Florian Bayer hasst Verbote, die Schule geschwänzt hat er aber noch nie. Und mit Fridays for Future kann der 20-Jährige wenig anfangen.

Bevor er einen Standpunkt formuliert, macht Florian Bayer meist eine kleine Pause. Umso mehr überrascht aus seinem Mund das Ungebremste, das Empörte. "Da kommt bei mir die Fremdscham hoch", sagt er, wenn er über jene Schülerinnern und Schüler spricht, die schlechte Noten in Kauf nehmen, um mit Fridays for Future auf die Straße zu gehen. "Muss man darauf stolz sein, dass man seine Zukunft verbaut? Ich bekomme meine Sachen neben meinem Engagement ja auch auf die Reihe."

Bayer sitzt in seiner Einzimmerwohnung in Jena. Vor das Fensterbrett hat er ein zusammengerolltes Handtuch gelegt, weil es sonst zieht. Draußen hat es über Nacht geschneit, aber der wenige Schnee schmilzt schon wieder. Kurzer Blick auf die Uhr, er muss gleich los.



Wenn das Label Generation Z nicht passen will

Dass der Lehrerverband und mancher CDU-Ministerpräsident mit den jungen Klimaaktivisten fremdeln, ist bekannt. Die Haare der Menschen, die sich so geäußert haben, sind meist grau. Die Haare von Florian Bayer, der eine ähnliche Meinung hat, sind braun und voll. 2017 hat er Abitur gemacht, erst vor drei Monaten wurde er 20. Und in einer halben Stunde beginnt an der Uni die Vorlesung, die er auf keinen Fall verpassen will.

Bayer, Jura-Student im fünften Semester, gehört einer Generation an, der man nachsagt, sie sei so wütend wie keine vor ihr. Die sich nichts mehr bieten lassen will. Von den Arbeitgebern. Von den Parteien. Von den Alten. Würde man den Zorn von Greta Thunberg, vorgetragen auf dem UN-Klimagipfel in New York, auf einen ihrer Sätze zusammendampfen, den man mit den Jungen von heute verbindet, es wäre: "How dare you!" Wie könnt ihr es wagen!

Ein Generationenbegriff kann dabei helfen, eine Kohorte von Menschen, die noch so jung ist, dass man sie kaum kennt, greifbar zu machen und sie besser zu verstehen. Wären da nicht die Menschen wie Bayer, zu denen ein Label wie Generation Z nicht passen will.

Bayer wurde 1999 geboren. Solange er sich erinnern kann, war Angela Merkel Kanzlerin

Die Klimaaktivisten streiken auch deshalb freitags zur Unterrichtszeit, weil jeder sehen soll, dass sie fehlen. Die Mitschüler, die Öffentlichkeit, die Lehrer. Bayer hat noch nie geschwänzt. Bei Vorlesungen bleibt er nur dann daheim, wenn er sicher weiß, dass so viele andere da sind, dass sein Fehlen nicht auffallen würde.

Seit zwei Jahren ist er Mitglied der FDP. Weil er nicht auf der Straße, sondern nur in einer Partei das Gefühl hat, tatsächlich etwas bewegen zu können. Weil ihm bei einer Straßenbewegung die Hierarchien fehlen. Über Luisa Neubauer, das deutsche Gesicht von Fridays for Future, sagt er: "Wie hat die sich bitte schön legitimiert?" Über seinem Schreibtisch hängt ein Druck von Der Wanderer über dem Nebelmeer, einem Gemälde von Caspar David Friedrich.

Wenn man Bayer nach seiner Deutung zu dem Bild fragt, auf dem der Mann nachdenklich in die Felslandschaft der Sächsischen Schweiz blickt, dann sagt er: "Man weiß nicht, was kommt." Er mag keine Gewissheiten. Aber eine Sache, die weiß er: Zur Generation Greta gehört er nicht.

Fleisch essen? "Ich bin so groß geworden. Ich mag es gerne." Gendersternchen? "Das ist mir ein Dorn im Auge." Die Forderung studentischer Aktivisten, Flüge für alle Mitarbeiter der Uni Jena zu verbieten? "Das ist nachweislicher Populismus." Die Wut der Jungen auf die Älteren? "Das finde ich nicht immer angebracht. Man kann doch nicht wütend sein, nur weil die Leute ihr Leben gelebt haben." Seine Generation? "Nur eine einstellige Prozentzahl geht regelmäßig demonstrieren. Bei den Berichten fehlt die Info, dass viele es nicht tun. Was ist mit dem Rest?"

Er gehört eher zu den Leisen, nicht zu den Lauten

Wenn man Bayer diese Sätze sagen hört, dann könnte man ihn als Reaktionär abtun. Als einen, der in einer falschen Zeit geboren wurde. Ein Romantiker unter Rebellen. Dabei ist es ja so: Nie käme er auf die Idee, den Klimawandel zu leugnen. Gendern findet er nicht grundsätzlich blöd, er sage nur lieber beides, Lehrerinnen und Lehrer. Wörter wie "Studierende" findet er toll. Über seine Generation sagt er auch Sätze wie diesen: "Man sollte uns ernst nehmen, auch wenn wir jung sind." Dabei ist auch Bayer Teil der Generation Z.

Die Werte der AfD finde er schrecklich, sagt er ohne Zögern. Bayer ist bei Aschaffenburg aufgewachsen. Wie ein großer Teil seines Umfelds wählt auch sein Vater CSU. Ihm aber war das zu konservativ, zu altbacken. Er trat lieber der FDP bei, was gut passt, wenn man ihn Sätze sagen hört wie "Jeder kann alles durch Leistung erreichen".

Zurzeit lernt er Arabisch. Norwegisch kann er schon. Er liest gern Sachbücher, über den Nahen Osten und das Kapital von Marx. Letztens hat er ein Buch von Saša Stanišić von seiner Oma geschenkt bekommen, Herkunft. Es zu lesen fehlte ihm bisher die Zeit – der Wahlkampf, die Prüfungen. Einen Führerschein hat Bayer nicht. Der Zug und das Fahrrad reichen ihm. Spricht er in einer Gruppe und reden zwei andere gleichzeitig, geht seine Stimme beinahe unter. Er wägt ab und hört zu. Wenn man die Generation Z als eine Generation der Lauten beschreibt, die gehört werden will, dann gehört Bayer wohl eher zu den Leisen.