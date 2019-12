Dieser Text muss mit dem Eingeständnis eines Irrtums beginnen. Vor fast genau fünf Jahren sagte ich voraus, dass "Ossis" und "Wessis" aussterben würden – wenn die Medien sie denn ließen. Schließlich gebe es in diesem Land keine Mauer mehr, erst recht nicht in den Köpfen junger Menschen, schrieb ich zum Jubiläum von 25 Jahren Mauerfall in der ZEIT. Damals freute ich mich auf das Jahr 2019. Denn dann, 30 Jahre nach der Friedlichen Revolution, könnten wir endlich Thüringer Thüringer nennen. Und so wie Bayern eben Bayern sind, würden wir Mecklenburger zu Mecklenburgern sagen. Statt uns in grobzeichnenden Identitätsdebatten über Besser-Wessis oder Jammer-Ossis zu verausgaben, würden wir, so hoffte ich, gemeinsam Herausforderungen wie Digitalisierung, Globalisierung oder den Klimawandel meistern.

