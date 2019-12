DIE ZEIT: Herr Kaiser, haben Sie Vorsätze fürs neue Jahr?

Roland Kaiser: Ich nehme mir vor, keine Vorsätze zu haben.

ZEIT: Wie feiern Sie Silvester?

Kaiser: Wir fahren nach Tirol mit der ganzen Familie. Also meine Frau, meine Kinder, unser Enkelkind. So machen wir das jedes Jahr. Unsere Kinder fahren ein paar Tage Ski, und meine Frau und ich lassen es ein wenig ruhiger angehen.

ZEIT: Keine Party?

Kaiser: Doch. In unserem Hotel gibt es immer eine Silvesterfeier. Aber ich bin nicht gerade jemand, der so wahnsinnig viel feiert.

ZEIT: Feiern Sie denn überhaupt mal?

Kaiser: Vielleicht mal am Ende einer Tournee mit der Band. Da läuft dann aber keine Musik mehr, da unterhält man sich einfach bei einem Bier.

ZEIT: Wahrscheinlich werden viele Menschen an Silvester Schlager spielen, also auch Ihre Lieder – spätestens ab einem gewissen Pegel.

Kaiser: Kann schon sein. Aber ich glaube nicht, dass es nur am Pegel liegt, wenn die Leute Schlager hören. Das tun sie auch ohne Pegel, ganz unironisch. Ich habe das Gefühl, Schlager ist akzeptierter denn je. Und gerade ich persönlich werde komplett anders behandelt als früher: mit sehr viel Respekt. Ich mache diesen Job seit 46 Jahren. Ich bin eine Konstante im Leben meiner Fans geworden. Ich verkaufe so viele Konzerttickets wie nie zuvor, etwa 300.000 im Jahr. Und unter denen, die zu meinen Konzerten kommen, sind unglaublich viele junge Leute – Menschen, die noch nicht mal geboren waren, als ich begonnen habe mit der Musik. Das hat nichts mit Pegel oder Ironie zu tun.

ZEIT: Ende August sind Sie in der Berliner Waldbühne vor 22.000 Fans aufgetreten. Das Publikum stand auf den Bänken und hat bei jedem Ihrer Songs mitgesungen, nach der letzten Zugabe, nach mehr als zweieinhalb Stunden Konzert, sangen die Leute minutenlang: "Oooh, wie ist das schön!" Wie fühlt sich das an, wenn Tausende Menschen einem applaudieren?

Kaiser: Ich sehe das pragmatisch: Es war ein schönes Konzert, alles lief gut – aber für mich ist das Thema dann auch erledigt. Nach einem Konzert möchte ich bitte wieder einer von vielen sein. Wenn ich nach Hause komme, will ich nicht, dass meine Familie sagt: "Oh, hast du wieder toll gemacht!" Ich erwarte auch nicht, dass die Kassiererin im Supermarkt aufsteht und mir applaudiert, wenn ich einkaufen gehe.

ZEIT: Sie sind in Berlin aufgewachsen. Was bedeutet Ihnen die Waldbühne?

Kaiser: Ich war 1965 das erste Mal dort, bei den Rolling Stones, damals war ich 13 Jahre alt. Es war mein allererstes Konzert – und es war legendär. Ich habe mir die Karte von meinem Taschengeld gekauft. Damals war man entweder Beatles-Fan oder Stones-Fan. Und weil den Erwachsenen die Beatles besser gefielen – die wirkten ja ordentlicher –, wusste ich: Ich muss Stones-Fan sein. Beim Konzert war das Publikum völlig außer sich. Die fingen an, sich zu prügeln. Die Stones brachen das Konzert ab. Die Waldbühne wurde ziemlich verwüstet – und erst sieben Jahre später wieder eröffnet. Ich habe danach noch Joe Cocker in der Waldbühne spielen sehen, Tina Turner, Neil Diamond, Paul McCartney und viele andere. Es erschien mir unmöglich, dass ich dort eines Tages spielen würde. Nicht in dem Genre, in dem ich unterwegs bin.

ZEIT: Dem Genre Schlager. Lassen Sie uns später darüber reden. Erzählen Sie gerne zuerst etwas über sich selbst. Sie wurden 1952 in West-Berlin geboren.

Kaiser: Meine leibliche Mutter hat mich vor einem Waisenhaus abgelegt, da war ich wenige Wochen alt. Sie war 17, und in der damaligen Zeit war das nicht opportun, als junges Mädchen ein Kind zu kriegen, ohne Partner. Ich war der Älteste, sie hat insgesamt sieben Kinder mit fünf Männern bekommen. Und ich glaube, sie hat alle sieben abgegeben. Sie war offensichtlich eine sehr lebensfrohe Frau. Ich war vielleicht zwei, drei Wochen im Heim. Dann wurde ich an eine Pflegemutter gegeben. Die war nicht verheiratet, und deshalb durfte sie mich nicht adoptieren. Ella Oertel, so hieß sie. Wenn ich von "meiner Mutter" spreche, dann meine ich immer sie. Sie war eine ganz einfache, ganz anständige Frau.

ZEIT: Und Ihre leibliche Mutter, haben Sie die je kennengelernt?

Kaiser: Ich soll sie einmal gesehen haben, da war ich wohl etwa ein Jahr alt. Sie hat meine Pflegemutter besucht, um zu gucken, was aus mir geworden ist.

ZEIT: Und Sie haben später nie ihre Nähe gesucht?

Kaiser: Nein. Ich war ja zufrieden. Die Suche fängt erst an, wenn jemand sagt: Wir gehören nicht zusammen. Du bist nicht mein Sohn. Dann hätte ich mich vielleicht gefragt: Wo ist denn meine Mutter? Aber meine Pflegemutter hat mich immer behandelt wie einen Sohn. Sie hatte keine eigenen Kinder, also richtete sie ihre ganze Mütterlichkeit auf mich aus. Ich bin meiner leiblichen Mutter im Nachhinein gar nicht böse, dass sie mich abgegeben hat. Ich wäre sonst wahrscheinlich unter schlechteren Umständen aufgewachsen.

ZEIT: Wie sind Sie denn aufgewachsen?

Kaiser: Meine Mutter und ich lebten in einem Altbau im Wedding, wir teilten uns ein Zimmer. Wenn ich abends lesen wollte, musste ich das mit Taschenlampe unter der Decke machen. Draußen im Treppenhaus, ein halbes Stockwerk tiefer, gab es eine Toilette mit fließend Kaltwasser, eine Dusche gab es nicht. Um heizen zu können, hat meine Mutter die Kohle eingesammelt, die von den Güterzügen runterfiel. Und manchmal haben wir mit Handschuhen Brennnesseln gesucht und die dann gekocht, die schmeckten wie Spinat. Freitags war immer der schönste Tag, da gab es ein warmes Bad. In der Waschküche auf dem Dachboden wurde dann zuerst die Wäsche gewaschen – und am Ende des Vorgangs wurde das Kind in den Zuber gesteckt. Freitags gab es auch Brötchen, ein Luxus! Manchmal sogar mit Wurst oder Hackepeter.