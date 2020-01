Axel Bojanowski: Herr Sixtus, 2019 war der Klimawandel das Thema schlechthin. In deutschen Medien konnte die Erderwärmung gar nicht reißerisch und dramatisch genug geschildert werden. Das muss ein Jahr ganz nach Ihrem Geschmack gewesen sein, oder nicht?

Mario Sixtus: Die Regierung lügt uns an! Weniger durch das, was sie sagt, sondern durch das, was sie tut – und durch das, was sie nicht tut: Die Maßnähmchen des Klimapakets eignen sich allerhöchstens als Gewissensberuhigungs-Globuli für Regierung und Regierte. Um die heranrollende Klimakatastrophe wenigstens abzumildern, taugen sie gar nicht. Es ist unsere Aufgabe als Journalisten, Politiker beim Lügen zu entlarven – doch das tun wir in diesem Fall nicht. Oder eben nicht laut genug. 2020 müssen wir noch viel lauter werden!

Bojanowski: Erste Aufgabe von uns Journalisten wäre es, korrekt zu informieren. Der Klimawandel ist ein riesiges Problem, aber er zeigt auch, warum Medien an komplexen Themen scheitern. Auf dem Rücken der Wissenschaft wird ein Kulturkampf ausgetragen, die Fakten über den Klimawandel geraten dabei unter die Räder. Jugendliche weinen bei Fridays-for-Future-Demonstrationen, weil sie glauben, dass die Menschheit ausstirbt. Das ist das Ergebnis von wissenschaftsfernem Medienalarmismus.

Sixtus: Ich weiß nicht, welche Medien Sie in Ihrer Wahrnehmungsblase zu sich nehmen, und deshalb auch nicht, woran Sie Ihre Behauptung eines "Kulturkampfes" festmachen. Die automobilreligiöse Blechpresse, etwa die Welt, singt zwar auch gerne dieses Lied, bleibt aber Belege dafür schuldig.

Bojanowski: Berichte über den Klimawandel ergründen selten den komplexen Sachstand, sie spiegeln zumeist die politische Haltung der Autoren.

Sixtus: Natürlich ist bei diesem Thema niemand unpolitisch.

Bojanowski: Die Kurzformel geht doch so: Sich rechts Wähnende beschwichtigen oft – sie mögen keinen Dirigismus, wie ihn der Klimawandel nötig zu machen scheint. Für sich links Verortende ist Klimaschutz ein Vehikel für die Umverteilung zwischen armen und reichen Staaten. Forschung, die nicht ins Weltbild passt, wird ignoriert oder bekämpft. Die Politisierung der Debatte hat alle Argumente vergiftet, der Klimadiskurs findet im vorlogischen Raum statt.

Sixtus: Hinter dem Vorwurf der Ideologisierung steckt doch meist bloß der Wunsch: Geh mir weg mit dem Kram. Wenn man erst mal die Debatte als politische Haltungsübung diffamiert hat, braucht man sich mit dem ganzen Thema nicht mehr herumzuärgern. Dabei ist es ja nicht etwa so, dass Greta oder die Grünen sich das Konzept des CO₂-Budgets ausgedacht hätten. Das war die Wissenschaft, die Sie doch gerade noch herbeiwünschten. Der Journalismus ist ein Kind der Aufklärung, und er soll sich gefälligst mit den Mächtigen anlegen, die versuchen, die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu ignorieren – sei es die Tatsache, dass die Erde um die Sonne kreist oder, wie jetzt, dass das CO₂-Budget der Deutschen nur noch neun Jahre reicht, bis wir alle Verabredungen des Pariser Abkommens komplett in die Tonne gekloppt haben und fröhlich auf eine Vier-Grad-Zukunft zusteuern, in der dann eine menschliche Zivilisation, wie wir sie kennen, nicht mehr möglich ist.

Axel Bojanowski 48, ist Geologe und Chefredakteur der Magazine "Bild der Wissenschaft" und "Natur". Seine Diplomarbeit schrieb er über Klimaforschung. Seit 1997 arbeitet er als Wissenschaftsjournalist, unter anderem bei der "Süddeutschen Zeitung", beim "stern" und bei "Spiegel Online".

Mario Sixtus 54, lebt als Autor und Filmemacher in Berlin. Sein neuestes Buch "Warum an die Zukunft denken" (Dudenverlag) geht am Beispiel des Klimawandels der Frage nach, warum Menschen sich so schwer damit tun, ihre Zukunft vernünftig zu gestalten – im Privaten wie im Globalen.

Bojanowski: Die Haltung von Greta und den Grünen ist angesichts hoher Risiken des Klimawandels legitim. Aber faktentreue Journalisten müssen auch andere Haltungen darstellen, etwa solche, die das Umstrittene hervorheben, um eine sinnvolle Entscheidungsfindung zu ermöglichen. In den Medien finden indes vor allem die Extreme statt. Sogenannte Klimaleugner nehmen jeden kalten Tag als Beleg gegen den Klimawandel. Und Grüne beschwören Abermillionen Klimaflüchtlinge, verleugnen damit aber die wahren Schuldigen für Fluchtursachen. Oder sie reden von klimawandelbedingten Waldbränden, obwohl die Zahl der Waldbrände seit Jahrzehnten abnimmt. Der Stand der Klimaforschung widerspricht häufig den politisch motivierten Behauptungen.

Sixtus: Richtig, die Forschung widerspricht den Beschwichtigern!

Bojanowski: Journalismus sollte sich mit den Mächtigen anlegen – und keine politische Strömung in Deutschland ist derzeit mächtiger als die der lauten Warner vorm Klimawandel. Warum gehen Journalisten eigentlich so unkritisch mit denen um?

Sixtus: Sie wünschen sich einen leiseren Umgang mit der Klimakrise? Ernsthaft? Das haben wir doch seit über 30 Jahren! 1986 titelte der Spiegel das erste Mal über die Klimakatastrophe. Seitdem wandert das Thema gemütlich zwischen Wissens- und Politikressorts hin und her. Mit dem Ergebnis, dass die meisten große Augen bekommen, wenn sie das Drei-Grad-Szenario des Weltklimarats sehen: schwindende Nahrungsreserven, kollabierende politische Strukturen, irreversibel geschädigte Ökosysteme, Überflutungen, Seuchen. Dabei steuern wir, wie gesagt, auf ein Vier-Grad-Szenario zu! Wir haben einen Patienten mit Krebsdiagnose. Und dann erzählen Leute etwas von alternativen Therapien, von Vitaminpräparaten und Orgonstrahlen. Ich wünsche mir eine Presse, die solchem Hokuspokus die wissenschaftliche Diagnose und die Therapieempfehlungen der Ärzte entgegenhält.

Bojanowski: Ihre Aktivismus-Forderung wird doch seit mindestens 30 Jahren von den allermeisten Journalisten in Europa erfüllt.

Sixtus: Da kann ich echt nur lachen! Die Journalisten etwa, die in SUV-Fahrern eine Art Freiheitskämpfer sehen und die die Deutsche Umwelthilfe als Quasi-Terrororganisation betrachten?

Bojanowski: Warnungen vor dem Klimawandel bringen ja auch soziale Anerkennung und Journalistenpreise.

Sixtus: Mit "soziale Anerkennung" meinen Sie, dass man als Klimahysteriker und Öko-Diktator beschimpft wird?