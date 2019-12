Der Dirigent Wilhelm Furtwängler liebte sie; der Philosoph Max Horkheimer zählte zu ihren Freunden; Fabian von Schlabrendorff, der zum Widerstandskreis des 20. Juli gehörte, war ihr innigst verbunden. In so vielen Briefen und Tagebüchern berühmter Zeitgenossen taucht ihr Name auf. "Eine unglaubliche Persönlichkeit" – "so schön, so geistreich, so aufgeschlossen, so großzügig". Und doch ist sie eine Unbekannte geblieben.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden