Rudi Mair ist immer bereit für den Berg. Wenn er am Schreibtisch im Innsbrucker Landhaus sitzt, trägt er grün-schwarze Funktionsjacke und -hose. Auf seiner Schildkappe ist das Logo Tirols zu sehen, darunter steht nur: "Lawine". Seine Skischuhe sind stets griffbereit.

Für den 58-Jährigen ist es der dreißigste Winter als oberster Lawinenwarner Tirols. Seine Stimme kennt jeder, der morgens das Radio aufdreht. Dort ist täglich sein Lagebericht zu hören. Wenn er sich nicht im Büro befindet, ist er mit Hubschraubern auf Erkundungsflügen in den Bergen unterwegs, stapft durch das Gelände, beobachtet, wie Schneeschichten übereinanderliegen und ob sie zu rutschen beginnen, tritt im Fernsehen auf, hält Vorträge und unterrichtet an der Universität.

Rudi Mair kennt den Schnee und die mit ihm verbundenen Gefahren wie kaum ein anderer in Österreich. Seinen Prognosen vertrauen Skitourengeher und Hüttenwirte, aber auch Politik und Verwaltung. Wenn Mair die höchste Lawinenwarnstufe 5 ausruft, steht alles. "Dann spielt’s Granada", sagt er im kernigen Tirolerisch, "das muss man sich gut überlegen".

Lawinen gehören zum alpinen Raum wie schöne Wiesen und schroffe Felsen. Sie sind die dunkle, die gefährliche Seite der winterlichen Berge. Zahlreiche Sagen und Mythen drehen sich um verschüttete Menschen und zerstörte Dörfer. Mit gigantischen Verbauungen versucht man seit Jahrhunderten, der Gefahr zu begegnen. Mal mit Erfolg, mal mit weniger. "Lawinen gehören zu unserem Lebensraum", sagt Rudi Mair. "Wenn ich Tirol kartografieren würde, täte ich mich schwer, Orte zu finden, an denen es überhaupt keine Lawinengefahr gibt."

Ein normaler Arbeitstag im Lawinenwarndienst beginnt um fünf Uhr morgens – oft auch früher. Mair wertet die Daten der 200 Messstationen aus. Wo ist Neuschnee gefallen, und wo sind neue Gefahren aufgetaucht? Aus welcher Richtung kommt der Wind? Wie haben sich die Temperaturen entwickelt, welche Schneeschichten liegen nun übereinander? All das fließt in den täglichen Lawinenreport ein. Seit vergangenem Jahr gibt es den in drei Sprachen, auf Deutsch, Italienisch sowie Englisch, und er wird, das gibt es sonst nirgendwo, grenzüberschreitend zwischen Tirol und Italien erstellt.

In den Wintermonaten arbeitet Mair sieben Tage in der Woche, alles andere wäre sinnlos, sagt er. Der Winter sei wie ein Buch, das man von der ersten bis zur letzten Seite lesen müsse. "Wenn man etwas auslässt, fehlt die Information, das geht nicht. Ich kann nicht weg sein."

Rudi Mair liebt den Schnee. Für die meisten Menschen sei er nur weiß, kalt und die Oberfläche zum Skifahren da. Er sei aber viel mehr. "Ständig passiert etwas im Schnee, der bleibt nie gleich", sagt er. Schon als Kind sei er fasziniert davon gewesen.

Wenn Mair heute Geschichten über den Schnee erzählt, dann geht es oft auch um den Tod. Er erzählt dann vom Unglück in Galtür vor 20 Jahren. Kurz vor dem Lawinenabgang, als wegen der Schneemassen das Tal auf dem Landweg schon abgeschnitten war, flog er noch hin, um sich ein Bild zu verschaffen. Da wurden bereits Medikamente und Lebensmittel mit Hubschraubern herangeschafft. 38 Menschen starben damals.

Er erzählt aber auch von den verunglückten Skitourengehern, die jedes Jahr sterben. Oft denke er sich dann: "Wegen fünf Schwüngen? Deshalb muss ich tot sein?" Und doch weiß er, wie das passieren kann, wie die Sehnsucht nach dem Bergerlebnis die drohende Gefahr in den Hintergrund drängt. Es ist der Moment, wenn Mair beginnt, auch über den eigenen Tod zu sprechen. Dem war er nämlich schon sehr nah. "Es ist leicht, ein guter Bergsteiger zu werden", zitiert er den legendären Alpinisten Mathias Rebitsch, "aber schwer, ein alter zu werden."

Aufgewachsen ist Mair mit fünf Geschwistern in Fulpmes im Stubaital, am Fuß der Gletscher. Die Mutter war Hausfrau, der Vater Amtsleiter in der Gemeinde. Mit den Kindern verbrachten sie viel Zeit im Gebirge, als Jugendliche begannen die Brüder Kletter- und große Skitouren zu unternehmen. In einem humanistischen Gymnasium in Innsbruck entdeckte Mair seine Leidenschaft für Sprachen, für lebendige und tote. Im Bücherregal in seinem Büro steht eine Ausgabe der Ilias, den Anfang kann er aus dem Stegreif rezitieren, auf Altgriechisch. Wenn er spricht, zitiert er immer wieder Gedichte, von Schiller zum Beispiel oder auch von Wilhelm Busch. "Max und Moritz", sagt er, "die Texte kann ich fast komplett auswendig."