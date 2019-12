DIE ZEIT: Frau Ateş, als Frauenrechtlerin sind Sie jahrzehntelang gegen die Prostitution zu Felde gezogen. Was war Ihr härtestes Verdikt in dieser Sache?

Seyran Ateş: Das weiß ich wirklich nicht mehr, denn seit ich politisch denken kann, war ich strikt gegen Prostitution. Ich hatte dazu schon als junge Anwältin eine klar ablehnende Haltung. Slogans wie "Stoppt Sexkauf" gehörten für mich dazu. In meinen Zwanzigern war ich auf jeder Demonstration zum Internationalen Frauentag und zur Walpurgisnacht: Dann zogen wir im Berliner Bezirk Schöneberg die Martin-Luther-Straße entlang, wo sich die großen Sexshops befanden. Die Polizei musste die Schaufenster sichern, und wir schrien: "Der größte Zuhälter ist der Staat!"

ZEIT: Wieso denn der Staat?

Ateş: Weil er aus unserer Sicht die Prostitution begünstigte und die Frauen gefährdete durch eine halblegale Situation: Prostitution war nicht verboten, aber verstieß gegen die guten Sitten, und das hieß, die Frauen konnten sich nicht mit Berufsangabe kranken- und sozialversichern. Sie konnten auch ihr Geld nicht einklagen, wenn Freier nicht zahlten. Sexshops wiederum waren erlaubt, und der Staat profitierte von deren Steuern – während im Hinterzimmer der Sex stattfand.

ZEIT: Kurz vor Weihnachten wurde bekannt, dass Sie vom Betreiber des größten Berliner Bordells einen Privatkredit in Höhe von 45.000 Euro angenommen haben. Daraufhin nannte man Sie Heuchlerin und Hure. Ein Geldgeber Ihrer liberalen Ibn-Rushd-Goethe-Moschee, die Sie vor gut zwei Jahren in Moabit gegründet haben, kündigte seine Unterstützung auf. Verstehen Sie den Zorn?

Ateş: Ja! Ich verfluche mich für meine Dummheit und bedaure meinen Fehler. Seit Tagen zermartere ich mir den Kopf, warum ich mir das Geld nicht anderswo geliehen habe. Im Nachhinein fürchte ich, das war der größte Fehler meines Lebens.

ZEIT: Nach unserem Kenntnisstand war der Kredit ganz legal. In Ihrer Presseerklärung vom 20. Dezember schreiben Sie, dass die Darlehensvereinbarung von einem Rechtsanwalt aufgesetzt wurde und eine Verzinsung enthielt.

Ateş: Das stimmt. Das Darlehen war legal. Aber dass etwas legal ist, heißt noch nicht, dass es gut ist. Ich sehe jetzt, dass ein Kredit von dem Bordellbetreiber Hakki Şimşek – dem ich vertraue, weil ich ihn durch meine Recherchen zur Situation von Prostituierten seit Langem kenne – nicht nur mir persönlich schadet. Die öffentliche Kritik gefährdet die Existenz unserer Moschee, und mein unbedachtes Handeln beschädigt auch das Ansehen des Reform-Islams. Das ist unverzeihlich. Und deshalb geht es mir jetzt ehrlich gesagt sehr schlecht.

ZEIT: Die Sache mit dem Kredit wurde am vergangenen Freitag durch die Süddeutsche Zeitung aufgedeckt. Wussten Sie vorher, dass das kommt?

Ateş: Ja, der Autor Ronen Steinke hatte mir am 17. Dezember eine E-Mail geschrieben. Als ich die sah, war mein erster Gedanke: Wie kommt er an diese vertraulichen Informationen? Ich habe dann meinen Anwalt kontaktiert, und wir setzten eine Stellungnahme für die Öffentlichkeit auf. Dann erst habe ich eine längere E-Mail an die Redaktion der SZ geschrieben. Und dann warteten wir ganz nüchtern ab, was kommt. Aber als ich den Artikel las, war es, als würde mir ein Eimer eiskaltes Wasser über den Kopf geschüttet.

ZEIT: In der SZ stand nicht nur, dass Sie einen Kredit von Hakki Şimşek angenommen hätten, laut einem Vertrag vom 12. September 2019. Sondern auch: Ihnen würden die Zinsen erlassen, wenn Sie monatliche Raten von 5000 Euro pünktlich zurückzahlten. Und vor allem: Sie hätten das Bordell des Kreditgebers, das Artemis, stets als vorbildlich verteidigt. Stimmt das?

Ateş: Letzteres stimmt, dazu stehe ich, und ich kann Ihnen auch erklären, wieso. Zunächst aber zu dem Kredit: Die Darlehensvereinbarung enthielt eine Verzinsung, die zwei Prozent über dem jeweils aktuellen Basiszins der EZB lag. Mir Zinsen zu erlassen war nie Gegenstand des Vertrags, der Vorschlag tauchte lediglich in einem E-Mail-Wechsel zwischen Hakki Şimşek und seinem Anwalt auf – wie ich jetzt erst erfahren habe.

ZEIT: Warum sind Sie denn nicht zur Bank gegangen, zumal in Zeiten der Nullzinsen?

Ateş: Das hätte länger gedauert und wäre anstrengender gewesen, da ich als Selbstständige kein so geregeltes Einkommen habe wie Angestellte. Nach zwei Jahren permanenten Stresses beim Aufbau der Moschee war ich privat in akuter Geldnot.

ZEIT: Darf ich fragen, warum?

Ateş: Darauf möchte ich nicht antworten. Ich wünsche mir, dass meine Privatsphäre respektiert wird – gerade weil ich aus Problemen sonst keinen Hehl mache. Zu dem Kredit von Hakki Şimşek kann ich jedoch versichern: Alles wurde ordnungsgemäß vereinbart. Meinen Darlehensvertrag bekam ich per Post und schickte ihn auch per Post zurück an den Anwalt Silvin Bruns. Der mailte ihn an Şimşek, und aus diesem Mailverkehr wurden offenbar die in der SZ zitierten Informationen abgefangen. Ich frage mich nur, von wem und wozu.