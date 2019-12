DIE ZEIT: Herr Professor Sands, Myanmars Sicherheitskräfte haben mindestens zehntausend Rohingya getötet und eine knappe Million in die Flucht getrieben. Dem Land wird vor dem Internationalen Gerichtshof vorgeworfen, Völkermord verübt zu haben. Sie sind einer der Anwälte der Kläger. Bei Prozessbeginn verteidigte die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi das Regime. Was ging Ihnen in diesem Moment durch den Kopf?

Philippe Sands: Aung San Suu Kyis Auftritt hat das internationale Interesse an diesem Prozess dramatisch erhöht und die Atmosphäre im Gerichtssaal stark beeinflusst. Aung San Suu Kyi kam genau eine Minute bevor die Verhandlungen um Punkt zehn Uhr begannen. Normalerweise treffen alle Konfliktparteien frühzeitig ein, begrüßen sich kurz und geben als Zeichen des gegenseitigen Respekts einander die Hand. Aber hier geschah nichts dergleichen. Sie nahm kein einziges Mal Blickkontakt mit uns auf, sie war sehr verschlossen.

ZEIT: Aung San Suu Kyi ist heute Außenministerin von Myanmar. Wie rechtfertigt sie die Taten?

Sands: Sie hat sie nicht im Einzelnen verteidigt. Sie sagte, egal wie man sie juristisch einordnen würde, es handle sich auf keinen Fall um Völkermord, der Internationale Gerichtshof, der nach seinen Statuten nur über Genozid verhandeln darf, sei darum nicht zuständig. Aung San Suu Kyis Kernargument war, dass Myanmars Militär sich einer bewaffneten Rebellion erwehren musste. Aber wie sich damit Vergewaltigungen in einer geradezu industriellen Massenhaftigkeit rechtfertigen lassen, bleibt schleierhaft.

ZEIT: Sie haben Aung San Suu Kyi direkt angesprochen und gesagt: "Weit interessanter noch als das, was Sie gesagt haben, war das, was Sie nicht gesagt haben." Was meinten Sie?

Sands: Sie hat die Rohingya nur ein einziges Mal im Zusammenhang mit einer Rebellengruppe erwähnt, sonst sprach sie ihren Namen nie aus. Und auch über die Vergewaltigungen verlor sie kein einziges Wort.

ZEIT: Mit Völkermord oder Genozid wird in Deutschland Auschwitz assoziiert. Lässt sich die Gewalt gegen die Rohingya tatsächlich mit diesem beispiellosen Verbrechen vergleichen?

Sands: Nein, das habe ich auch nie behauptet. Und noch etwas ist wichtig: Ob damals in Myanmar tatsächlich ein Völkermord stattgefunden hat, werden die Richter erst in einer zweiten Stufe entscheiden, in drei bis vier Jahren. Im Augenblick hat Gambia den Gerichtshof allein mit der Bitte angerufen, vorläufige Maßnahmen anzuordnen, um einen weiteren Genozid an den Rohingya zu verhindern.

Rohingya Der Prozess Die Volksgruppe der muslimischen Rohingya wird im mehrheitlich buddhistischen Staat Myanmar brutal unterdrückt. Nachdem die Gewalt eskalierte, wurde der Internationale Gerichtshof eingeschaltet. Damit richtete sich die Aufmerksamkeit auch auf Aung San Suu Kyi. Die Aktivistin wurde für ihren Einsatz für Demokratie und Menschenrechte in Myanmar 1991 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Nach der Aufhebung eines Jahre währenden Hausarrests griff sie wieder in das politische Geschehen ihres Landes ein. Ihre Partei gewann die letzte Parlamentswahl, sie selbst ist Außenministerin.

ZEIT: Wie könnten solche Notmaßnahmen aussehen?

Sands: Das steht im Ermessen des Gerichts. Bislang wurden solche Maßnahmen erst einmal angeordnet, 1993 gegen Serbien, zum Schutz der Bosnier im Jugoslawienkrieg, aber sie waren viel zu allgemein. Kaum zwei Jahre später brachten Serben in Srebrenica 8000 muslimische Bosnier um. Die Anordnungen im Fall Myanmar müssten darum viel präziser sein.

ZEIT: Was passiert, wenn sich Regierung und Militär von Myanmar nicht daran halten?

Sands: Theoretisch könnte sich dann der UN-Sicherheitsrat der Sache annehmen. Aber dort sitzen auch einige Freunde des Regimes in Myanmar. Es geht also vor allem darum, mit der Anordnung von Notmaßnahmen politischen Druck auszuüben.

ZEIT: Die Frage mag zynisch klingen, aber kann die Ermordung von rund 10.000 Menschen eines Volkes, das mehr als eine Million Angehörige hat, ein Genozid sein?

Sands: Ja, so steht es unter anderem in den Urteilen des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag und des Internationalen Strafgerichtshofs für Jugoslawien. Völkermord hängt nicht von Zahlen ab. Das Massaker von Srebrenica mit 8000 Ermordeten war juristisch ein Genozid, ebenso in Kambodscha die Tötung von 60 Angehörigen der vietnamesischen Minderheit. Selbst die systematische Vergewaltigung von Frauen kann also durchaus ein Akt des Völkermords sein, wie etwa bei den grauenhaften Gewaltexzessen 1994 in Ruanda. Denn dahinter steckte die Absicht, die Fortpflanzung einer verfeindeten Volksgruppe unmöglich zu machen. Noch einmal: Genozid meint Auschwitz, aber eben nicht nur.

ZEIT: Was qualifiziert eine Tat als Völkermord?

Sands: Die Absicht, eine Bevölkerungsgruppe ganz oder in Teilen auszulöschen. Das zu beweisen ist schwierig. Die Nazis haben über ihre Taten und Absichten genau Buch geführt. Daraus ließ sich ihr Wille zum Völkermord ablesen. Andere Regime zogen später daraus die Lehre, lieber auf Schriftstücke zu verzichten. Daher bleibt oft als einziger Weg, von den Taten auf die dahinterliegenden Absichten zu schließen.