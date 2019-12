Es heißt, man soll Menschen nicht in Schubladen stecken. Verstehe ich überhaupt nicht. Mir macht das immer total Spaß. Zum Beispiel kann man die Leute einteilen in Sitcom-Menschen oder Film-Menschen. Ich finde, das sind sehr nützliche Kategorien.

Ich meine damit nicht, dass es Menschen gibt, die lieber Sitcoms gucken, und dann wiederum welche, die lieber Filme sehen. Ich meine vielmehr, dass es Menschen gibt, die ihr Leben so führen, als würden sie in einer Sitcom leben, und solche, die leben wie eine Filmfigur. Der Unterschied zwischen einer Sitcom und einem Film ist simpel, versuchen Sie mir zu folgen:

In einem Film muss sich alles ändern, damit eine Geschichte entsteht. Bei einer Sitcom hingegen bleibt alles immer gleich.

Der Held eines Filmes, zum Beispiel Neo aus Matrix, verlässt sein langweiliges Leben (Bürojob, was sonst), beginnt ein Abenteuer (entdeckt, dass die Welt nur eine Computersimulation ist), muss sich entwickeln und verändern (lernt Kung-Fu, akzeptiert, dass er der "Auserwählte" ist), um den Bösen zu besiegen und die Menschheit zu retten. Nur wenn alle diese Stationen durchlaufen werden, geht man nach 120 Minuten zufrieden aus dem Kino.

Schauen Sie sich um: Sie kennen Film-Menschen aus Ihrem Umfeld in Form von besonders motivierten Entscheidern, Künstlern, die sich nicht von ihrem Weg abbringen lassen, oder Freigeistern, die radikal ihr eigenes Leben leben. Mit ziemlicher Sicherheit wären Sie auch gern ein Film-Mensch. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit fallen Sie aber eher in die Sitcom-Kategorie.

Bei einer Sitcom passiert immer das genaue Gegenteil von einem Film. In jeder Folge will irgendjemand Veränderung, zum Beispiel Steve Urkel, der nervige Typ mit der Brille aus Alle unter einem Dach. Der ist in seine Nachbarin Laura verliebt und versucht immer aufs Neue, sie rumzukriegen, meistens durch irgendeine komische Erfindung, die er in seinem Keller zusammenbaut. In jeder Folge startet er einen neuen Versuch, in jeder Folge geht es in die Hose, irgendwas explodiert, er sagt seine catchphrase "War ich das etwa?", und alles ist wie immer: Er bleibt ein Nerd, und Laura findet ihn doof.

Die Welt der Sitcom ist eine Hölle der ständigen Wiederholung. Veränderung ist weder möglich noch gewollt, damit am Anfang der nächsten Folge alles wieder beim Alten ist. Denn eine Sitcom soll im besten Fall ja ewig laufen.

Die meisten Leute merken, dass sie Sitcom-Menschen sind, wenn sie anfangen zu arbeiten und jeden Tag ins Büro zu gehen. Sitcom-Menschen sind die Fußsoldaten des Kapitalismus, deswegen produziert das Büro sie am Fließband, wie eine Fabrik. Schauen Sie sich um, sie sind leicht zu erkennen: Sie betreten zur fast immer gleichen Zeit den Set, meistens durch die gleiche Tür, sie tragen fast immer die gleichen Klamotten, auch sie haben catchphrases, und zwar in dem Sinn, dass man immer schon weiß, was sie gleich sagen werden. In stillen Momenten sprechen sie von der Notwendigkeit von Veränderung. Passieren tut aber nie etwas.

Jetzt klingt das natürlich alles so, als sollte man auf jeden Fall ein Film-Mensch sein wollen. Denken Sie aber noch mal drüber nach.

Ein entscheidender Unterschied ist nämlich, dass Sitcom-Menschen oft gar nicht wissen, dass sie welche sind, was sie sehr liebenswert macht. Film-Menschen hingegen halten sich auch im echten Leben für Luke Skywalker, sind aber eigentlich Darth Vader. Sie denken, sie seien Helden, sind aber oft nur Bösewichte. Filmfiguren sind irgendwie einsame Gestalten. Klar, sie erleben die besseren Abenteuer, aber alles ist nur eine Station auf ihrem Weg, jeder Drache, den sie erschlagen, oder jeder Prinz (oder Prinzessin), den (oder die) sie retten. Und wenn die Mission erfüllt ist, droht die Leere. Oder ein schlechtes Sequel.

Als Sitcom-Mensch ist man immerhin Teil eines Ensembles. Und ein bisschen Hoffnung auf Veränderung gibt es schon auch. Neue, vom Sitcom-Genre inspirierte Serien wie Rick and Morty oder Bojack Horseman machen den Ausbruch aus der charakterlichen Unveränderlichkeit der Sitcom selbst zum Thema. Sind Sie ein Sitcom-Mensch, würde ich Ihnen also raten: Bleiben Sie einer – und versuchen Sie doch, sich zu verändern. Sie wissen schon, in kleinen Schritten.

Vorausgesetzt natürlich, Sie werden nicht vorzeitig abgesetzt.