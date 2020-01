Hadi Al-Wehaily, FDP

Einer der ersten Sätze, die Hadi Al-Wehaily sagt, ist: "Ich bin kein Politiker und will keiner werden." Das klingt merkwürdig für einen jungen Mann, der gerade für die Bürgerschaft kandidiert und stellvertretender Kreisvorsitzender seiner Partei, der FDP, ist. Doch der 18-Jährige Politikstudent formuliert die Sache lieber so: "Ich will etwas für meinen Stadtteil tun." Billstedt. Ein Ort, an dem Politiker es nicht leicht haben. Umso mehr will Al-Wehaily den Leuten hier beweisen, dass jeder etwas tun kann, gerade einer wie er, der hier aufgewachsen ist.

Der Sohn eines irakischen Fabrikarbeiters und einer ukrainischen Drogerieverkäuferin will jungen Menschen Orte geben, nicht Shisha-Bars, sondern Schulturnhallen und Sportplätze. Er will Lehrer besser bezahlen und ihnen beibringen, dass man mit einem iPad ordentlichen Unterricht machen kann. Und er will, dass es auch für Arbeiter- und Einwandererkinder selbstverständlich ist, zur Uni zu gehen.

Nur, warum kandidiert einer wie Al-Wehaily ausgerechnet für die FDP? Eine Partei, die vielfach von Unternehmern und Menschen aus Blankenese gewählt wird? "Ich will zeigen, dass die FDP nicht nur für reiche Leute ist", sagt Al-Wehaily. Für ihn lässt sich das Wesen der Partei in einem Satz zusammenfassen, den er auch selbst lebt: "Wenn du etwas erreichen willst, dann kämpf’ dafür."

Knapp zwei Jahre ist es her, dass er sich bei der FDP anmeldete: "Ich war 16 und wusste null, was auf mich zukommt." Ein Jahr nach seinem Eintritt wurde Al-Wehaily stellvertretender Kreisvorsitzender. Für die Bezirkswahlen vergangenen Sommer kandidierte er nur deshalb nicht, weil er noch nicht 18 war. Jetzt also für die Bürgerschaft, Listenplatz 29. Al-Wehaily hält es trotzdem "nicht für unmöglich", einen Sitz zu bekommen. Auch weil in Hamburg schon ab 16 gewählt werden darf und er auf Instagram setzt statt auf Plakate.