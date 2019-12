Das Jahr 2019 endete mit einem Coup, und zwar in Dresden. Und die entsetzten Dresdner vergaßen darüber sogar ihr Stollenprüf-Event in der legendären Altmarkt-Galerie, wo die Stollenprüfkommission entscheidet (direkt neben dem Douglas), ob das Dresdner Christstollensiegel an die geprüften Dresdner Stollen vergeben wird. Jahr der Prüfungen, come in und find out!, tief getroffen, im tiefen Tal der Wohnungslosen. Nee!, das ist Berlin, das ist überall, wo die Mietbanditen Rekordrenditen ... ein Jahr der Coups, planlos, Planwirtschaft 2019, Osten, Westen, Afrika.

"Ich habe einen Plan!" Also sprach einst Egon Olsen von der berühmten dänischen Olsenbande. Und die Olsenbande ist einer der Indikatoren, anders gesagt: Gründe ("Dem Grund zu, wir zerrn an den Strängen / dem Grund zu, wir zerrn an den Strängen", Franz Fühmann) dafür, dass Deutschland immer noch gespalten ist, auch im 30. Jubiläumsjahr der sogenannten Friedlichen Revolution. (Friedliche Revolution, was soll das überhaupt sein? Waren es nicht eher Reformationsgebete, friedliche Proteste, Hoffnungskundgebungen? Aber Revolutionen ... In Leipzig tobt das Lichterfest, eine einzige Erinnerungs- und Verklärungsfolklore, November 2019, und wir bleiben zu Hause.)

"Ich habe einen Plan!" Also sprach also Egon, und der ganze Osten plante mit, dank der grandiosen Defa-Synchronfassungen, während der Westen ahnungslos blieb, im tiefen Tal, die dänischen Gentleman-Einbrecher waren dort zwar bekannt, aber wurden dank der eher schlechten als rechten (ääähem!) westdeutschen Synchronfassung nie das Alltagskulturgut, das sie im Osten waren. Und unter anderem dank des MDR ("Das / ist keine Ente / wir senden bis zur Ossi-Rente!") immer noch sind.

Wir müssen einen Olsenbanden-Äquator einführen, denn im Jahr 19 haben sich westdeutsche, Olsenbande-unkundige Agitatoren im Osten breitgemacht beziehungsweise hat der Osten sie gewählt. "Ich habe keinen Plan!" Oder: Vollende die Wende. Oder: Wende 2 Komma 0. So lasen wir es auf Wahlplakaten, in Sachsen, Brandenburg, Thüringen. Da kam einem jedes Mal 3 Komma 5 Mal das Kotzen, da dachte man doch, der Kalbitz ist ein Kahl-Witz, brat’ mir doch einer ’ne Storch, und die Meuthen hetzen ...

Aber ein Hoch auf die ostdeutschen Provinzen, in denen die Theater und Bibliotheken Widerstand leisten. Wir wollen nicht martialisch sein, Widerstand ist abgebrannt. Wir wollen friedliche Hoffnungsbekundungen und nicht allzu viel Pathos. Pathos, ist das nicht einer von den drei beziehungsweise vier Musketieren? Nee, das war Portos, aber wer blickt schon durch bei den Gelbwesten, und sind die nicht vergilbt inzwischen? Last Exit Bitterfeld, immer noch und immer wieder, Paris, London. Amerika liegt in Sachsen, nahe der kleinen Stadt Penig, die wiederum nicht weit von Chemnitz aka Karl-Marx-Stadt entfernt ist, aber all diese Namen schmerzen im Herzen und im Jahr 19. "Ich habe einen Plan!"

Eines der gestohlenen Schmuckstücke aus dem Grünen Gewölbe in Dresden © Jürgen KarpinskiStaatliche Kunstsammlungen Dresden/​bpk

"Mächtig gewaltig, Egon!" Das ist Benny aka der großartige Morten Grunwald, schon 2018 gestorben, der Letzte der Olsenbande, aber im Grünen Gewölbe in Dresden wurde mit roher Gewalt entwendet und nicht mit dem Charme und dem Genie der genauestens durchorganisierten Coups der berühmten und findigen Bande, die stets den multinationalen Konzernen und den Bonzen ein Schnippchen ... Aber so ist unsere Zeit, uns ist die Eleganz abhandengekommen im Jahr 19, Holzhammer hammer, Netz pöbelt, Koalitionen zerbrechen. Egon müsste sein Stethoskop, mit dem er Tresore knackt, mal ans Herz der Sozialdemokratie legen, im Osten greifen Egons Hände tief ins Leere, SPD, das tut weh (und nicht nur im Osten, die einstmals Volksnah-halbwegs-Linken rosten).

Aber auch die richtig Linken tun abstinken (sorry for the Deutsch), außer in Thüringen, wo aber auch der Björn höckt und einem die wunderbare Thüringer Rostbratwurst vermiest. Das Originalrezept (also das der Bratwurst, nicht das der großen Gauland-Gaudi in den Ost-Gauen) liegt in Erfurt und in Eisenhüttenstadt und in Dresden-Zwickau in einem Tresor der Firma Franz Jäger/Berlin, ach gute alte Olsenbande, die du längst bist im Himmel.

Und mit roher Gewalt (denn das ist 19 des Landes Gestalt!) zerschlagen wir Vitrinen im Grünen Gewölbe, oder sind das die Erschütterungen der Kriege? Bürger, Würger, Welt. Ein Schuss fällt, ein Hund bellt.

Und all unsere Pläne sind wie Späne, hinweggeweht. Regenwald, deutscher Wald, mal warm, mal kalt. Und in der Lausitz ("Gibt es nicht! Nur Ober- und/oder Niederlausitz! Aber nicht solo!") warten die Gruben, Braunkohle, Talsohle, was passiert in der Wilhelm-Pieck-Stadt Guben? Noch da, Egon? "Ich habe einen Plan!"

Und wir haben keinen. Wie die Deutschen einen? Und nicht die Welt verlieren. Nicht schwitzen, sondern frieren. Zu spät, zu spät, der Wind heiß aus dem Osten weht ...