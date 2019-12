Wie nennt man das Gefühl, wenn man nicht ganz sicher ist: Zittern die eigenen Knie? Oder bebt der Boden unter den Füßen? Und wie heißt das Befinden, wenn man mit dem Schlimmsten gerechnet hat, es dann aber doch nicht eingetreten ist? Enttäuschte Hysterie? Gutes Erwachen? Oder, schlichter, im Wirtschaftswunder-Sound der Fünfzigerjahre: Wir sind noch einmal davongekommen?

Es ist nicht leicht, das politische Lebensgefühl dieses sich neigenden Jahres auf einen Begriff zu bringen. Weil uns allzu oft die präzisen Vokabeln für gemischte Gefühle fehlen.

2019, so viel ist sicher, ist ein Jahr der ausgebliebenen Katastrophen. Die düstersten Erwartungen haben sich nicht erfüllt. Die Dämme haben gehalten. Man darf das ruhig einmal aussprechen, sich sogar darüber freuen.

Die AfD ist, entgegen den Prophezeiungen vieler Demoskopen, nirgendwo in der Republik stärkste Kraft in einem Landesparlament geworden. Sie ist überall nur höchstens zweitstärkste Fraktion, wiewohl das "nur" schon schwer genug über die Lippen geht.

Angela Merkel ist noch Kanzlerin, trotz des 348. Nachrufs auf ihre Ära. Und auch die große Koalition ist nicht zerbrochen, sie regiert vorerst weiter, wobei nicht sicher ist, ob das wirklich eine gute Nachricht ist.

Der Brexit wird kommen, voraussichtlich schon Ende Januar. Aber es sieht jetzt, Ende Dezember, so aus, als werde er nicht gar so "hart" werden wie lange prophezeit, also abrupt, ungeregelt, chaotisch. Er kommt vielmehr wohl halbwegs geordnet, eingehegt von allerlei europäischen Übergangsfristen.

Donald Trump hat, selbst nach seinen Maßstäben, jede Menge Hass und Unfrieden gestiftet, aber die Institutionen halten tapfer dagegen, die Justiz, die Opposition, die Medien, und Trump hat, immerhin, dann doch keinen ganz großen Krieg angezettelt, nicht gegen den Iran, nicht gegen Nordkorea, nicht gegen China. Sogar der Handelskrieg mit Peking scheint sich gerade ein wenig abzukühlen.