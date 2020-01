Den Boden, auf den ich meinen Fuß setze, hat nie zuvor ein Mensch betreten. Er ist mit einer Kristallschicht überzogen. Hunderttausende Jahre blieb der Boden in der Tiefe des Berges unberührt, und nun hinterlassen meine schmutzigen Schuhe mit jedem Schritt einen Abdruck aus Lehm. Tropfsteine, dünn wie Makkaroni, hängen von der Decke des kleinen Raums, in den ich mich gezwängt habe. In meiner Hand halte ich eine billige Taschenlampe aus dem Supermarkt. Ich bin 14 Jahre alt und habe auf der Schwäbischen Alb durch einen Zufall eine Höhle entdeckt. Der Zugang ist eine Kluft in einem Steinbruch, vor Kurzem aufgesprengt, erst ein Riss nur. Wand an Brust, Wand an Rücken. Kaum Platz für einen Atemzug. Die Kammer, in die der Spalt nach wenigen Metern führt, ist immer noch nicht groß genug, um mich aufrichten zu können. Längst habe ich die Gefahr vergessen. Im Fall eines Unfalls weiß niemand, wo ich bin. Die Höhle ist winzig, die Kammer nicht größer als zwei Badewannen. Ihre Entdeckung ist wissenschaftlich völlig bedeutungslos. Und doch bin ich überwältigt, hier als erster Mensch zu sein.

Ich gab ihr einen Namen, den ich längst vergessen habe, sie wurde vermessen, dann hat sie der Steinbruchbesitzer zugeschüttet. Doch bis heute hat sich mir diese Erinnerung eingeprägt. Die Erfahrung, eine Entdeckung gemacht zu haben. Dieser Rausch. Das lustvolle Verlieren im Sinnlosen. Wir sind, verstand ich damals, von Geburt an Doppelwesen. Der Mensch, der Entdecker; der Mensch, der Wahnsinnige.

Das Dorf

Der Wahn, um den es in dieser Geschichte geht, führt nicht in ferne Regenwälder oder auf die Höhen des Himalaya, sondern nach: Honau, Postleitzahl 72805, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg. Ein Ortsteil am Ende eines Tals, man könnte das Dorf idyllisch nennen. Zu drei Seiten ist es von den bewaldeten Hängen der Schwäbischen Alb umschlossen, nahezu senkrecht aufragende Wälle, 300 Meter hoch. 700 Einwohner leben in Honau, davon hundert im Seniorenheim Martha Maria. Aus ihren Fenstern sehen sie auf Wälder und Felsen und den Verkehr auf der Bundesstraße 312, die die Region Stuttgart mit Oberschwaben verbindet. Das Verkehrsdröhnen überdeckt das Rauschen der Echaz, des kleinen Flusses, der im Tal entspringt und durch den Ort fließt. Hoch oben auf der Steilkante, auf einem Felskopf, steht das Schloss Lichtenstein mit seinem schlanken weißen Turm. Das Dorf liegt selten in der Sonne, auch im Sommer. Meistens wird es von den Berghängen verschattet. An einer der dunkelsten Stellen im Tal hat sich der Turnverein in den Siebzigerjahren eine Sporthalle gebaut, ein abweisender Klotz aus Beton, mit mächtiger Decke und schmalen Fensterschlitzen darunter. Gleich dahinter führt ein Pfad an den Berg und endet scheinbar im Nichts, in einem Hang aus Geröll, aus dem seit Jahrhunderten ein starker Wind bläst.

1/7 Uwe Leuze hat sich vor wenigen Tagen im Suchstollen den Fuß gebrochen. © Armin Smailovic für DIE ZEIT 2/7 Frank Ulmer (hinten) arbeitet mit seinem Kollegen Michael Hottinger an der Wandbefestigung © Armin Smailovic für DIE ZEIT 3/7 Honau ist ein Ortsteil von Lichtenstein in Baden-Württemberg. Über dem Dorf thront Schloss Lichtenstein. © Andreas Schober für DIE ZEIT 4/7 Der Eingang zum Stollen, nur mühsam dringen die Männer ins Berginnere vor. © Armin Smailovic für DIE ZEIT 5/7 Kein Job für Klaustrophobe – seit Jahren mühen sich die Männer in der Enge ab. © Armin Smailovic für DIE ZEIT 6/7 Bei der Schwerstarbeit hilft der Schlagbohrer. © Armin Smailovic für DIE ZEIT 7/7 Ab und zu durchspült das Wasser der Föhnerquelle den Stollen. © Andreas Schober für DIE ZEIT

