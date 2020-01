Unbekannte haben in Halle auf das Bürgerbüro des Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby geschossen. Die Scheibe des Büros, auf dem ein Poster mit dem Gesicht des SPD-Politikers hing, wurde dabei zerstört. Diaby ist nicht das erste Mal Opfer rassistischer Bedrohungen. 2015 wurde ein Fenster seines Büros eingeworfen, im Jahr darauf erhielt er eine Postkarte mit rassistischen Nachrichten der rechtsextremen Partei Der dritte Weg.

Seit ein paar Tagen erhält außerdem der Bürgermeister von Kamp-Lintfort, Christoph Landscheidt, Personenschutz. Der SPD-Politiker hatte berichtet, seit den Europawahlen 2019 rechtsextremen Drohungen ausgesetzt zu sein. Zuvor hatte er einen Waffenschein beantragt – und damit eine Debatte über die Sicherheit von Kommunalpolitikern ausgelöst.

In Niedersachsen trat kürzlich Arnd Focke von seinem Bürgermeisteramt zurück. Der SPD-Politiker, der auch in der Flüchtlingshilfe aktiv war, bekam nächtliche Anrufe und Morddrohungen, sein Auto wurde mit Hakenkreuzen besprüht. Auch Silvia Kugelmann ist nicht mehr lange Bürgermeisterin in Bayern. Ihr Auto wurde mit Kot beschmiert, ein Nagel in die Reifen gesteckt, sie wurde sexistisch beschimpft und beleidigt. Kugelmann, die einer unabhängigen Wählergemeinschaft angehört, beendet im April ihr Amt.

Was sind Ihre Erfahrungen?

ZEIT ONLINE interessiert sich für Ihre Geschichten: Sind Sie Politikerin, Politiker und haben Erfahrungen mit Bedrohungen, Hass und Übergriffen gemacht? Wenn ja, aus welcher Richtung? Was muss sich ändern, damit Sie sich geschützt fühlen? In welchem Teil Deutschlands sind Sie tätig?



Bitte schildern Sie Ihre Erlebnisse im Formular oder im Kommentarbereich. Alternativ können Sie auch eine E-Mail an community-redaktion@zeit.de senden. Ausgewählte Beiträge möchten wir veröffentlichen, auf Wunsch gern anonym.

