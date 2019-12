Wenn es nur so einfach ginge – der Illustrator Timo Lenzen hat für die ZEIT einen ICE mit vierfacher Kapazität entworfen. © Illustration: Timo Lenzen für DIE ZEIT

Matthias Feil hat nicht viel Zeit, 20 Minuten, für ein Telefonat. Kein Wunder. Feil ist "Leiter Angebotsmanagement" für den Fernverkehr der Deutschen Bahn und hatte als Chefplaner des Fernverkehrs entsprechend viel zu tun, ehe der Winterfahrplan vor ein paar Tagen in Kraft trat. Jahrelang hätte man ihn einen Mängelverwalter nennen können. An allem wurde gespart. An den Zügen, am Personal und an Streckensanierungen. Aber am Nikolaustag 2019 ist Feil, 39, in Hochstimmung. "Wir haben eine wunderbare Zeit mit der Eisenbahn vor uns", sagt er. "Die Hoffnungen der Klimawende ruhen auf uns."

Nach Jahrzehnten der Vernachlässigung sieht die Bundesregierung in der Bahn nicht mehr nur eine Milliardenlast, sondern eine große Chance. Zuerst formulierten CDU/CSU und SPD im Koalitionsvertrag von 2018, dass sich die Zahl der Bahnfahrten bis zum Jahr 2030 verdoppeln solle. Dann kam in diesem Herbst mit dem Klimaschutzpaket das nötige Geld dazu. Der Schienenverkehr ist eines der zentralen Elemente des Pakets. Weil der Verkehrssektor in Deutschland bislang praktisch nichts zur Emissionsminderung beigetragen hat, wurden nun sehr anspruchsvolle Ziele für die Bahn formuliert, und es werden viele Milliarden dafür lockergemacht.

Auch die Bahnkunden sollen das spüren. Wenn ab dem 1. Januar 2020 die Mehrwertsteuer auf Fahrkarten gesenkt wird, sollen diese rund zehn Prozent weniger kosten.

"Die Klimadebatte bringt uns einen enormen Attraktivitätsschub", sagte Bahn-Chef Richard Lutz im Oktober der ZEIT. In den Umbau will er rund 200 Milliarden Euro aus staatlichen und anderen Quellen stecken, es sei die größte Investitionsoffensive der deutschen Eisenbahngeschichte. Und das Herz dieses Klimarettungsprojektes bekommt einen eigenen Rhythmus. Es soll im Deutschlandtakt schlagen.

Deutschlandtakt? Damit ist eine reibungslose Vernetzung der Fern- und Nahverkehrszüge gemeint. Ab 2030 soll man jede Stunde quer durchs Land fahren können, mit schnellen und verlässlichen Anschlüssen. Auf den Hauptstrecken von Köln nach Berlin oder Hamburg nach Hannover sogar halbstündlich. Für die Reisenden habe das einen großen Vorteil, sagt der Bahnmanager Feil: "Wenn ich weiß, dass mein ICE zu jeder halben Stunde fährt, brauche ich kaum mehr auf die Uhr zu gucken."

Den Rhythmus will die Bahn schrittweise einführen, ihr Vorbild dafür ist die Schweiz. Doch so attraktiv solch ein neuer Fahrplan für die Kunden sein könnte – Feil und seinen Leuten bereitet er erst einmal jede Menge Arbeit. "Als Fahrplaner ist man auf alles gefasst", sagt Feil. "Es ist klar, dass das nicht einfach wird." Jeder Streckenausbau bedeutet Umwege, Bummeltempo und Wartezeiten.

Schaffen die das? Denn die Bahn hat ja schon das aktuelle Angebot nicht im Griff, jeder Bahnkunde erlebt es: Züge sind überfüllt, unpünktlich, viele Fahrten fallen ganz aus. Laut Bahn trifft im Fernverkehr rund ein Viertel aller Züge mehr als sechs Minuten später am Ziel ein als im Fahrplan vorgesehen. "Mehr als sechs Minuten", das ist eine Kategorie aus der amtlichen Verspätungsstatistik und stellt beinahe eine aktive Verschleierung dar: Denn dahinter kann sich auch sehr viel mehr Verspätung verbergen.

Der oberste Fernverkehrsplaner der Bahn hofft indes auf Besserung. "Wir kriegen derzeit alle drei, vier Wochen einen neuen ICE 4, insgesamt 137 Stück", sagt Matthias Feil. Gerade erst wurde der Kauf von 30 weiteren schnellen ICEs beschlossen, sie schaffen in der Spitze Tempo 300. Die Kosten laut der Deutschen Bahn: eine Milliarde Euro. Wie kann das klappen, mehr Züge auf ähnlich vielen Schienen? Und reichen die Kapazitäten an Planern, Werkstätten und Bautrupps, um zusätzlich den Deutschlandtakt zu organisieren?

Dieses Großprojekt ist einerseits zwingend. Wenn Deutschland es ernst meint mit dem Klimaschutz, ist der Ausbau des Transportmittels Bahn ein, vielleicht der zentrale Hebel. Bei einer Zugreise entsteht im Vergleich mit einer durchschnittlichen Autofahrt laut Umweltbundesamt nur ein Viertel der Treibhausgas-Emissionen. Zwar sind die Fahrgastzahlen schon gewachsen, im Nahverkehr in den vergangenen 15 Jahren um rund ein Drittel, im Fernverkehr etwa um ein Viertel. Doch das reicht bei Weitem nicht, um Deutschlands Klimaversprechen einzuhalten.