Die Protestlerin

Amika George, 20, aus Großbritannien

Sie brachte die britischen Parlamentarier dazu, über Tampons zu debattieren: Als Amika George mit 17 Jahren erfährt, dass junge Mädchen in Großbritannien regelmäßig die Schule verpassen, weil sie sich keine Menstruationsprodukte leisten können, ist sie erschüttert. Sie gründet die Bewegung #FreePeriods. George und ihre Mitstreiterinnen fordern, was in schottischen Schulen und Universitäten bereits seit 2018 Normalität ist: kostenlose Tampons und Binden, damit junge Mädchen nicht mehr notgedrungen alte Socken, Klopapier oder Zeitungen als Ersatz benutzen müssen. Der Kinderrechtsorganisation Plan International zufolge kann sich jedes zehnte Mädchen in Großbritannien keine Menstruationsprodukte leisten. Einige Mädchen verpassen monatlich eine ganze Schulwoche, nur weil ihnen Geld für Menstruationsprodukte fehlt.

Amika George hat eine Petition initiiert, mehr als 250.000 Menschen unterzeichneten sie. Schon im Zuge der Wahl in Großbritannien 2017 schrieb die Schülerin an alle politischen Parteien mit der Bitte, in ihre Wahlprogramme das Versprechen aufzunehmen, die Menstruationsarmut zu beenden.

Mehr als ein Jahr später hat sie Erfolg: Im Mai 2019 verkündete der Finanzminister Philip Hammond schließlich, dass Sekundarschulen und Universitäten Fördergelder für Menstruationsprodukte bekommen.

Nun will George das Thema weltweit bekannt machen. "800 Millionen Mädchen verpassen jeden Monat eine Woche Schule, und bisher versucht niemand, dieses enorme Problem zu lösen, das einfach keins sein sollte", sagt sie in einem Ted-Talk. Auf der Konferenz, auf der Denker und Macher in weniger als 20 Minuten ihr prägendes Thema vortragen, trägt sie einen dunkelroten Pullover, auf den eine Gebärmutter gedruckt ist.

Um dem Thema das Stigma zu nehmen, nutzt die inzwischen 20-Jährige die sozialen Medien. Auf Twitter etwa teilte sie ein Video, in dem sie von ihrer ersten Periode erzählt: Mit etwa zehn Jahren lief plötzlich das Blut über ihre Beine. Ein Mitschüler sprach sie darauf an, vor Scham ging sie noch vor Schulschluss nach Hause. Dabei gebe es keinen Grund, sich zu schämen, betont sie heute.

"Es ist Teil eines Narrativs, das Menstruation seit Jahrhunderten begleitet und unsere Periode irgendwie unsauber oder schmutzig macht", sagt sie in einem Interview. "In Italien gibt es noch Gegenden, in denen Frauen keine Nudelsoße kochen dürfen, wenn sie ihre Regel haben. In Nepal wird die Chhaupadi genannte Tradition noch immer praktiziert, nach der Frauen in der Zeit ihrer Regel draußen schlafen müssen. Und sogar im heutigen Großbritannien stellen die Hersteller von Hygieneprodukten die Periode als etwas Geheimnisumwittertes dar."

"Ich schaue auf zu Mädchen wie dir", sagte die Nobelpreisträgerin Malala Yousafzai, selbst erst 22 Jahre alt, in einem Gespräch mit George. Die in Pakistan geborene Kinderrechtsaktivistin gründete eine Stiftung, um sich für das Recht von Frauen auf Bildung einzusetzen: "Es erinnert mich daran, dass ich nicht allein bin. Überall sind Mädchen mutig, widerstandsfähig und werden weiter nach Fortschritt streben, egal auf welche Hindernisse sie stoßen."



Der Jungberater

Charles Bahr, 17, aus Deutschland

Charles Bahr © R. Rochlin/​Getty Images

"Snapchat, kann man das essen?", scherzt Charles Bahr über das Unverständnis mancher älterer Menschen, denen er im Arbeitsalltag begegnet. Damit die den Messengerdienst nicht mit Crackern oder einer asiatischen Suppe verwechseln, vermittelt der 17-Jährige zwischen den Generationen. Der Hamburger gehört zu den jüngsten Beratern Deutschlands. Er hat sich zum Ziel gesetzt, die Kluft zwischen den Altersgruppen zumindest ein Stück kleiner zu machen – durch sein eigenes Unternehmen. Project Z heißt es, in Anlehnung an seine Generation.

Charles Bahr will Banken, Konzernen und Versicherungen dabei helfen, junge Menschen wie ihn zu erreichen. Ihnen beibringen, was seine Generation bewegt. Er hilft ihnen beim Marketing, bei Fragen zu Personal, bei der Optimierung interner Abläufe. Eine Art Allroundberatung mit Schwerpunkt junge Leute.

Schon mit 14 gründete Bahr mit zwei Freunden eine Influencer-Agentur. TubeConnect hat er im Sommer verkauft, um Project Z gründen zu können. Für seine Agentur erkannte Bahr 2017 eine Marktlücke. Denn viele Unternehmen wussten nicht, welches Marketing bei der jungen Generation ankommt – und was die überhaupt kauft.

Während die Generation Z im letzten Jahr besonders durch Klimaproteste und Schulstreiks auf sich aufmerksam machte, berät Bahr nun mit Project Z auch Firmen, die für das Gegenteil stehen: große Fast-Food-Ketten oder Modefirmen, die für schnelle Mode bekannt sind. Dinge, gegen die viele Gleichaltrige aufbegehren.

"Die Generation Z ist sehr konsumkritisch", findet Bahr. Auf seinem Instagram-Kanal präsentiert Bahr seine vielen Reisen im Flugzeug. "Was das Umweltbewusstsein angeht, ist keiner von uns perfekt", sagt er. Greta Thunberg sieht er trotzdem als Vorbild: "Nicht unbedingt inhaltlich – aber was ihren persönlichen Umgang mit den Medien angeht."

Mit Project Z ist Bahrs Team kleiner geworden als bei seinem vorigen Unternehmen. In der Regel arbeiten fünf junge Menschen für Bahr, für "ein sehr gutes Taschengeld". Ein Büro haben sie nicht, alle sind in unterschiedlichen Ecken Deutschlands unterwegs. In den ersten sechs Monaten war der Umsatz "gut sechsstellig", erklärt Christian Behrens. Er unterstützt Bahr über den Inkubator MNTCI, einer Art Starthilfe für Start-ups. Denn bis Bahr im nächsten Jahr 18 wird, gehört die Firma noch nicht ihm – sondern dem Inkubator.



Die Aktivistin

Thandiwe Abdullah, 15, aus den USA

Thandiwe Abdullah © R. Rochlin/​Getty Images

Schweigen tut Thandiwe Abdullah nicht gern. Die US-Amerikanerin wuchs in einem Aktivistinnenhaushalt auf. Sie hat früh gelernt, dass Gerechtigkeit für sie als Frau – zumal als schwarze Frau – überlebenswichtig sein kann. Sie ist zehn Jahre alt, als unter dem Hashtag #BlackLivesMatter eine Bewegung entsteht, die sich gegen Polizeigewalt und systematischen Rassismus gegenüber Schwarzen einsetzt.

Ihre Mutter nimmt sie und ihre Geschwister zu den ersten Treffen mit. Kurze Zeit später gründet Abdullah mit anderen Mädchen selbst ein Jugendcamp, es entsteht die Jugendbewegung Black Lives Matter Youth Vanguard. Sie setzt sich unter anderem für soziale Gerechtigkeit in Schulen ein und macht auf grundlose Polizeikontrollen und Diskriminierung im Schulalltag aufmerksam. Mit elf Jahren war Abdullah eine der jüngsten Teilnehmerinnen einer Sitzblockade vor einer Polizeiwache in Los Angeles. "Ich habe eine Zielscheibe auf meinem Rücken, egal wo ich hingehe", sagte sie einmal der Los Angeles Times. Die inzwischen 15-Jährige kämpft für Gerechtigkeit als Schwarze und als Frau. Beim Frauenmarsch in Los Angeles 2018 sprach sie vor einer halben Million Menschen.



Die Heldin

Rahaf Mohammed al-Qunun, 19, aus Saudi-Arabien

Rahaf Mohammed al-Qunun © R. Rochlin/​Getty Images

Rahaf Mohammed al-Qunun ist von zu Hause geflohen, weil ihre Familie ihr gedroht hatte, sie zu töten. Die 19-Jährige wollte nicht mehr nach islamischen Glaubensvorstellungen leben, doch in Saudi-Arabien, ihrer Heimat, ist Apostasie ein Kapitalverbrechen. Immer wieder werden Menschen, die sich vom Islam abwenden, dort zum Tode verurteilt. Rahaf Mohammed al-Qunun reiste nach Kuwait und setzte sich dort in ein Flugzeug nach Australien, um Asyl zu beantragen. Als sie in Bangkok zwischenlandete, hinderten sie die Behörden an der Weiterreise. Mitarbeiter der Botschaft Saudi-Arabiens wollten sie nach Riad überführen.

Via Twitter rief sie öffentlich um Hilfe. "Mein Name ist Rahaf Mohammed Mutlaq Al-Qunun, und das hier ist mein Foto", lautete die erste Kurznachricht von vielen, die sie im Januar vom Flughafen absetzte. Innerhalb weniger Stunden teilten, übersetzten und kommentierten Tausende von Menschen weltweit ihren Hilferuf unter dem Hashtag #SaveRahaf. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen schaltete sich ein, die kanadische Regierung bot ihr schließlich Asyl. Überall auf der Welt feiern Menschen seither ihre Flucht – und damit die politische Macht sozialer Netzwerke.

Der Informationskämpfer

Ethan Lindenberger, 19, aus den USA

"My parents are kind of stupid", so beginnt der Eintrag von Ethan Lindenberger auf der Online-Plattform Reddit. "Die glauben nicht an Impfungen", schreibt er weiter. "Jetzt, wo ich 18 Jahre alt bin: Wo kann ich mich impfen lassen? Kann ich in meinem Alter überhaupt noch geimpft werden?" Lindenbergers Post bekam mehr als tausend Antworten, kurze Zeit später interviewten ihn CNN und Fox News.

Lindenberger wuchs im US-Bundesstaat Ohio auf. In Gesprächen mit seinen Freunden stellte er fest, dass er als Einziger von ihnen noch nie geimpft wurde. Grund dafür sei seine Mutter, die glaube, Impfungen könnten Autismus auslösen.

Mit 18 holt er es nach, lässt sich gegen Tetanus und Hepatitis impfen. Gegen den Wunsch seiner Mutter.

Bei einem Ted-Talk im März 2019 steht Lindenberger mit dunkler, eckiger Brille, kurzen Haaren und einem legeren Kapuzenpullover auf der Bühne und stellt klar: "Ich habe eine liebende Mutter. Sie wurde nur von den falschen Quellen schlecht informiert." Seine Mutter habe unseriösen Quellen, unter anderem auf Facebook, Glauben geschenkt.

Der Ted-Talk wurde mehr als 1,6 Millionen Mal geklickt. Im März 2019 wurde Lindenberger vom US-Senat eingeladen, wo er seinen Fall darlegte und die Regierung aufforderte, sich "gegen die Desinformationsstrategie der Impfgegner auf Social Media einzusetzen".



Die Reichweitenstars

Lisa und Lena, 17, aus Deutschland

In Jeans und T-Shirts, Basecaps auf dem Kopf, sitzen zwei junge Frauen auf einer braunen Couch, im Takt bewegen sie sich zur Musik, Justin Biebers Sommerhit I Don’t Care. Die beiden bewegen sich synchron, lachen in die Kamera, stehen dann auf und tanzen im Rhythmus mit einer Gruppe Breakdancern. Neonfarbene Formen blitzen auf, umranden die Figuren. Klingt wie ein Standard-Musikvideo aus den Neunzigern? 1,3 Millionen Menschen finden das hochmodern. So viele Likes, das ist die digitale Währung auf Instagram, erhielten die schwäbischen Zwillinge Lisa und Lena für ihr Video seit Mai.

Vor einigen Monaten noch hätten die Schwestern ihre Lippen zum Text bewegt. Denn berühmt wurden sie mit gerade mal 14 Jahren durch Musical.ly, ein chinesisches Portal für Playback-Videos, das kurz darauf von der ebenfalls chinesischen Plattform TikTok aufgekauft wurde.Die beiden gehörten zu den erfolgreichsten Influencerinnen auf TikTok. Über 32 Millionen Follower hatten sie dort – mehr als jeder andere Nutzer auf der Plattform. Lisa und Lena stehen wie kaum jemand anderes aus ihrer Generation für das Phänomen, aus dem Kinderzimmer heraus eine Millionenreichweite zu generieren. Eine Ausbildung dafür gibt es nicht. Influencer brauchen weder Stimm- noch Schauspieltraining. Sie brauchen nur eine eigene Idee und Talent. Wie Lisa und Lena.

Mittlerweile sind die beiden 17 – und verkündeten im April dieses Jahres, dass sie TikTok verlassen. An ihre Millionen Fans schrieben sie Ende März: "Wir werden erwachsen, unsere Interessen verändern sich." Kurz darauf die Erklärung, vielleicht ein Trost: Sie wollen sich der Schauspielerei widmen.

Die Gender-Influencerin

Jazz Jennings, 19, aus den USA

Jazz Jennings © R. Rochlin/​Getty Images

Als sie mit elf Jahren auf YouTube ihre Geschichte erzählte, bekam sie Morddrohungen: Jazz Jennings kam als Junge zur Welt, doch bereits als kleines Kind äußerte sie den Wunsch, ein Mädchen zu sein. Ihre Eltern unterstützten sie, schon als junges Mädchen bekam die heute 19-Jährige Hormonblocker. Es folgten chirurgische Eingriffe.

Heute steht auf dem Personalausweis der US-Amerikanerin das Geschlecht "weiblich", und sie spielt im Frauenfußballteam. Der Nachname Jennings ist ein Pseudonym zum Schutz der Privatsphäre ihrer Familie. Jennings macht kein Geheimnis aus ihrer Besonderheit, wie sie es nennt, und berichtet im Internet und in TV-Shows über ihren frühen Wandel und ihr Leben als Transgender. Sie ist eine der vielen Jugendlichen, die über Social Media gelernt haben, mit ihren Problemen vor die Welt zu treten. Auf der Pride Parade in New York wurde sie dieses Jahr zur jüngsten sogenannten Grand Marshal gewählt – eine Ehrung für Menschen, die sich für die Rechte von Lesbischen, Schwulen, Bisexuellen und Transgendern einsetzen.

Der Politiker

Joshua Wong, 23, aus Hongkong

Joshua Wong © R. Rochlin/​Getty Images

Eigentlich will Joshua Wong jetzt Kommunalpolitik machen, doch die Behörden seiner Heimat Hongkong erlauben das nicht. Als einziger der 1.100 Kandidaten, die im Herbst zur Wahl antreten wollten, war der 23-Jährige nicht zugelassen. Dabei gehört Wong schon jetzt zu den bekanntesten politischen Figuren in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong. Seit Jahren setzt er sich dort für Demokratie, Menschenrechte und das Selbstbestimmungsrecht der Stadt ein. Bereits mit 18 gründete Wong verschiedene studentische Organisationen, führte später Protestbewegungen an, 2014 spielte er eine zentrale Rolle in der Regenschirm-Revolution. Es folgten: Verhaftung, Gefängnis, Entlassung. Erneute Verhaftungen. Vor etwa fünf Monaten, am 17. Juni, entließen ihn die Behörden zuletzt aus der Haft, seither ist er wieder politisch aktiv. Als Generalsekretär der Partei Demosistō, die sich für demokratische Reformen einsetzt. Um die anhaltenden Proteste in Hongkong zu unterstützen, trifft er auch ausländische Politiker. Seine Strategie ist dabei selbst bei manchen Unterstützern umstritten. Denn Wongs Treffen mit dem deutschen Außenminister Heiko Maas oder der US-Politikerin Nancy Pelosi führen immer wieder zu Spannungen mit China. Offensiv warb er für eine Einmischung der USA in den Konflikt. Kritiker werfen ihm eine unnötige Zuspitzung der Lage vor, die die Gewalt zusätzlich eskalieren lässt und Demonstranten unnötig gefährdet. Dass er zur Wahl im November nicht antreten durfte, sieht Wong als politische Zensur – und bittet auch die EU um Unterstützung.