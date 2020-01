Gewaltig ist die Schneise der Verwüstung, die der Kampf um Anerkennung in der Geschichte hinterlässt. Kein Wunder, dass sich Thomas Hettche in seinem Rundumschlag gegen die Identitätspolitik (ZEIT Nr. 53/19) auch auf Francis Fukuyama beruft. Gegenwartsdiagnostische Tiefstapelei liegt ihm genauso wenig wie dem US-Politikwissenschaftler. Je gröber das Raster, umso besser: Hettche will zwar in erster Linie über Kunst und Kultur sprechen, spannt dann aber schon im zweiten Absatz den ganz großen politischen Bogen bis hin "zum Kollaps und zum Scheitern des Staates". Man möchte kurz innehalten, aber da ist er schon bei Kulturrevolutionen und drohender Barbarei gelandet. Wie konnte es so weit kommen?

Fukuyama war nur der vorerst Letzte in einer Reihe von Denkern, die sich auf den russischstämmigen Philosophen Alexandre Kojève beriefen. Mit seinen provokanten Thesen hatte Kojève in den Dreißigerjahren sein Pariser Publikum verblüfft. Der Mensch will in seiner Einzigartigkeit von seinesgleichen geachtet werden. Kriege und Revolutionen sind Versuche, andere dazu zu bringen, uns als die zu sehen, die wir sind. Das Streben nach Anerkennung ist aber nicht bloß als blindwütiger Zerstörungstrieb zu verstehen: Das historische Panorama, das Kojève entwarf, schildert eine Emanzipation, in der die identitäre Selbstbehauptung des Einzelnen mit der Selbstverwirklichung der Menschheit zusammenfällt.

Und doch wurden einige Zeitgenossen den Verdacht nicht los, dass Kojèves Geschichtsphilosophie sich universalistischer gab, als sie in Wirklichkeit war. Längst nicht alle hatten Zutritt zur Arena des Befreiungskampfes. Vom Kampf gegen ungleiche Verhältnisse sind oft ganze Gruppen ausgeschlossen, wie Simone de Beauvoir Kojève in ihrem Werk Das andere Geschlecht (1949) entgegenhielt. Auch der auf Martinique geborene Psychiater und Politiker Frantz Fanon nahm Kojève unter Beschuss. In einer rassistisch geprägten Welt sei die Hautfarbe eine Barriere auf dem Weg zur Anerkennung, die sich vielleicht nur unter Verleugnung des eigenen Schwarzseins überwinden lasse. Was bleibe, sei der ohnmächtige Versuch, sich den weißen "Herren" anzuverwandeln, so Fanon in seiner Schrift Schwarze Haut, weiße Masken (1952). Statt zu wechselseitiger Veränderung kommt es zu einseitiger Nachahmung. Dennoch hielt Fanon am Universalismus genauso fest wie de Beauvoir. Ziel war nicht der Kampf unversöhnlicher Gruppen, sondern die Ausweitung der Anerkennungszone: ein Humanismus mit wahrhaft menschlichem Antlitz.

Unmittelbar vor Ende des Kalten Krieges deutete Fukuyama Kojève zum Vordenker eines alternativlosen Liberalismus um. Galt Fukuyama das Anerkennungsparadigma einst als wichtigste Voraussetzung für den Triumph des Westens über seinen kommunistischen Systemkonkurrenten, warnt er inzwischen vor den Auswüchsen der Identitätspolitik. Der Verweis auf Geschlecht oder Hautfarbe könne höchstens als Grundlage für eine partielle Anerkennung dienen und sei der universalistischen Sache abträglich. Daran knüpft Hettche an in seinem Lamento über eine Gegenwart, in der die "eigentlich offenen Identitäten wie Masken mit den Subjekten verschraubt" würden. Dadurch verliere die festgelegte Identität jene Freiheit, "die zu nehmen sie sich behauptet".

Wie eng Masken auf der Haut liegen, wie tief sie sich in sie einätzen können – das hat in diesem Jahr auf schwindelerregend brillante Weise die auf Alan Moores und Dave Gibbons’ Comic basierende HBO-Serie Watchmen vorgeführt. In dieser Superheldenerzählung hat der Nimbus der Heroen arg gelitten: Sie begegnen uns hier als kostümierte, ja vermummte Bürgerwehr. Besonders eindringlich wird das Vexierspiel der Masken, wenn die Zuschauer erfahren, dass sich hinter Hooded Justice, der im Serienuniversum die Superheldentradition überhaupt erst begründet hat, ein Schwarzer verbirgt. Sein weißer Mitstreiter hatte ihm nahegelegt, sich zusätzlich zu dem Kapuzengewand, das er trägt, den Augenbereich aufzuhellen. Wer universalistisch inspirieren möchte, kann auf weiße Masken nicht verzichten. Die bittere Botschaft: Man muss es sich leisten können, mit den von Hettche beschworenen "offenen" Identitäten durchs Leben zu gehen. Insofern hat Hettche vielleicht doch recht. 2019 war für den Humanismus ein weitaus weniger ertragreiches Jahr als für das faule Denken.