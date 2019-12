Verspätete Züge, marode Schienen, ungeschickte PR auf Twitter: Jeder kennt die Schwachstellen der Deutschen Bahn. Doch die wenigsten wissen um ein anderes gewaltiges Problem: Fast die Hälfte der Bahnbelegschaft in Deutschland geht in den nächsten Jahren in den Ruhestand. Der alternde Staatskonzern benötigt nicht nur mehr Züge und bessere Gleise. Er braucht auch dringend Nachwuchs. Um den zu finden, hat die Bahn zum Beispiel spezielle Schülerrecruiter eingestellt, die junge Leute dort anwerben sollen, wo sie sich aufhalten: auf Instagram oder Snapchat. Videos auf YouTube oder Virtual-Reality-Rundgänge durch ICE-Werke sollen die Jugend von der Welt der Eisenbahn begeistern.

