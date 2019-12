Es geht blitzschnell. In einer einzigen Bewegung streift er seine Uhr vom Arm und schmettert sie zu Boden. Am Nebentisch drehen sich die Köpfe, der Kellner schaut alarmiert. Doch Rolf Dobelli ist schon in die Tiefe abgetaucht und erscheint samt Uhr wieder. "Jede andere wäre jetzt kaputt", stellt er zufrieden fest. "Eine Rolex hält ein Leben lang." Lektion erteilt, Beweis geglückt: Das Stück ist seine 6000 Franken wert. Nie aber, fügt er bei, würde er überteuerte Designermode, neuste Elektronik, ein Luxusauto oder gar eine Jacht im Mittelmeer kaufen: "Statussymbole machen nur kurz glücklich. Man gewöhnt sich zu rasch an sie."

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden