Im Spiel ist alles möglich, erst recht im Computerspiel: Klempner retten Prinzessinnen (Super Mario), Elfenjungen zudem noch ganze Königreiche (Zelda), Assassinen meucheln sich über die Bühnen der Weltgeschichte (Assassin’s Creed), und Archäologinnen erkunden exotische Welten auf der Suche nach Artefakten (Tomb Raider). In seinem neuen Werk Death Stranding führt der japanische Spieleentwickler Hideo Kojima das mythologische Erzählmuster der sogenannten Heldenreise auf ein Niveau, das mit seinen mysteriösen Elementen selbst die surrealen Fantasien eines David Lynch nur noch wie verblasstes Zelluloid aussehen lässt.

Ein einsamer Postbote namens Sam Porter Bridges muss die Welt in einer düsteren Zukunft vor ihrem endgültigen Zerfall retten. Death Stranding spielt in einem dunkelgrauen Endzeit-Amerika, wo die beiden Sphären der Lebenden und Toten völlig durcheinandergebracht sind, Ursache dafür ist ein Phänomen namens "gestrandeter Tod". Übrig geblieben sind nur wenige voneinander durch öde Kraterlandschaften isolierte Siedlungen, deren Infrastruktur vom sogenannten Zeitregen davongespült wurde.

In der Rolle des Kuriers Sam gilt es für den Spieler nun, die zersplitterte Gesellschaft Amerikas durch die Neuerrichtung eines Liefernetzwerks wieder miteinander zu vereinen ("Make America Whole Again"). Als das mit Abstand bizarrste Equipment überhaupt dient Sam bei seinen Botengängen ein "bridge baby", ein ungeborenes Baby, das Sam sich in einem mobilen Brutkasten umgeschnallt hat und das ihm beim Aufspüren von bedrohlichen Schattenwesen hilft. Seinen Weg säumen gigantische Tierkadaver, unsichtbare Monster und tentakelhafte Gegner, dazu außerordentliche Wetterphänomene wie der Zeitregen, der alles altern lässt, was er berührt. Mindestens 50 Stunden werden dem Spieler abverlangt, bis er das Ziel seiner Reise erreicht hat.

Death Stranding ist das erste Spiel von Hideo Kojima, seit er das japanische Spieleunternehmen Konami 2015 nach einem Zerwürfnis verlassen hat. Berühmt geworden ist Kojima mit seiner Metal Gear-Reihe (1987 bis 2015), die ein neues Genre begründete. Dementsprechend hoch waren die Erwartungen an das neue Epos, nicht zuletzt wegen der vielen rätselhaften Trailer und Interviews im Vorfeld. In der Eröffnungssequenz taucht Kojimas Name gleich mehrmals auf, als Game-Designer, Regisseur, Casting-Director, Co-Produzent und Co-Autor, und schon dies zeigt den ungewöhnlichen Anspruch: Nie zuvor in der Branche wurde ein Game so demonstrativ mit einem Autorennamen verknüpft, als Vision eines einzigen Kopfs wie bei einem klassischen Kunstwerk. Zur Verwirklichung seiner Vision fand er Schauspielstars wie Mads Mikkelsen und Léa Seydoux, Regisseure wie Guillermo del Toro und Nicolas Winding Refn, für einen großartigen Gastauftritt auch den amerikanischen Talkshowmoderator und Comedian Conan O’Brien.

So entstand ein Spiel-Film im wörtlichen Sinne, in dem Elemente von Kino und Computerspiel ineinanderfließen. Vielleicht auch deshalb spricht Kojima hier wieder von einer eigenen Gattung, dem sogenannten Strand Game, dabei mit der Doppelbedeutung des englischen strand spielend. Im Titel Death Stranding, der auf das Phänomen der Walstrandung anspielt, entspricht strand dem deutschen Strand, der hier für eine durchlässige Membran zwischen Leben und Tod steht. Es kann aber auch einen Strang, eine Verbindung oder einen Handlungsstrang bezeichnen. So philosophiert eine Figur namens Amelie, die es am Ende des Spiels zu retten gilt, einmal im Gespräch mit Sam: "Strand ist ein interessantes Wort. Im Englischen ist es der Strang eines Seils. Und Stranden bedeutet, dass man an der Küste angespült wird. Und gestrandet ist man, wenn man nicht nach Hause kann. Ich bin gestrandet, Sam. Hier, an der Küste des Pazifiks. Tausende Kilometer entfernt, aber das Band zwischen uns hält."

Einerseits lässt sich Death Stranding kaum mit anderen Games vergleichen; andererseits sind die Bezüge zu älteren Spielen unübersehbar. Es trägt Spuren von Kojimas Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (2015), das einsame Reisen erinnert an andere japanische Meisterwerke wie Shadow of the Colossus (2005) und The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017). Zudem hat man aus Spielen wie Dark Souls (2011 bis 2018) die Möglichkeit übernommen, im Online-Modus Gegenstände mit anderen Spielern weltweit zu teilen. Death Stranding bildet einen regelrechten Fußnotenteppich, in dem auch Stränge aus Film und Comic eingeknüpft sind, etwa aus der japanischen Zeichentrickfernsehserie Neon Genesis Evangelion (1995), aus Kevin Costners Endzeitfilm The Postman (1997), aber auch aus älteren Klassikern wie Stanley Kubricks Wege zum Ruhm (1957), Francis Ford Coppolas Antikriegsfilm Apocalypse Now (1979) und James Camerons Terminator (1984). Und wem das noch nicht zu bunt erscheint, dem sei versichert, dass auch literarische Anspielungen hineingewebt wurden, auf Aldous Huxley, Kobo Abe oder Thomas Pynchon – wenngleich alles schimmernd unter einer surrealen, dystopischen Glasur.

In Kojimas düsterer Zukunftsmusik schwingt stets eine Frage mit: Lässt die immer beherrschender werdende Rolle der Technologie den Mensch immer weiter vereinsamen? Die Hauptfigur Sam begegnet kaum je anderen Menschen persönlich, er kommuniziert meist mit Hologrammen und wandert im Übrigen zwischen den Episoden durch menschenleere Felslandschaften, was bisweilen so monoton wirkt, als bewege man sich durch eine Kunstausstellung, in der zwischen jedem Exponat Hunderte Meter Laufweg liegen. Nichtsdestoweniger ist Death Stranding eines der faszinierendsten und originellsten Spiele des Jahres, das vor allem durch seine Grafik, seine dichte Atmosphäre und die melancholische Musik beeindruckt und durch die Darstellung einer robinsonadenhaften Gesellschaft zeigt, wohin die Zivilisation gelangt, wenn sie jedes soziale Miteinander verliert, in dem nach Aristoteles’ berühmter Einsicht das Ziel und Wesen menschlicher Existenz besteht.