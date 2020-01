Deutschland hat ein Jahrzehnt des Wachstums hinter sich, doch zu Beginn der 2020er-Jahre mehren sich die Krisenzeichen. Und dabei geht es nicht nur um eine Konjunkturschwäche: Es stellen sich grundsätzliche Fragen. Wie können Autohersteller oder Maschinenbauer, die weltweit für die deutsche Industrie stehen, weiter erfolgreich sein, trotz Digitalisierung und Klimawandel? Was haben deutsche Konzerne der Konkurrenz noch voraus? Aus dem Blick zurück entwickelt Horst Wildemann Antworten für die Zukunft. Der Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Universität München erforscht seit den Achtzigerjahren die Geheimnisse der industriellen Herstellung. Wildemann hatte zuvor mehrere Jahre als Ingenieur bei Ford in Köln gearbeitet. Später trieb er als Unternehmensberater etliche Innovationen in der Produktion und Logistik voran, die bald zum Standard in der Industrie wurden.

DIE ZEIT: Herr Wildemann, Sie gelten als einer der Väter des deutschen Industriewunders. Was haben Sie den Konzernen beigebracht?

Horst Wildemann: Als ich in den Achtzigerjahren zu lehren und zu forschen begann, kam mir die große Herausforderung für die Automobilindustrie durch die Japaner gerade recht. Ähnlich wie heute gab es schon den Abgesang auf die deutschen Autohersteller. Die Japaner hatten bei vergleichbaren Autos einen Kostenvorteil von 30 Prozent und mehr – eigentlich unvorstellbar. Die Frage war: warum?

ZEIT: Sie waren Ingenieur bei Ford in Köln. Hatten Sie besondere Vorkenntnisse über Japan?

Wildemann: Nein, das war eher ein glücklicher Zufall. Während meiner Habilitation in Köln hatte ich einen japanischen Kollegen als Nachbarn. Der war verwandt mit einem Vizepräsidenten von Toyota. Ich lernte also ein wenig Japanisch und bekam Zugang zu Toyota, um die neuen Produktionskonzepte zu untersuchen. Später habe ich viele Hundert deutsche Manager nach Japan zu Unternehmensbesichtigungen begleitet.

ZEIT: Was hatten die Japaner, was die Deutschen nicht hatten?

Wildemann: Sie hatten einen neuen Ansatz in der Produktion entwickelt, in dessen Mittelpunkt die Vermeidung von Verschwendung von Zeit und Material stand. Wir in Deutschland hatten immer nur die 10 bis 15 Prozent der sogenannten Nebenzeiten in der Produktion betrachtet, um Kosten zu sparen. Schaute man dagegen auf den ganzen Durchlauf in der Produktion mit allen Haupt- und Nebenzeiten, dann waren an diesem Prozess vielleicht nur noch 10 Prozent Wertschöpfung; 90 Prozent waren Verschwendung. Auf einmal hatten wir eine ganz andere Perspektive. Dazu kamen Konzepte wie Kanban und just in time ...

ZEIT: ... die dafür sorgten, dass immer nur gerade das bereitgestellt wurde, was in der Produktion zu einem Zeitpunkt gebraucht wurde. Sie wurden in der Presse damals als der "Just-in-time-Papst" bezeichnet. Das war Blödsinn, oder?

Wildemann: Na ja, zum Glück hatte ich mal zehn Jahre ein Monopol auf diese Idee.

ZEIT: Auf just in time?

Wildemann: Ja, aber ein Konzept, das die deutschen Besonderheiten berücksichtigte. In vielen Seminaren habe ich erfolgreiche Fallstudien vorgestellt. Mithilfe von Spielen und Simulationen Mitarbeiter geschult. Wir konnten in Unternehmen zeigen, wie effizient die Lösungen waren.

ZEIT: In der Autoproduktion?

Wildemann: Das klappte für Autohersteller, Zulieferer und viele andere Industrien. Just in time ist ein Produktions- und Logistikkonzept. Wir merkten dann aber schnell, dass allein die Rationalisierung der Prozesse beim bestehenden Produkt zu wenig war. Also mussten wir die Stücklisten und Rezepturen der Produkte analysieren. Hierzu entwickelten wir die Idee der Produktklinik.

ZEIT: "Wir" meint die von Ihnen geführte Unternehmensberatung TCW in München. Das mit der Produktklinik müssen Sie genauer erklären.

Wildemann: Ins Produkt hineinzugehen ist ungleich schwieriger, als sich im Maschinenraum einer Fabrik aufzuhalten, weil darin schon sehr viele kreative Entwickler im Unternehmen ihre Konstruktionsidee eingebracht haben. Auch kann man nicht einfach mit ein und demselben Schema an die Herstellung von LED-Lampen oder Windrädern, Maschinen oder Robotern herangehen. Also überlegten wir uns eine Art Reverse-Engineering.

ZEIT: Sie nehmen also das bestehende Produkt auseinander und gucken, was es zusammenhält?

Wildemann: Erst mal das eigene Produkt, dann alle Fremdprodukte, von denen wir etwas lernen können. Dafür braucht man ein Funktionsmodell des Produktes, und man braucht Vergleichsdaten. Durch cherry-picking verbessert man das Produkt. Auf der Basis von über 220 Anwendungsfällen fragt man sich natürlich, woher die Ideen für Kostensenkungs- und Qualitätsverbesserungsmaßnahmen kommen. Und siehe da: Etwa die Hälfte sind im Unternehmen schon vorhanden. Die haben sich nur nicht durchgesetzt. Weitere 40 Prozent der Ideen bekommt man von Fremdprodukten und vielleicht zehn Prozent von Zulieferern. Aber das reicht nicht. Durch das Lernen wurden etwa neue Ideen mit den Mitarbeitern entwickelt, die auch zu Patenten führten.

ZEIT: Da müssen aber die Ingenieure im Unternehmen erst mal mitmachen.

Wildemann: Für mich sind Entwickler intelligente Übersetzer. Sie übersetzen Kundenanforderungen in Produkte und Prozesse, aber das machen sie oft, ohne eine statistisch abgesicherte Figur des Kunden vor sich zu haben. Die kennen die einzelnen unterschiedlichen Marktsegmente nicht gut genug. Meistens orientieren sie sich an den höchsten Anforderungen, das Ergebnis ist das sogenannte Over-Engineering.