Der Stollen

Am Parkplatz hinter der Sporthalle steigt Uwe Leuze, 53, an diesem Samstag, zehn Uhr morgens, aus seinem Wagen. Er ist meistens der Erste der Gruppe, der am üblichen Treffpunkt ist. Er trägt einen wasserfesten Overall, Schlatz genannt, und einen Helm mit Lampe. "Das blöde rechte Knie", klagt er. Er hat lange im Lager einer Fabrik gearbeitet, bis sie das Lager geschlossen haben. Er hat in seinem Leben schon vieles versucht. Mit einem schweren Bohrhammer in der Hand läuft er den Pfad entlang, ein Stück in den Wald hinein, ein Stück den Hang hinauf, dann geht er auf die Knie. Vor ihm öffnet sich der Eingang des Stollens, 1,20 Meter hoch, 80 Zentimeter breit. Ein enger Gang in das Innere des Bergs. Das Metall seines Verbaus glänzt feucht in der Dunkelheit. Leuze ist aufgeregt, fast euphorisch: "Spürst du den Luftzug?", fragt er. Er holt ein Feuerzeug hervor und hält die Flamme in die Tunnelöffnung. Sie legt sich horizontal. Er strahlt. Dann kriecht er hinein.

© ZEIT-Grafik

Seit drei Jahren gräbt sich in Honau eine kleine Gruppe von Männern in den Berg, zweimal in der Woche, donnerstags und samstags. Die meisten sind nicht mehr die Jüngsten, weit in ihren Fünfzigern, die Haare mehr grau als schwarz. Es sind Handwerker und Ingenieure, Physiker und Hilfsarbeiter, Studierte und Nichtstudierte. Teilweise reisen sie über viele Stunden an. Ein kleiner Bauwagen, den sie liebevoll restauriert haben, dient ihnen am Parkplatz als Basisstation. Der Fridolin. Er ist ihr Materiallager und im Winter mit seinem Kanonenofen ihre Wärmstube. Sie graben im Hang an einer Stelle, aus der bei Starkregen ein gewaltiger Bach bricht. Der Bach fließt nur wenige Tage im Jahr und versiegt dann wieder. Hungerbrunnen nennt man solche Quellen auf der Alb. Weil früher die Bauern die plötzlichen Fluten für Menetekel hielten, Vorzeichen von Krisen und Hungersnöten. Bei den Honauern heißt die Quelle schon immer "der Föhner", nach dem althochdeutschen Wort für Wind.

Die Männer, die hier graben, vermuten als Ursprung für diesen Wind einen der längsten Höhlenräume Deutschlands.

"Es muss da was sein", sagt Frank Schüler, 58, der die Grabung am Föhner leitet. Ich kenne ihn schon lange. Viel sind wir früher in Höhlen unterwegs gewesen. Nach einigen Beinahe-Unfällen hörte ich irgendwann damit auf, aber Frank machte weiter. Damals wie heute, 30 Jahre später, verfolgt er seinen Traum, die unterirdischen Landschaften seiner Heimat zu erforschen. Er hat schon an vielen Orten im Tal gegraben, und nie gelang es ihm. Bis jetzt. Er wohnt nicht weit weg vom Stollen, im Ortskern von Honau, gleich neben der Kirche. Das ganze Dorf steht auf hohlem Stein, weshalb die Kirche in Honau einen auffällig schmalen Turm trägt, ganz dürr ist er. Mehr Gewicht traute man dem Untergrund nicht zu. Nirgendwo in Baden-Württemberg, so heißt es vom Geologischen Landesamt, ist der Baugrund so schlecht.

Schüler ist Inhaber eines kleinen Unternehmens, das Personenaufzüge wartet. Schon früh hat er es vom Vater übernommen, widerwillig, aus Verpflichtung. Es blieb ihm in seiner Freizeit die Höhlenforschung. Er gründete einen Verein, sammelte andere Begeisterte um sich, doch hat er in all den Jahrzehnten nur kleine Höhlen entdeckt. Die meisten nicht länger als 20 Meter. Unter schwäbischen Höhlenforschern gilt schon als Höhle, was mindestens fünf Meter lang ist. Ab dieser Länge vermisst Schüler, malt einen Plan und vergibt eine Katasternummer. Die Höhle hinter der Föhnerquelle versucht er seit 40 Jahren zu finden.