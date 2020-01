Heute kam kein Fisch. Ausgerechnet. "Warste nicht angeln?", ruft Holger Stanislawski dem Verkäufer zu. Eigentlich sollte die Frischfischtheke der Höhepunkt dieser kleinen Rundtour durch seinen Laden werden. Stanislawski läuft weiter, zum Glück kommt schnell die Käseabteilung, die viel zu bieten hat: 350 Sorten könne man dort kaufen, sagt er. Und erst die Getränke: Bier aus Bayern, Russland und Neuseeland. Nur das mit den Sixpacks war keine so gute Idee. Seit man so viele davon verkaufe, gingen weniger Leute in den dazugehörigen Getränkemarkt, merkt ein Mitarbeiter an. Stanislawski seufzt. Aber nur ganz kurz und ganz leise. Irgendwas ist immer.

