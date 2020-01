Er trägt keinen Schal und auch keinen Rollkragenpullover. Pstiwan A. hat sich entschieden, seine Narben nicht mehr zu verstecken: "Sie sind hässlich, aber sie gehören jetzt zu mir. Ich muss mit ihnen leben." Die Narben verlaufen quer über den Hals des filigranen jungen Mannes, sie sind rot, an manchen Stellen fingerbreit. Und sie zeugen von einem Hass, den man in der Schweiz längst überwunden glaubte: dem Hass auf homosexuelle Menschen. Sein eigener Vater wird verdächtigt, ihm die Verletzungen zugefügt zu haben.

An einem Morgen im vergangenen Dezember, kurz vor seinem 18. Geburtstag, geht der junge Mann durch Langnau im Emmental. Obwohl er hier aufgewachsen ist, grüßen ihn nur wenige. Hinter ihm tuscheln drei Schülerinnen, ein älteres Paar auf der gegenüberliegenden Straßenseite schaut ihm nach. Er zündet sich eine Marlboro Gold an und flüstert: "Ich hasse dieses Kaff." Dann eilt er weiter, vorbei an der Pizzeria Da Luca, an der Boutique Chicorée, an der reformierten Kirche, an einem mintgrünen Mehrfamilienhaus. Auf der Oberfeldstraße verlangsamt er die Schritte. Auf Berndeutsch sagt er: "Dort steht immer noch das Velo von meinem Papi." Es lehnt am Zaun eines alten Bauernhauses, in dem Pstiwan bis vor sieben Monaten gelebt hat. Ein Daheim wie aus einem Prospekt von Schweiz Tourismus: Das ausladende Walmdach senkt sich tief über die Wände aus dunklem Holz. Auf den umliegenden Hügeln liegt Schnee, am blauen Himmel plustern sich einzelne Wolken auf.

Eine Bilderbuch-Idylle, die in Wahrheit ein Tatort ist.

Hier wurde der Teenager am 29. Mai 2019 Opfer eines Verbrechens. "Ich habe im Wohnzimmer geschlafen, auf einer Matratze vor dem Fernseher", er zeigt auf ein Fenster im Erdgeschoss und geht daran vorbei zur Rückseite des Hauses. "Durch diese Hintertür konnte ich abhauen."

Um halb neun Uhr sei er an jenem Mittwochmorgen aus dem Schlaf gerissen worden, von seinem Vater, einem Mann mit kantigem Gesicht und sehnigen Armen. "Er kniete auf mir und schrie mich auf Kurdisch an: 'Tu schwuli!' Du bist schwul!" In der Hand habe er das Küchenmesser gehalten, mit dem er sonst das Fleisch zerkleinerte. "Während er mich schnitt, flehte ich ihn an aufzuhören."

Pstiwan tastet mit seinen sorgfältig manikürten Fingern die Narben ab. "Mein eigener Vater, ich kann es noch immer nicht glauben." Die Halsschlagader wurde nur knapp verfehlt, die Luftröhre verletzt. Er habe sich gewehrt, mit Füßen und Händen, Armen und Beinen, habe es irgendwie zur Haustür geschafft, sei mit klaffenden Wunden und nacktem Oberkörper vorbei an einem Gemüsegarten bis zur Wohnung der Nachbarn gerannt. Diese hätten ihm erste Hilfe geleistet.

Der Helikopter der Rega landete auf dem Rasen neben den alten Obstbäumen. Er erinnert sich noch, wie ihm ein Sanitäter übers Gesicht streichelte und sagte: "Alles wird gut."

Eigentlich ist es in der Schweiz längst kein Skandal mehr, wenn sich jemand als homosexuell outet. Es gibt eine lesbische Stadtpräsidentin, die Gay SVP, schwule Polizisten, die sich "Pink Cops" nennen und die "Queer Officers", die im Militär Karriere machen. "Ich bin noch nie angefeindet worden", sagt Hanspeter Hammel, der schwule Basler Publizist, den man unter dem Namen Minu kennt.

In diesem Land gibt es aber auch Familien, Schulen und Gemeinden, in denen Homosexuelle regelmäßig beleidigt, manchmal auch bedroht oder angegriffen werden. So wie der 29-jährige Micha Finkelstein. Nachdem er und sein Freund im Juni an der Pride für die Gleichstellung von Schwulen, Lesben und Transmenschen demonstriert hatten, wurden sie von drei Jugendlichen verprügelt. In derselben Nacht kam es in Zürich zu drei weiteren Angriffen auf Homosexuelle. Im Basler Schützenmattpark werden immer wieder Schwule angegriffen. Und in Genf gibt es sogar einen Ausdruck für Jugendliche, die "Jagd" auf gleichgeschlechtliche Paare machen: "casseurs de pédés".