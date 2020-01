Höher kommt man in Thüringen kaum hinauf. Die Frau, die protokollarisch die Nummer eins dieses Freistaats ist, residiert im obersten Stockwerk des Landtagshochhauses, des "Eierkastens", wie ihn die alten Erfurter nennen. Unter den Fenstern breitet sich die Stadt aus: im Norden Dom und Staatskanzlei, im Süden Eis- und Fußballstadion. Ganz unten, neun Etagen tiefer, liegt der Plenarsaal.

Birgit Keller wirkt noch etwas verloren zwischen Ledergestühl und schwerem Schreibtisch in ihrem neuen Büro, dem Büro der Präsidentin. Sie ist ja auch noch ganz neu in ihrem Job, dessen zentrale Herausforderung darin bestehen wird, das verrückteste Parlament Deutschlands zu beaufsichtigen. Einen Landtag, in dem nicht absehbar ist, welche Mehrheiten sich finden. In dem die AfD von Björn Höcke stark ist und die Linke die stärkste Fraktion stellt. In dem inzwischen sechs Parteien vertreten sind.

Die Wahl der Linken Birgit Keller zur Landtagspräsidentin ist auch ein Ausdruck dessen, wie sehr sich die Politik verändert. In Thüringen. Und in der Bundesrepublik.

Im Präsidentenbüro des Thüringer Parlaments saßen bislang immer nur Politikerinnen oder Politiker der CDU. Keller ist die erste Linke, die es überhaupt je an die Spitze eines deutschen Parlaments geschafft hat. Außerdem ist sie: vom alten Kader. Vor 30 Jahren arbeitete sie noch in der SED-Kreisleitung von Nordhausen.

Wie kommt eine Frau mit so einer Geschichte im neuen Land, in der Bundesrepublik, in der Demokratie an? Wie schafft sie es, eine Präsidentin zu werden, die auch mit Abgeordneten von CDU, FDP oder gar der AfD zusammenarbeiten kann?

Wer mit Keller darüber spricht, erfährt vor allem von einer Frau, die ihre Geschichte nicht schönt. Die sie, im Gegenteil, besonders ehrlich erzählt. Und die ihre Wandlung vielleicht gerade dadurch glaubhaft macht.

Zu DDR-Zeiten, sagt Birgit Keller, sei sie eine "ganz Überzeugte" gewesen. "Ich habe ernsthaft daran geglaubt, dass die DDR gegenüber der BRD die gerechtere Gesellschaft war." Sie stammt aus einer Familie mit sieben Kindern, in der es länger nach dem Krieg noch "keine Wurst auf dem Brot und oft auch keine Butter" gegeben habe. Sie habe deshalb für wahr gehalten, was die Propaganda die "sozialen Errungenschaften" nannte.

Und die DDR bot ihr ja Chancen. Obwohl sie, Kind eines Ökonomen und einer Lehrerin, zunächst weder Abitur machen noch Medizin studieren durfte. Mit 17 trat sie in die SED ein, absolvierte eine Ausbildung zur Elektromonteurin, holte die Hochschulreife nach, studierte Gesellschaftswissenschaften. Nebenbei heiratete sie und bekam zwei Kinder. Selbst im Jahr 1989 habe sie nicht gezweifelt: Keller war 30 Jahre alt, in der SED-Kreisleitung war es ihre Aufgabe, die Stimmungsberichte aus den volkseigenen Betrieben zusammenzufassen. Die Stimmung war nicht gut. Doch das verdrängte sie, genauso wie die Flucht der Schwägerin über Ungarn in den Westen oder das anschwellende Schimpfen ihres Mannes, eines Reichsbahners. Sie habe, sagt sie, die Dinge so interpretiert: Die Töchter sind im Kindergarten, es gibt Butter aufs Brot, es gibt Arbeit. "Ich sah nicht die grauen Straßen und grauen Häuser", erklärt Keller. "Ich habe mich nicht unfrei gefühlt."

Statt zu reisen, schaute sie Westfernsehen. Auf einer alten Singer-Maschine nähte sie die Kleider der Ölmillionäre aus der Serie Dallas nach. "So hatte ich auch in der DDR schöne Klamotten", sagt sie.

Beinahe wäre sie die erste PDS-Vorsitzende Thüringens geworden: Keller kandidierte 1990 gegen Gabi Zimmer – und verlor. Zimmer wurde später Bundeschefin der Partei, Keller zog sich dagegen für längere Zeit aus der Landespolitik zurück. Erst 2009, 20 Jahre nach der Einheit, schaffte sie es in den Landtag. Seither geht es rasant nach oben für die einstige SED-Frau: Sie wurde Landrätin, Ministerin in Bodo Ramelows rot-rot-grünem Kabinett – und nun Parlamentschefin.

Der Mauerfall, er wird für sie nicht nur ein Systemzusammenbruch, sondern auch der ihrer eigenen Welt.

Kurz nach dem Mauerfall treffen sich die SED-Mitglieder aus Kellers Heimatstadt Nordhausen im örtlichen Krankenhaus. Wer austreten will, wirft seinen Parteiausweis in einen Schuhkarton. Als der voll ist, wird er der Genossin Keller übergeben. Sie habe zu weinen begonnen, sagt Keller. Und sie habe beschlossen, dass sie ihren Ausweis nicht einfach wegwerfen wolle.

Sondern weitermachen.