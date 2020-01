Er kam nicht so gut an, der Jahresendvorstoß der Verteidigungsministerin. Ein robusteres Mandat der Bundeswehr in Mali und überhaupt im Sahel schlug Annegret Kramp-Karrenbauer zwischen den Feiertagen vor. Gemeint sind Kampfeinsätze.

SPD-Politiker antworteten reflexartig: "Nein, jedenfalls nicht so." Andere Kritiker warnten vor militärischem "Overstretch" und einer widerwilligen deutschen Öffentlichkeit.

Aber wenigstens hat Annegret Kramp-Karrenbauer kurz die Aufmerksamkeit auf eine Region gelenkt, über die man hierzulande sehr wenig weiß. Bevor also die Bundeswehr dort "robuster" auftritt, sollte man erst einmal fragen, was die internationale Militärintervention bislang gebracht hat.

Was im Jahr 2013 als französisch geführte und zunächst erfolgreiche Operation gegen den Vormarsch islamistischer Gruppen in Mali begann, ist inzwischen eine ausufernde Anti-Terror-Mission gegen Drogen schmuggelnde Islamisten, die immer wieder in den Wüstengebieten abtauchen. Von versprochener Stabilität und Frieden keine Spur. Im Gegenteil. Vor allem in Mali wird die Lage von Jahr zu Jahr schlimmer, der Staat verliert an Terrain, Islamisten und andere Milizen gewinnen an Zulauf.

Die westliche Außenpolitik belohnt geheuchelte Loyalität mit Geld

Daran schuld sind nicht ausschließlich, aber maßgeblich die Scheuklappen des Westens: Seit dem 11. September 2001 behandeln amerikanische und europäische Strategen komplexe Konflikte in Afrika, Asien und dem Nahen Osten vor allem unter dem Diktat des "war on terror". Seit der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 ist in Europa der Schlachtruf der "Migrationsabwehr" hinzugekommen.



Seither folgt die westliche Außenpolitik oft einem verhängnisvollen Schema: Der Staat X bekommt Finanz- und Militärhilfe, wenn er sich als Verbündeter im Kampf gegen Islamismus und Migration anbietet – ungeachtet eigener Menschenrechtsverletzungen, Korruption und oft miserabler Regierungsführung. Das jeweilige Regime macht Kasse und stempelt aufsässige Bevölkerungsgruppen als "islamistisch" ab – und damit als vogelfrei. Die militanten Fundamentalisten, ob unter der Fahne des wieder erstarkten IS oder unter der von Al-Kaida, bedanken sich für die Rekruten, die ihnen dieser Teufelskreis zutreibt. Die Schlepper freuen sich über ihre zusätzliche Kundschaft junger Männer, die daheim nicht unter die Räder des Staates oder der Milizen geraten wollen. Dieser Wahnwitz mit dem Namen Anti-Terror-Strategie ist nicht neu. Die Afghanen kennen ihn, die Iraker, die Ägypter. Jetzt kennen ihn auch die Malier.