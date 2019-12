Liebe Ella,

ich bin 98 Jahre alt und lebe in einem Seniorenheim in den USA, in einem Vorort von Buffalo. Ich möchte gerne mehr für die Umwelt tun, aber wenn ich mich vegan ernähre, wird im Heim einfach mehr Fleisch weggeschmissen. Ich mache alle Lampen aus, die ich nicht brauche. Ich kaufe Möbel und Kleidung schon immer fast nur secondhand. Darauf, dass ich kaum reise, außer zu meinen Urenkeln nach Toronto, kann ich mir kaum etwas einbilden. Einer meiner Söhne ist ein großer Weltreisender – momentan ist er im Iran –, aber ihm das vorzuhalten, dafür bin ich zu feige. Es hätte auch keinen Wert.

Zu meinem Hintergrund: Bis 1938 habe ich als Jüdin im deutschsprachigen Randgebiet der Tschechoslowakei gelebt. Wir wussten, dass wir wegmüssen. Mitte September, keiner von uns weiß mehr, welcher Tag es war, hat ein Bekannter um vier Uhr früh bei uns ans Fenster geklopft und gesagt, dass die Deutschen an dem Tag etwas gegen die Juden planen. Also haben wir, soweit es ging, das Auto gepackt und sind zu einem Cousin ins Innere Böhmens gefahren. Später waren wir einige Wochen in der Wohnung eines Onkels in Prag und haben dort vom Münchner Abkommen erfahren. Seitdem glaube ich, dass sich Regierungen nur an Vereinbarungen halten, solange es ihnen passt.

Mein Mann und ich haben viele Jahre im amerikanischen Süden an damals so genannten negro colleges gelehrt und viel gegen die Rassendiskriminierung und später gegen den Vietnamkrieg demonstriert.

Heute fällt mir das schwer: Ich bin auf einen Rollator angewiesen. Früher bin ich zu interessanten Vorträgen im Seniorenheim gegangen, aber inzwischen höre ich leider nicht mehr genug. Manchmal versuche ich beim Essen, über die Katastrophe Trump zu sprechen, aber meine Mitbewohner lesen nicht genug und reagieren deshalb nicht. Sie spielen lieber Bridge, das hat mich nie interessiert. Über den Klimawandel schreiben die Zeitungen hier lange nicht so viel wie in Deutschland.

Wenn ich meiner Urenkelin vorschlage, am Freitag gemeinsam zu demonstrieren, lächelt sie nur höflich. Was kann ich für die Umwelt tun?

Eine, die mehr tun möchte

Liebe eine, die mehr tun möchte,

schrieben wir nicht das Jahr 2020, würde ich mich schamlos ins nächste Flugzeug werfen, um Sie in Ihrem Vorort von Buffalo zu umarmen. Und dann könnte ich Sie unterhaken und gemeinsam mit Ihnen auf die Straße gehen. Ich finde es wunderbar, dass Sie trotz Ihres – ich denke, man darf das so sagen – hohen Alters so am Zeitgeschehen interessiert und trotz Widrigkeiten gewillt sind, sich für die Zukunft Ihrer Nachkommen, menschheitstechnisch, zu engagieren.

Eine Freundin von mir, die etwas jünger ist als Sie, hat das neulich übrigens als Schlachtplan formuliert. Sie war vor allem in den Achtzigerjahren politisch sehr aktiv. Wenn ich erst mal einen Rollator habe, sagte sie, schließe ich mich wieder mit den Leuten von früher zusammen, und dann wollen wir mal sehen, ob sie mit Wasserwerfern auf Senioren losgehen. Das Konzept hat mich ziemlich überzeugt. Raise your Gehhilfe in the air like you very much care!

Ihre Frage veranschaulicht ja leider auch ein grundsätzliches Problem: Es gibt Menschen, die viel tun und sich permanent den Kopf darüber zerbrechen, wie sie noch mehr tun könnten. Und es gibt Menschen, die – mitunter sicher auch, weil ihnen die zeitlichen und ökonomischen Ressourcen fehlen – gar nichts tun. Und Konzerne. Und Staaten, die die Konzerne nicht in die Schranken weisen. Mit Gesetzen.

Sie gehören offensichtlich zu den Menschen, die sich viele Gedanken machen und in ihrem Leben schon viel geleistet, sicher auch gelitten haben. Deshalb möchte ich Sie zunächst bitten, sich irgendwo eine kleine gebrauchte Stehlampe zu besorgen, selbige mit einer Energiesparlampe zu versehen und in einer kuscheligen Ecke Ihres Zimmers zu platzieren. Machen Sie es sich gemütlich!

Und dann, nachts, wenn alle schlafen, schleichen Sie mit Ihrem Rollator auf den Gang und schieben Ihren Mitbewohnern Texte über die Klimakrise unter der Tür durch, die Sie für wichtig und richtig halten. Verteilen Sie die Ausdrucke auch an Besucher. Posten Sie die Beiträge im Internet! Es ist ja leider so: Sie werden die Welt nicht retten, nicht im Alleingang, kein Mensch kann das, nicht mal die junge Frau aus Schweden, die in etwa ein Sechstel so alt ist wie Sie. Aber Sie können dazu beitragen, ein breites Bewusstsein für das Problem zu schaffen. Und irgendwann, wenn in Ihrem Heim niemand mehr Fleisch isst, wird vielleicht auch keins mehr gekauft.

Für mich sind Sie der beste Beweis dafür, dass Nicht-einverstanden-Sein kein Alter kennt. Und obwohl ich zu wissen glaube, dass es Ihnen darum nicht geht: Sie sind mein Vorbild. So was von.

Fight the power

Ihre Ella