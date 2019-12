Sie ist 14, er ist 32. Ein Gespräch über die Frage, wofür man die Jugend verwenden soll – für die Welt oder für sich selbst?

Ein milder Dezembertag in München. Sina Haghiri, 32, hat vor den Feiertagen noch einige Patientenbesuche. Deshalb hat er für das Gespräch seine Praxis vorgeschlagen, in der er seit einem Jahr als Psychotherapeut arbeitet. Für Maira Kellers, 14, die in Köln lebt, kein Problem. Freitag ist für sie Streiktag. Sie kam mit dem Zug nach München. Sina trägt Jeans und Sneakers, Maira Dr.-Martens-Stiefel. Er öffnet eine Tüte mit Weihnachtsplätzchen. Sie greift entschlossen zu.

DIE ZEIT: Maira, du bist 14 und seit Beginn der Schülerproteste mit Fridays for Future auf der Straße. Musst du auch deshalb demonstrieren, weil Sina es in deinem Alter nicht getan hat?

Maira Kellers: Ich glaube, wenn Sinas Generation etwas gemacht hätte, müsste ich heute nicht demonstrieren. Von dem Klimaproblem wissen wir schon so lange – es kann doch nicht sein, dass wir die erste Generation sind, die sich darum kümmern muss!

ZEIT: Wenn du so was hörst, Sina, hast du dann ein schlechtes Gewissen?

Sina Haghiri: Klar, aus der heutigen Perspektive heraus schon. Als ich so alt war die du, ging es uns Jugendlichen ziemlich gut: Der Euro war eingeführt, die Grenzen wurden offener. Das Erste, was ich als globale Bedrohung empfunden habe, waren die Folgen des 11. September. Vom Klimawandel habe ich zum ersten Mal gehört, als der Al-Gore-Film rauskam.

ZEIT: Eine unbequeme Wahrheit. Das war 2006.

Sina: Ich denke deshalb nicht, dass wir die Bedrohung mit Absicht ignoriert haben. Trotzdem frage ich mich, warum sich meine Generation eher mit anderen Dingen beschäftigt hat.

"Es ist lachhaft, sich darum zu kümmern, wie ich mein Leben mit meiner Arbeit ausbalanciere, wenn gleichzeitig Teile der Erde überschwemmt werden." Maira Kellers, 14, gehört zum Presseteam von Fridays for Future

ZEIT: Und?

Sina: Ich glaube, jede Generation hat ihren eigenen Mangel erlebt und daraus eine Forderung abgeleitet. Die Boomer wollten Wohlstand, Sicherheit, Stabilität. Ich habe damals darin nur die Nachteile gesehen und mich gefragt: Wie kann es sein, dass Erwachsene einfach nur dem nächsten Karriereschritt hinterherjagen und dafür so viel in Kauf nehmen? Dass sie ihre Kinder zum Beispiel wegen ihrer Karriere nicht kennenlernen? Ich habe das bei der Boomer-Generation als Mangel an Reflexion wahrgenommen. Und als Schaden für die Welt.

ZEIT: Wie hast du darauf reagiert?

Sina: Ich wollte es besser machen, also mich selbst verstehen lernen und einen Job machen, in dem ich einen Sinn sehe. Ich habe damals nicht an den Klimawandel gedacht. Ich bin halt Psychotherapeut geworden. Es war eine Zeit, in der von außen weniger Themen und Druck an die junge Generation herangetragen wurden. Wir hatten Zeit, um uns selbst Themen zu suchen.

ZEIT: Findest du das egoistisch, Maira?

Maira: Teilweise. Deine Generation war halt ziemlich privilegiert, Sina. Weil ihr euch um First-World-Problems kümmern konntet. Work-Life-Balance ist eine Sache, über die wir geradezu lachen.

ZEIT: Wieso?

Maira: Es ist lachhaft, sich darum zu kümmern, wie ich mein Leben mit meiner Arbeit ausbalanciere, wenn gleichzeitig Teile der Erde überschwemmt werden.

ZEIT: Was wünschst du dir von Menschen in Sinas Alter?

Maira: Ich gehe jetzt seit einem Jahr auf die Straße. Und ich werde absolut nicht ernst genommen. Auf unseren Protest reagiert die große Koalition immer noch mit Ignoranz und diesem lächerlichen Klimapaket. Das frustriert mich. Anscheinend reicht unsere Generation nicht. Vielleicht müssen wir der Politik noch mehr wehtun. Und wir müssen mehr werden. Wegkommen von diesem "Aufstand der Jugend". Hin zu einem "Aufstand der Bürger". Deshalb wünsche ich mir von deiner Generation, Sina, dass ihr uns helft, die Notbremse zu ziehen. Wir schaffen das nicht allein.

Sina: Fühlst du dich von meiner Generation abgewiesen?

Maira: Deine Generation nimmt uns relativ ernst. Die davor tut es nicht. Und wenn sie uns nicht ernst nimmt, dann hoffe ich, dass sie wenigstens euch ernst nimmt. Ich meine: Du hast Privilegien, die ich noch nicht habe. Du darfst wählen. Ich nicht. Es wird mir verwehrt, mich politisch einzubringen. Das frustriert mich. Mein Protest wird nicht wahrgenommen. Auch in der Schule kann ich mich nicht realpolitisch einbringen. Da denke ich mir bei jemandem wie dir: Wow, nutz diese Privilegien bitte voll aus!

Sina: Ich habe das Gefühl, du machst euch ein bisschen kleiner, als ihr seid. Ihr habt doch schon sehr viel Einfluss genommen.

Maira: Wir haben das Klimathema in den öffentlichen Diskurs gebracht. Aber nach einem Jahr massenhaften Protesten – ich meine: Die ganze Welt redet darüber! – gibt es immer noch keine ernsthaften Maßnahmen.