DIE ZEIT: Frau Schede, Herr Kleindienst, Frau Mysorekar, was stört Sie drei am meisten am ZDF?

Muriel Schede: Was das ZDF an Unterhaltung bietet, wird von meiner Generation so gut wie gar nicht wahrgenommen. Rosamunde Pilcher und ähnliche Formate sind altbacken.

Wolfgang Kleindienst: Das ZDF berichtet zunehmend einseitig – politisch eher Mitte-links.

Sheila Mysorekar: Wir vom Verein Neue deutsche Medienmacher haben den Talkshows von ARD und ZDF dieses Jahr den Negativpreis "Die goldene Kartoffel" überreicht. Der Grund ist enttäuschte Liebe: Das ZDF sollte die Gesellschaft widerspiegeln und zum friedlichen Zusammenleben beitragen. Das tut es nicht.

ZEIT: Frau Schede, Sie sind 18 Jahre alt. Schauen Sie überhaupt ZDF?

Schede: Ich kenne offen gesagt fast niemanden in meinem Alter, der noch lineares Fernsehen nutzt. Auf die Mediathek greifen wir schon mal zu, aber eher für Nachrichten und Dokus. Für Serien und Unterhaltung gibt es Netflix.

Peter Frey: Erst mal ist es gut, dass Ihre Altersgruppe unsere Mediathek kennt. Bei unserem linearen, also zeitgebundenen ZDF-Hauptprogramm sind die Zuschauer im Schnitt über 60, das spiegelt die Entwicklung in unserer Gesellschaft. Allerdings schauen auch viele jüngere Leute klassische Sendungen wie das heute-journal. Unsere Aufgabe ist es, jüngere Zuschauer zu gewinnen, ohne zugleich die älteren zu verprellen.

ZEIT: Laut einer Studie erreichen ARD und ZDF nur noch jeden zehnten Zuschauer unter 25 Jahren.

Frey: Das kommt darauf an, wie man die Reichweite berechnet. Alleine das ZDF-Hauptprogramm erreicht im Monat knapp 50 Prozent der 14- bis 29-Jährigen. Und die Nutzer der Smartphone-App unserer Mediathek sind im Schnitt 37 Jahre alt. Auch ZDFinfo ist deutlich jünger. Andererseits dürfen wir 25 Millionen regelmäßige ältere Zuschauer des ZDF nicht vernachlässigen.

Kleindienst: Mit 66 Jahren bin ich voll in der Zielgruppe. Und einen Teil des Programms finde ich auch sehr gut. Zum Beispiel bin ich ein Fan von Sendungen zu Natur und Geschichte. Anderes hingegen ... na, ich sag’s lieber nicht!

ZEIT: Doch, sagen Sie es ruhig.

Kleindienst: Also, es gibt Sendungen, bei denen ich den Eindruck habe, es soll Einfluss genommen werden auf mein Gehirn.

ZEIT: Wo passiert das?

Kleindienst: Vorweg ein paar Sätze zu mir: Ich war in der DDR nicht in der Partei und bin jetzt auch in keiner. Ich bin mit der Jungen Gemeinde groß geworden, "Schwerter zu Pflugscharen" war da das Motto. Ich hatte auch mal lange Haare ...

Frey: Ich auch!

Kleindienst: ... und ich hatte Berlin-Verbot. Ich bin 1970 aus der FDJ ausgetreten, da hatte ich nur Nachteile.

ZEIT: In dieser Zeit haben viele im Osten Westfernsehen geschaut, um zu erfahren, was man eigentlich nicht erfahren durfte.

Kleindienst: Richtig. Nach der Wende war für mich zunächst auch alles in Ordnung mit Meinungsfreiheit und Medien. Man hat gelernt, bestimmte Medien, Zeitungen einzuordnen: Die einen stehen politisch eher hier, die anderen eher dort, das ist alles normal und legitim. Aber jetzt habe ich das Gefühl, ich erlebe wieder die Aktuelle Kamera, die DDR-Nachrichten.

Frey: Ein harter Vorwurf. Woran machen Sie das fest?

Kleindienst: Ein Beispiel: Ich war 45 Jahre lang in der Energiebranche tätig. Und ich habe den Verdacht, dass Ihre Berichterstattung über die Energiewende Vertreter der, sagen wir mal, grünen Kapitalisten bevorzugt. Mit der Wind- und Solarenergie wird ja viel Geld verdient, zulasten der Strompreise, die über 30 Cent liegen. Zuletzt ist mir ein Beitrag in der Sendung Berlin direkt aufgefallen: Darin beklagen Windkraftlobbyisten, dass der Ausbau der Windenergie ins Stocken geraten sei. Die Gegenseite kam gar nicht vor.