Die Haltung, mit der Stephan Brandner hinter dem Schreibtisch des Rechtsausschussvorsitzenden Platz nimmt, hätte man früher "lümmeln" genannt. Der AfD-Abgeordnete sitzt da derzeit immer noch, aus schlichter Raumnot, obwohl ihm passiert ist, was es in der Geschichte des Deutschen Bundestags zuvor nie gab: Brandner ist der erste Vorsitzende eines Parlamentsausschusses, der wegen seines Verhaltens im Amt abgewählt wurde, und zwar mit den Stimmen aller Parteien außer seiner eigenen, der AfD. Von seiner Partei wurde er dafür mit einem Aufstieg in den Bundesvorstand belohnt. "Ich bin stolz auf die Absetzung!", hatte er den Delegierten auf dem jüngsten AfD-Parteitag zugerufen. "Jetzt bin ich von der Kette gelassen."

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden