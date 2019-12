Dies ist die Geschichte von einem, der sich auszog, das Büßen zu lernen. Es ist meine Geschichte. Lange roch Buße für mich nach Unterwerfung. Ich wollte mich nicht im Staub wälzen, um mein bisschen Seelenheil zu retten. Ich redete mir stattdessen ein: Wenn es einen Gott gibt, der mich erschaffen hat, soll er auch mit mir klarkommen – so, wie ich bin. Mit dieser Haltung kam ich bisher ganz passabel durch die Welt. Doch nun stehe ich im Herbst meines Lebens. Und ganz unvermutet wächst in mir das Gefühl, mit Gott und der Welt ins Reine kommen zu wollen. Ich bin bereit, meinen gepanzerten Harnisch abzulegen. Das Problem dabei: Unter den gängigen Konfektionsgrößen will sich kein Büßerhemd für mich finden, das zu mir passt. Immer noch meldet sich der Zweifler in mir, der mir einredet: "Büßen, das ist doch Sklavensprache! Bevor du dich dranmachst, deine Schuld abzutragen, soll der Begriff erst einmal selbst seine Unschuld wiedergewinnen!"

