Comet, Cupid, Dunder und Blixem, die eine Nähe zu nordischer und antiker, jedenfalls heidnischer Mythologie andeuteten.

Der hier St. Nick genannte Weihnachtsmann, der ja tatsächlich seinem Ursprung nach ein im Kirchenjahr hinausgeschobener Nikolaus ist, war damals schon aus Deutschland in die USA zugewandert, zusammen mit dem Weihnachtsbaum, den ebenfalls deutsche Einwanderer populär machten; 1832 hat ein aus Hessen stammender Professor in Harvard jedenfalls den ersten urkundlich belegten Christbaum der USA aufgestellt. Man kann nur darüber spekulieren, ob sich durch den Import von Folklore eines kalten europäischen Landes in ein ebenfalls schneereiches Neuengland die spezifische Winterlichkeit des Weihnachtsgeschehens in den Köpfen festsetzte.

Sicher ist dagegen, dass sich deutsches Brauchtum niemals ohne die gewaltige Transferleistung der amerikanischen Kulturindustrie weltweit durchgesetzt hätte. 1931 begann der Aufstieg des Weihnachtsmanns zur Werbe-Ikone von Coca-Cola, 1939 bereicherte ein weiteres Weihnachtsgedicht die schon bekannte Rentierherde um jenen rotnasigen Rudolph, der seither durch Comics, Lieder und Filme tobt und als beleuchtete Skulptur auch in deutschen Vorgärten steht, dort aber, mit seinem ungeschickt nachgebildeten Geweih, das eher an Ohren erinnert, einem gewaltigen Zwergspitz gleicht.

So hat Deutschland am Ende seine Quittung als Exportweltmeister in Sachen Weihnachtlichkeit bekommen – es ist seinerseits zur kulturellen Kolonie herabgesunken, die eifrig konsumierend nachbuchstabiert, was andernorts aus seinen Hervorbringungen gemacht wurde, einschließlich der heidnischen Überformung des Christenfestes. Vergeblich war schon Martin Luthers Versuch, den profanisierten Nikolaus bei den Protestanten durch ein gabenbringendes Christkind zu ersetzen; tatsächlich hatte das Christkind dann vor allem bei Katholiken Erfolg, wahrscheinlich weil diese das enorme Kitsch- und Süßlichkeitspotenzial besser erkannten. Dem Erlöser näher rückte die Figur damit nicht; das sogenannte Nürnberger Christkind, das zum Nürnberger Christkindlesmarkt gewählt wird, ist stets ein mindestens sechzehnjähriges Mädchen – was im Internet schon zu der breit diskutierten Frage geführt hat, ob das Christkind grundsätzlich weiblich zu denken sei.

Zurück zum biblischen Geschehen kommt man in solcher Debattenlage nicht mehr, wie denn überhaupt unser Weihnachten weitgehend undeutbar geworden ist. Fest steht nur, dass es sich in eine ziemlich kalte, der Polarnacht nahe gerückte Angelegenheit verwandelt hat. Es leben ja auch die Rentiere dort, wo sonst für größere Säugetiere kein Überleben möglich ist.