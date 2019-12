In unserer Gesprächsreihe "Meine Schule des Lebens" erzählen prominente Menschen von ihrem Bildungsweg.

DIE ZEIT: Herr Al-Wazir, Sie waren schon als Zehnjähriger auf Demonstrationen gegen die Startbahn West am Frankfurter Flughafen. Wie kam es dazu?

Tarek Al-Wazir: Meine Mutter hat mich mitgenommen. Ich bin ja in einem linksalternativen Milieu in Offenbach aufgewachsen.

ZEIT: Bei diesen Demos ging es hart zur Sache, war das nicht gefährlich für ein Kind?

Al-Wazir: Mein Stiefvater arbeitete im Hüttendorf der Demonstranten in der Sanitätsstation. Zu Hause auf dem Küchentisch stand ein Schuhkarton mit Polaroid-Fotos von den Leuten, die er verarztet hatte. All die Verletzungen, aufgeplatzte Augenbrauen, derbe Prellungen. Wir sind an den Wochenenden hingegangen, es herrschte eine unfassbar angespannte Stimmung. Meine Mutter hat immer aufgepasst, dass wir an bestimmten Punkten nicht weitergehen, weil man nicht wusste, was passiert. Sie war da nicht sorglos. Aber mir ist diese harte Konfrontation immer im Gedächtnis geblieben.

ZEIT: Jahre später kam es zur Eskalation, 1987, die Bahn war schon in Betrieb, wurden während einer Demonstration zwei Polizisten erschossen.

Al-Wazir: Das ist heute in Vergessenheit geraten. Es war ein Konflikt, der Tote gefordert hat. Ich habe mir immer wieder gesagt: Du musst alles dafür tun, dass sich so etwas nicht wiederholt. Man muss immer mit der anderen Seite gesprächsfähig bleiben. Das ist, wenn man so will, eine Lehre daraus.

ZEIT: Sie sind mit 18 bei den Grünen eingetreten. War das die einzig mögliche Partei?

Al-Wazir: Ja. Es musste eine Partei des linken Spektrums sein, und sie durfte nicht verkrustet sein. Ich hatte die Vorstellung: Da musst du nicht erst fünf Jahre Plakate kleben, bis du einen Satz sagen darfst. Hat sich als richtig herausgestellt. Nach meiner dritten Sitzung war ich im Kreisvorstand. Aber um Mitglied zu werden, musste ich richtig kämpfen.

ZEIT: Warum das?

Al-Wazir: Die waren so schlecht organisiert, selten in der Geschäftsstelle, nie nahm einer das Telefon ab. Irgendwann bin ich dann ins Fraktionsbüro im Rathaus gegangen und habe gesagt, ich will Mitglied werden, ich versuche hier seit Wochen mitzumachen. Die erklärten sich zwar auch für nicht zuständig, aber haben dafür gesorgt, dass sich jemand bei mir meldet.

ZEIT: Noch bevor Sie Ihr Politikstudium abgeschlossen hatten, saßen Sie im Hessischen Landtag. Mit 24. Wurden Sie für voll genommen?

Al-Wazir: Am Anfang nicht. Wie das eben so ist mit Neulingen. Aber man kann sich relativ schnell Respekt erarbeiten.

ZEIT: Ein dickes Fell mussten Sie sich auch erarbeiten. Ihr leiblicher Vater ist Diplomat und Geschäftsmann aus dem Jemen, daher auch Ihr arabischer Name. CDU-Abgeordnete ließen Sätze los wie: "Student aus Sanaa", oder "Leg ein gutes Wort für mich ein, falls die Moslems hier die Macht übernehmen".

Al-Wazir: Als ich 1995 in den Landtag kam, dachten die wohl: Was ist den Grünen denn da wieder eingefallen. Ich weiß noch, wie bei meiner ersten Rede viele überrascht waren, dass ich akzentfrei Deutsch gesprochen habe. Ich lernte mit der Zeit, mir ein dickes Fell zuzulegen. Man muss nur aufpassen, dass man nicht zynisch oder arrogant wird. Manches muss man einfach wegatmen.

ZEIT: Helfen Vorbilder, Joschka Fischer etwa?

Al-Wazir: Ja, klar. Ohne Joschka hätten wir es 1998 nicht in die Bundesregierung geschafft. Und ohne seine Nehmerqualitäten, vor allem rund um die Bundeswehreinsätze im Kosovo und in Afghanistan, hätten wir das nicht überstanden. Aber Joschka konnte auch gut austeilen. Ohne ihm jetzt zu nahe treten zu wollen – die ersten zwei Worte, die er zu mir sagte, waren "Du Arschloch".

ZEIT: Ohne "mit Verlaub", vermutlich?

Al-Wazir: Ohne Verlaub.

ZEIT: Wie kam es dazu?

Al-Wazir: Das ist lange verjährt, es war auf einer Landesmitgliederversammlung 1991. Die Kurzfassung: Ich war für ihn so ein Vogel aus der Grünen Jugend, der durch eine Zwischenfrage einen Antrag zum Scheitern brachte. Als ich ihn danach in einem Hinterzimmer traf, war das eben die Begrüßung.