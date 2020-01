Am Ende seines Berufslebens zieht er nüchtern Bilanz, die Zahlen passen auf eine halbe Notizbuch-Seite: 23 Hotels, Clubs, Kaffeehäuser, Konzertsäle und Theater. Sieben Ausstellungs- und Festbauten. 18 Krankenhäuser und Stifte. 31 Bankgebäude und Geschäftshäuser. 21 Herrenhäuser und Schlösser. 94 ländliche Villen, 148 Vorstadt-Villen, 159 städtische Wohnhäuser. In Summe: 501 Neu- oder Umbauten zwischen 1860 und dem Beginn des Ersten Weltkriegs, fast alle in Hamburg.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden