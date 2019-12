Wer die Jugend nicht versteht, ruft Klaus Hurrelmann an. Warum können junge Leute nicht mit Kritik umgehen? Wie verändern sie die Politik? Was wollen sie eigentlich? Politiker oder Journalisten, die wissen wollen, was in den Köpfen junger Leute los ist, melden sich bei dem Soziologen in Berlin. Hurrelmann, der mit 75 Jahren schon längst das Rentenalter erreicht hat, ist der Jugenderklärer der Nation.

