Norbert Hackbusch, Linke

Norbert Hackbusch sitzt im Kindermuseum in Osdorf und hört kopfschüttelnd zu. Gerade erzählt die Museumsleiterin, dass Heizungen ausfallen, Klos verstopfen, das Dach leckt. Das passt zum Klischee: Problemviertel. Hackbusch hat eingeladen, Spitzenkandidatin Cansu Özdemir ist auch da. Sie sind ein amüsantes Team, der Alt-Linke, 64, und die deutsche Kurdin, 31. Özdemir kommt von hier, kennt alle. Er, in dem Biotop ein Fremder, fragt umso mehr. Es ist einer der ersten Termine im Wahlkampf, den Hackbusch genau so führen will: vor Ort sein, Puls fühlen. In die Platte, bevor man sie abspielt. Bis Februar will er auch in die Schulen, wenn sie ihn denn lassen. Die im Born sagt kurzfristig ab.

Hackbusch fürchtet trotz guter Umfragewerte, die Linke könne zwischen Grünen und SPD zerrieben werden. Er will eine Debatte über die sozialen Gräben der Stadt führen. Über privilegierte Reiche und gleichzeitig 200.000 Menschen unter der Armutsgrenze. Über hofierte Industrie und 20 Prozent Kinder in Hartz IV. Das ist sein großes Thema, und dazu: das Kreuzfahrtgeschäft, das wichtig für Hamburg ist, etliche aber auch prekär beschäftigt. Und die Schließung des Bahnhofs Altona, in seinem Wahlkreis. Findet er Irrsinn, gerade jetzt.

Hackbusch mag Opposition. Am Pult der Bürgerschaft krempelt er oft erst die Ärmel hoch, ehe er loslegt. Ex-Bürgermeister Ortwin Runde rief ihn Hacki, wegen seiner Einwürfe im Parlament, und so ruft ihn die Linke bis heute. Hacki könnte aufhören, seine Frührente genießen. Als Chef der Dokumentation von Gruner+Jahr ist er kürzlich ausgeschieden. Aber er findet, dass es noch zu tun gibt.

Am Ende im Born sagt die Leiterin: "Die Leute wollen sich nicht immer politisch streiten." Darauf Hackbusch: "Sehe ich ein." Köpfe drehen sich ihm zu, irritierte Blicke. Er guckt ernst – und prustet dann los. Alle lachen mit.