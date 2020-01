Monika Winkler, AfD

Fleiß sei das A und O, sagt Monika Winkler. Mit Fleiß ist sie in der AfD aufgestiegen. Vor drei Jahren begann sie, das Parteibüro in Harburg zu leiten. Dann fragte ein Bürgerschaftsabgeordneter, ob sie seine Mitarbeiterin werden wolle. Die frühere Journalistin recherchierte für ihn und wurde wieder gefragt, diesmal vom Fraktionsvorstand: ob sie nicht zur Wahl antreten wolle? Winkler hatte nur einen Einwand: "Ich trage das Herz auf der Zunge, wenn ich für etwas brenne, muss das raus, da könnte es sein, dass ich mich das eine oder andere Mal verbrenne." Ein Hinderungsgrund war das nicht. Jetzt kandidiert sie auf Platz drei der Landesliste und geht davon aus, sicher in die Bürgerschaft einzuziehen.

Es wird ihr erster Wahlkampf. Einer ohne Plakate, "denn das lohnt sich nicht", sagt die 57-Jährige, "weil die sowieso nicht länger als 24 Stunden stehen bleiben". Am Wahlkampfstand in Harburg rechnet sie mit unerwünschtem Besuch von der Antifa, aber das scheint sie wenig zu stören. "Ich schwimme am liebsten gegen den Strom", sagte sie mal auf einem Parteitag, "und scheue auch die Ablehnung nicht."

Wofür sie brennt? "Familie" nennt sie als Erstes. Die werde seit Jahren "sukzessive kaputt gemacht", sagt die Mutter von vier Kindern, die dafür ihren alten Beruf aufgab. Nicht jedes Kind müsse in die Kita. Sexuelle Aufklärung gehört für sie vor allem ins Elternhaus, keinesfalls in die Grundschule. Es stört sie, dass beim Christopher Street Day an vielen Gebäuden Regenbogenfahnen gehisst werden, man müsse sich Homosexuellen doch nicht so anbiedern. Nach der Wahl will die überzeugte Christin kirchenpolitische Sprecherin werden, sie sieht den Islam als "trennendes Element" bei der Integration und ist für ein Kopftuchverbot bis zum 14. Lebensjahr. Dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt, "davon bin ich noch nicht überzeugt". Dass sie sich mit Aussagen mal verbrennt? Schon denkbar.