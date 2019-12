Unsere Feiertage, wo kommen die eigentlich her? Die Antwort darauf gibt The Nightmare Before Christmas. Der Puppentrickfilm aus dem Jahr 1993 folgt einer Idee des Gruselkünstlers Tim Burton und schildert ein fantasievolles Gleichnis aus der Welt der amerikanischen holidays: Wir sehen zu Beginn eine Waldlichtung, gesäumt von Bäumen, in die sind Türen geschnitzt; eine hat die Form eines Truthahns, eine andere die eines Kürbisses, eine weitere gleicht einem Weihnachtsbaum. Dies sei, verrät der Erzähler, "die älteste Feiertagswelt" – der Ideenhimmel sozusagen, aus dem unsere Feste stammen.

The Nightmare Before Christmas (eine Anspielung auf das Gedicht The Night Before Christmas) schickt den Zuschauer durch die Kürbistür, und man findet sich wieder in einem Dorf, schwarze Giebel und schiefe Türmchen: Halloweentown. Das Sagen hier hat ein Skelett namens Jack, ihn nennen sie den Kürbiskönig, weil er alljährlich ein prächtiges und schreckliches Halloween-Fest auf die Gebeine zu stellen vermag. Jack selbst aber ist den durchgeplanten Grusel-Festivitäten seiner Heimat überdrüssig geworden; er sucht nach einer Verzauberung, die er zu Hause nicht mehr findet.

Auf der Lichtung stößt er zufällig die weihnachtsbaumförmige Tür auf und gerät nach Christmastown – gemeint ist hier natürlich nicht Weihnachten als religiöses Fest der Erlösergeburt, sondern die liebevoll amerikanisierte Idee, die einen Santa Claus kennt, der am Nordpol über seinen Hofstaat gebietet, fröhliche Elfen und Wichtel. Wiederverzaubert von der mistelseligen Heimeligkeit des Ortes, will Jack der weihnachtlichen Magie habhaft werden. Mit ihrer Hilfe soll Halloween der müden Routine entrissen werden. Jack aber ist Rationalist, Anhänger der Scientific Method, so der Titel eines Buches, das er im Bett liest. Auch den Geist der Weihnacht versucht er zu verwissenschaftlichen, in seinem Labor seziert er bunte Zuckerstangen – ohne Erfolg. Schließlich entführt er den Weihnachtsmann.

Im marxistischen US-Magazin Jacobin erschien kürzlich ein Artikel, der The Nightmare Before Christmas einer klugen geschichtsphilosophischen Lektüre unterzieht. Für den Autor gleicht der Kürbiskönig Jack im Rückblick weniger einem Monarchen als einem CEO – der Schöpfer der Grusel-Events tritt auf wie ein Entrepreneur. Halloweentown steht in dieser Allegorie für das Zeitalter des Kapitalismus; Weihnachten für das feudale System, das dem Kapitalismus und seiner instrumentellen Rationalität weichen musste. Und dennoch können Kapitalisten wie Jack das Weihnachtsfest nicht vergessen, ihre unversöhnte Rationalität gebiert eine Sehnsucht nach neuer Mystifizierung, die sie unter dem Tannenbaum zu finden meinen. "Die hohlen Formen der Vernunft, die der Liberalismus kennt, von Mill bis Habermas, können der bürgerlichen Gesellschaft keinen Sinn stiften und keine Bestimmung geben", schreibt der Jacobin-Autor. "Oh, irgendwo in meinem Skelett / Da fehlt mir was, was ich gern hätt", singt der Knochenmann Jack im Film.

Wirken in einer fortschrittlichen Gesellschaft also beide Feste gestrig, Weihnachten wie Halloween? Möchten wir doch den Plastik-Fun der instrumentellen Rationalität genauso überwinden wie das Lametta der Vormoderne, in der Weihnachtswichtel nur als Leibeigene des Patriarchen vorstellbar sind. Aber welches Fest wäre uns dann angemessen? Der Frauentag am 8. März, den das Land Berlin gerade zum Feiertag nobilitiert hat?

Der Jacobin-Autor jedenfalls glaubt an den dialektischen Materialismus. Halloween, so hofft er, ist tatsächlich die Antwort auf Weihnachten; wir sollten diesen Feiertag als wahrlich universelles Fest der Säkularisierung begehen: "Hier wird, was einst grausam und erschreckend war, aufgelöst in Unterhaltung und Vergnügen."

Der Gedanke besticht. Den Anwälten der Weihnachtszeit bleibt der Hinweis darauf, dass auch ihr Fest einen ganz ähnlichen Sinn trägt. So sagt der Engel in der Heiligen Nacht doch nicht weniger als: Fürchtet euch nicht!