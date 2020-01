Die USA unterhalten in Bagdad die größte Botschaft weltweit. Eigentlich handelt es sich um ein komplett unabhängiges Stadtviertel, mit eigener Energieversorgung für zeitweise viele Tausende Bewohner. Von hier aus wurde das Land nach der US-Invasion von 2003 lange Zeit de facto gesteuert. Der Komplex ist etwa so groß wie der Vatikan und liegt mitten in der hoch gesicherten Grünen Zone Bagdads.

Wenn das Personal von hier ausgeflogen werden muss, wenn US-Soldaten vom Dach der Botschaft aus Tränengas auf Demonstranten schießen müssen, während eine wütende Menge, "Tod Amerika" ruft – dann beginnt das neue Jahr in Bagdad offenbar mit einer Umkehrung der Machtverhältnisse.

Die zweitägige Belagerung der US-Botschaft, die am Mittwoch vorerst zu Ende ging, markiert eine abermalige Wende im längst nicht mehr verdeckten regionalen Krieg zwischen den USA und dem Iran, weitere Eskalation nicht ausgeschlossen.

Donald Trump, eigentlich mit dem Anspruch angetreten, die "endlosen Kriege" im Nahen Osten zu beenden und die US-Soldaten heimzuholen, sieht sich gezwungen, 750 Mann Verstärkung zu schicken. Selbst wenn diese Kräfte die Botschaft zunächst sichern können, bliebe der Schaden: Die Verwundbarkeit der amerikanischen Präsenz ist bewiesen; vom Iran unterstützte Kräfte konnten ihre Macht demonstrieren; die irakische Regierung ließ sie gewähren.

Nicht zum ersten Mal übt sich der Iran in der Kunst der asymmetrischen Kriegsführung gegen die US-Übermacht. Wie konnte es zur jüngsten Eskalation kommen?

Am Freitag vergangener Woche wurden Raketen auf eine Militärbasis im nordirakischen Kirkuk gefeuert, nach amerikanischen Angaben durch die (vom Iran gesponserte) Miliz Kataib Hisbollah. Ein amerikanischer Söldner kam dabei ums Leben. Das US-Militär griff daraufhin in einer verhältnismäßig heftigen Reaktion fünf Basen von Kataib Hisbollah im Irak und in Syrien mit Drohnen an, wobei mindestens 25 Kämpfer getötet und viele Dutzend verletzt wurden.

Anhänger der Miliz mobilisierten danach zum Sturm auf die Bagdader Botschaft. Auch die irakische Regierung – offenbar nicht von den USA einbezogen – sah sich genötigt, die Verletzung der nationalen Souveränität durch die USA zu verurteilen, und ließ die Randalierer gewähren. Nicht ohne eigenes Interesse: Der Sturm auf die US-Botschaft brachte eine willkommene Ablenkung, denn die Regierung ist derzeit selbst Ziel von Massenprotesten.

Seit Monaten erheben sich die Iraker gegen ihre eigene Regierung und gegen den Einfluss des Iran im Land. Seit Anfang Oktober erfassten die größten Proteste seit dem Sturz Saddam Husseins das Land. Bei den Demos gegen korrupte Eliten und iranische Seilschaften hatten erstmals Sunniten und Schiiten zusammen agiert. Junge Demonstranten aller Konfessionen stellten sich als Bürger vereint gegen die Selbstbedienungsmentalität der irakischen Eliten und gegen die Fremdbestimmung durch den großen Nachbarn. Der Iran unterstützt im Irak seit vielen Jahren schiitische Milizen mit Geld, Know-how und Waffen. Teheran nimmt auch erheblichen Einfluss auf Moscheen und politische Parteien des schiitischen Spektrums.