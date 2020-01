Es geht nicht gut los für Emma in Velgow, einem Dorf im mecklenburg-vorpommerschen Nirgendwo, das von nun an ihr Zuhause sein soll. Alles ist falsch, falsch, falsch. Eingequetscht sitzt sie zwischen ihren beiden Geschwistern auf dem Rücksitz, ihr mürrischer Großvater, den sie zum ersten Mal sieht, steuert den Wagen, auf dem Beifahrersitz schweigt ihre Mutter. "Hinter uns hat Velgow begonnen." Schon im Moment des Ankommens wünscht sich das Mädchen, dieses Dorf, diese Gegend, das ganze Land wieder hinter sich zu lassen. Und sie fasst einen Plan: So schnell wie möglich wird sie zurückkehren, nach Hause.

Dort waren sie noch am Morgen, in Dublin, Irland. Und ginge es nach den drei Kindern, hätten sie die Stadt nie verlassen: "Wir waren noch gar nicht fertig", sagt Emma. Doch die Mutter hatte entschieden, dass sie und die drei Kinder fortan in dem Kaff leben werden, dem sie selbst vor 20 Jahren entflohen ist. Als Au-pair war die Mutter nach Irland gegangen, hatte einen Mann geheiratet und die drei Kinder bekommen. Doch es sollte keine glückliche Ehe werden. Emmas Vater ist Alkoholiker, von einem Tag auf den anderen verließ er die Familie. Allein kann die Mutter die Kinder nicht durchbringen.

Es ist auch für sie keine glückliche Heimkehr, als sie an diesem dunklen, kalten Januarabend durch die im Wortsinne trostlose Gegend rumpeln, vorbei an einem Getreidesilo, auf das "Lügenpresse" und "I love Angelika Wuttke" gesprüht ist. Durch das Dorf, in dem der Konsum und der Kindergarten "dichtgemacht" haben, die Straße aber immer noch Thälmannstraße heißt und voller Schlaglöcher ist. Als sie vor dem Haus der Großeltern ankommen, erbricht sich die kleine Schwester über Emmas Turnschuhe.

Susan Kreller erzählt in ihrem neuen Jugendbuch die Geschichte einer Heimkehr, die zugleich eine Reise in die Fremde ist. Denn obwohl die drei Kinder doch "halb-halb" sind, das Deutsche genauso in sich tragen wie das Irische, ist nichts in Velgow ihnen vertraut. Kreller lässt Emma dies in lauter kleinen Alltäglichkeiten schildern: den Teebeuteln, die Bändchen und Schilder haben, dem harten Brot, das die Mutter in Irland immer so vermisste, dass sie im Schulbus nicht für den Fahrer klatschen darf, wenn er einen wohlbehalten ans Ziel bringt. Dem Haus der Großeltern, das kein Zuhause ist, weil nicht einmal der Geruch vertraut ist.

Und dann ist da die Sprache. Noch nach Monaten werden die Großeltern Aoife, die jüngste Enkelin, Eufe nennen, nicht Iifa. Umgekehrt lernt Emma täglich neue Wörter – Hühnergott, Broiler, Kaufhalle –, die ihr Velgow aber kein Stück näherbringen: "Ich bin in einem Deutsch gelandet, in dem ich mich immer wieder verlaufe." Für die Nachbarin, die regelmäßig bei der Großmutter in der Küche hockt, auf die kaputten Straßen, den Winter und Ausländer schimpft, sind sie zumindest "gute", keine "schlechten" Ausländer. Ihre Familie müsse aber etwas falsch verstanden haben, erklärt Levin, ein Mitschüler, der Emma ein Freund wird. Niemand ziehe nach Velgow, von hier ziehe man fort.

Die Autorin, selbst in Ostdeutschland geboren, hat bisher nie über die deutsch-deutsche Vergangenheit oder Gegenwart geschrieben. In diesen Roman habe sich der Osten eingeschlichen, sagt Susan Kreller, weil sie ihrer Emma, einer leidenschaftlichen Schwimmerin, wenigstens ein Meer zum Trost habe geben wollen. Es wurde die Ostsee – und der Roman damit auch zu einem Kommentar auf dieses einst geteilte Land. Am deutlichsten wird Kreller in einer Szene, in der Mutter und Tochter sich nachts in der Küche treffen und endlich einmal reden. Emma weiß, dass ihnen in Dublin der Umzug in den berüchtigten "Norden" drohte: "Man hat kein Geld und wohnt mit hundertzehn Leuten in einem Haus und ist kriminell, auch wenn man es gar nicht ist." Deutscher Osten erschien der Mutter immer noch besser als Dubliner Norden. In der Nacht in der Küche aber sagt sie, dass es auf Himmelsrichtungen doch gar nicht ankomme, außer man mache den Fehler, sie zu etwas anderem aufzublasen. Ein guter Gedanke in einer Zeit, in der wir 30 Jahre Mauerfall und deutsche Einheit feiern.