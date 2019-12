Dies ist eine kleine Geschichte über eine kleine Frau in einer großen Stadt. Um zu verstehen, wie klein diese Geschichte ist, stellen wir uns die Weltkugel vor, von weit oben betrachtet. Dann zoomen wir heran. Wir sehen Deutschland. Der Fokus richtet sich auf den Süden. Da ist München, wir zoomen näher heran, noch näher, sehen die Stadtbezirke, die Isar. Wir richten das Objektiv auf den Südwestrand der Stadt, Fürstenried, viele Hochhäuser, ein Wald. Wir können Straßen erkennen, Autos, klein wie Spielzeug. Wir zoomen weiter, sehen viele winzige Punkte durch die Straßen wuseln. Dann ein ruhiges Wohngebiet mit Neubaublöcken. Wir verengen den Bildausschnitt so sehr, dass wir eine einzelne Straße sehen und in ihr einen kleinen Punkt, der den Gehweg entlangläuft. Um den Punkt herum kreist ein noch kleinerer Punkt. Wir nähern uns bis auf wenige Meter. Nun erkennen wir, dass der größere Punkt eine Frau ist, mit silbergrauem Pagenkopf, um die 60 Jahre alt. Der kleinere Punkt ist ein Hund, eine wuschelige Promenadenmischung. Die Frau zieht eine dieser Einkaufstaschen für Rentner hinter sich her, einen Hackenporsche. Das ist die kleine Frau S. Sie ist die Heldin unserer Geschichte. Ein winziger Punkt auf einer riesigen Weltkugel.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden