Ist man Gott in einer Boeing 757 mit Badezimmer-Armaturen aus 24-karätigem Gold eigentlich näher? Nein, sagt Robert Jeffress und lächelt. Dass er Donald Trump die Präsidentschaft in dessen Privatjet prophezeit habe, sei Zufall gewesen. Er mag solche irdischen Scherze. Gott ist natürlich überall.

Es ist ein Freitagnachmittag im Dezember, und der 64-jährige Robert Jeffress, Pastor der ältesten Megachurch Amerikas, First Baptist Dallas mit 13.000 Mitgliedern, kommt für eine kurze Stunde zur Ruhe. Er sieht eigentlich nicht so aus wie die Männer, die Trump gern um sich schart. Er ist nicht groß, seine Stimme ein wenig hoch, der artige Scheitel schreit Fünfzigerjahre. Doch Trump liebt Jeffress. Er war es, der sich als erster Pastor hinter Trump stellte. Er war es, der ihn immer wieder verteidigte, gegen den Vorwurf sexueller Übergriffe ("Wir sind alle Sünder"); nach der Verharmlosung von Nazis in Charlottesville; nach der erzwungenen Trennung von Einwandererfamilien an der Grenze zu Mexiko; zuletzt während des Impeachment-Verfahrens ("99 Prozent der Evangelikalen sind dagegen").

Stets spricht Jeffress vor einem Millionenpublikum. Er ist Kommentator des konservativen TV-Senders Fox, hat eine eigene TV-Show namens Pathway to Victory; seine tägliche Radiosendung kann man auf über 900 christlichen Sendern hören, seine Predigten werden gestreamt. Über Trump sagt Jeffress: "Ich würde ihn als Freund bezeichnen."

Robert Jeffress hat eine der erstaunlichsten Verbindungen der politischen Geschichte Amerikas möglich gemacht: 81 Prozent der evangelikalen Amerikaner haben 2016 Donald Trump zum Präsidenten gewählt. Und Jeffress prophezeit, dass es 2020 noch mehr sein werden.

Damals im Flugzeug, ein Jahr vor der Wahl, habe er Trump gesagt, dass Gott etwas Großes mit ihm vorhabe, erzählt Jeffress. Dann schildert er ihr Gespräch so, dass kein Zweifel daran bleibt, wie der Pastor die Welt sieht: mit Gott als Hauptperson, Jeffress als Gottes Sprachrohr und mit Trump als dem Werkzeug Gottes.

"Trump fragte mich: Robert, glaubst du das wirklich? Und ich antwortete: Yes, Sir, das tue ich. Im Buch des Propheten Daniel steht: Gott ernennt Könige und setzt sie auch wieder ab. Woraufhin Trump sagte: Nun, dann will ich dir eine Frage stellen. War es auch Gottes Wille, dass Obama Präsident wird?"

Jeffress macht hier eine Kunstpause. Dass Trump auf Barack Obama neidisch ist, das ist bekannt. Dass er das auch vor Gott noch ist, ist lustig. Wir lachen beide.

Wenn in der Schule Clinton erwähnt wurde, machte der Lehrer Furzgeräusche

Die evangelikale Kirche ist die älteste und größte der USA. Ihr Verbreitungsgrad wird unterschiedlich geschätzt, je nach Definition des Begriffs "evangelikal"; im britischen Economist war sogar von 100 Millionen die Rede. Anfangs vereinte die Kirche die verschiedenen protestantischen Glaubensrichtungen der Siedler. Ende des 19. Jahrhunderts jedoch brach der Konsens auf, die Evolutionstheorie stellte die wörtliche Lesart der biblischen Schöpfungsgeschichte infrage. Die Kirche spaltete sich in Modernisten und Fundamentalisten. Die Fundamentalisten predigten, wie Jeffress noch heute, dass die Bibel Wort für Wort wahr sei, Irrtümer ausgeschlossen. Und sie entwickelten die Lehre von der Endzeit: Am Ende der Tage kehre Jesus auf die Erde zurück, es werde einen Kampf mit dem Antichristen geben, und diejenigen, die Christus bis dahin als ihren Retter anerkannt haben, würden ins Paradies kommen, während der Rest mit dem Antichristen in der Hölle brennen müsse. Betrachtet man die Welt durch Jeffress’ Augen, dann ist sein Widerstand gegen Abtreibung, Homo-Ehe und liberale Richter ein Akt der Liebe zu Gott.