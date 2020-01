Max Stiegl neben dem Hauptdarsteller seines Sautanzes im Gut Purbach © Charlotte Maconochie

Das Schwein als Glücksbringer ist zum Jahreswechsel hin allgegenwärtig: ein Symbol für Wohlstand, Fruchtbarkeit und Stärke. Zu Silvester werden Schweine aus Marzipan im Miniformat verschenkt, das traditionelle Sauschädelessen folgt am Neujahrstag. Wer Schwein und Glück allerdings in Originalgröße sucht, der wird in den Wochen um Neujahr in Max Stiegls Gut Purbach beim Neusiedlersee fündig.

"Eins, zwei, drei!", ruft Stiegl seinen Helfern zu, und zu fünft heben sie ein Mangalitza-Schwein aus dem Sautrog. Es ist acht Uhr in der Früh. Im Innenhof des alten Presshauses dampfen die Kesseln, offene Feuer, die bis zum Abend lodern werden, legen eine Rauchschicht über den Sautanz. Stiegl und seine Truppe befestigen das 230 Kilo schwere Borstentier auf einem liegenden Holzgestell mit zwei Längs- und einem Querbalken, dem sogenannten Saurehm. Gemeinsam wuchten sie diesen in die Höhe, mitsamt der Sau, die sich oben kurz einpendelt und von nun an immer weniger wird.

Stiegls achtjähriger Sohn Luis blickt auf das kolossale hängende Schwein, in dessen Inneres er locker hineinpassen würde. "Aber das nächste Mal musst du es wieder lebendig bringen!", verlangt er von seinem Vater. Die klassische Vorgangsweise wäre nämlich, und daran kann sich Stiegl junior noch gut erinnern, die eigene Sau im Morgengrauen selbst zu schlachten.

"Das ist aus behördlichen Gründen leider nicht mehr möglich", erklärt Michael Andert, Weinbauer aus Pamhagen und, genau wie Stiegl, Schlachtexperte. Aber beide sind eben keine ausgebildeten Schlachtmeister. Sie dürfen nur noch zum Eigengebrauch Tiere töten. Das Schwein heute kommt von einem lokalen Saubauern. Andert ist seit Jahren beim Sautanz Stiegls rechte Hand. Er beginnt die baumelnde Sau auszuweiden und hängt das rohe Beuschl neben das Borstenvieh: eine wilde Skulptur aus Lunge, Zunge und Herz, die einem Hermann Nitsch, dem Großmeister des Orgienmysterien-Theaters, Freudentränen in die Augen treiben würde. Andert schneidet die Speiseröhre aus dem Organknäuel und putzt sie routiniert. Gerade tröpfeln noch Regenwolken über dem dampfenden Innenhof, doch die sollen sich bis zum offiziellen Einlass um zehn Uhr lichten.

Hirn, Herz und Hoden landen nicht im Abfalleimer, sondern auf dem Teller

Purbach ist ein altes Weindorf mit einer der schönsten Kellergassen des Landes. Die Weinkeller sind mit Gras überwuchert, auf den Schornsteinen der Wohnhäuser thronen Storchennester. Die gastronomischen Wurzeln vom Gut Purbach reichen 500 Jahre zurück, seit 2007 betreibt der 39-jährige Max Stiegl das Restaurant, das regelmäßig als Burgenlands bestes ausgezeichnet wird. In seiner eigenständigen Kombination aus rudimentärer und hochklassiger Küche, aus Ursprünglichkeit und Perfektion bewies sich Stiegl schon lange, bevor das Nose to tail-Konzept zum Modemotto wurde. Seine Mission: Tierteile, die selbst unter angesehenen Kochkollegen tabuisiert werden, in unorthodoxe Delikatessen zu verwandeln. Herz, Hirn und Hoden landen bei ihm nicht im Kübel, sondern auf dem Teller. Heute gilt Stiegl als der Experte für innere Tierwerte. Jenes Teil vom Schwein, das er nicht zubereiten kann, sucht man am Sautanz vergeblich, es muss, so scheint es, erst erfunden werden.

Es wird später Vormittag, immer mehr Gäste trudeln ein, am Ende werden es 200 hungrige und durstige Mäuler gewesen sein. Sie alle flanieren zwanglos und im eigenen, gemächlichen Tempo durch das in Rauchschwaden gehüllte Kessellabyrinth und dazwischen zu jenem Sautrog, der mit burgenländischen Weinflaschen und Eiswürfeln gefüllt ist. "Na, probier ma jetz den Muskat?", schlägt der Herr, der am Weintrog mit den Flaschen hantiert und sich scheinbar zu jedem Gesicht die bereits getrunkenen Sorten merkt.

Stiegl huscht durch das Gewurle der sich stets ändernden Zutaten und Gerichte, ohne Ruhe und Übersicht zu verlieren. Er reißt frischen Kren über einen dampfenden Schweinsbraten und trägt hausgemachtes Brot, das gerade aus dem Ofen kommt, herbei. Er hat den Ablauf des Sautanzes unter Kontrolle und die nächsten Schritte bereits im Kopf. "Kannst du die Schwanzerl am Tisch rübergeben, und tu bitte ein paar Hoden dazu", ruft er hinüber zu Andert. Der ist gerade dabei, das Brät für die Blutwurst durchzukneten, das anschließend mit einer Spritze in frisch geputzte Därme gepresst wird. Manch Umstehende kosten das kalte Schweineblut noch pur, bevor es verkocht wird, was Stiegl ganz normal findet. "Früher musste man sich ja alle Ressourcen einteilen und konnte nicht nur die feinsten Stücke verwenden", erklärt er den Unterschied zur heutigen Überflussgesellschaft, "die es verlernt hat, zu kochen". Eine Entwicklung, gegen die Stiegl aktiv ankocht. Der Sautanz ist auch als Rückbesinnung auf das häufig entbehrungsreiche bäuerliche Leben von anno dazumal gedacht, das am Schlachttag von Opulenz konterkariert wurde. Früher war nicht nur Gemüse, sondern eben auch Fleisch saisonal, und geschlachtet wurde dann, wenn das Tier fett, das Feld gefroren war.

Stiegl wird von der Neugier angetrieben, kulinarische Rituale spielerisch zu erweitern. Der gigantische Sauschädel, der gerade langsam in einem Obelix-Kessel vor sich hin kocht, ist auch für ihn eine Premiere: "Lassen wir ihn bis halb, drei viertel elf kochen, und dann holen wir ihn raus zum Frittieren" lautet seine Anweisung. Nach stundenlanger Zubereitung wird Stück für Stück von einer sich ansammelnden Menschentraube mit der Hand verspeist: "Wer will was von der Unterlippe?", fragt Stiegl. Bald ist außer dem Schädelknochen nichts mehr übrig.