Es mag keine europäische Premiere sein, aber ein Koalitionspakt zwischen der konservativen Volkspartei und den progressiven Grünen dürfte weit über die Grenzen Österreichs hinaus Signalfunktion besitzen. Bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe wurde zwar noch an den letzten Details gefeilt, doch die Einigung, ein komplexer Kompromiss, stand längst fest. Nun kann nur noch der grüne Bundeskongress, der dem basisdemokratischen Modell folgend das Bündnis am Samstag absegnen muss, verhindern, dass diese Koalition angelobt wird und ihre Arbeit aufnimmt – was als wenig wahrscheinlich gilt.

So verschwiegen und geheimniskrämerisch drei Monate lang sondiert und verhandelt wurde, so absehbar war die Übereinkunft letztlich. Mit dem überraschenden Wahlergebnis vom 29. September hatte sich plötzlich ein window of opportunity geöffnet, das zuvor niemand für möglich gehalten hätte. Die Regierungsverhandlung folgte ab diesem Zeitpunkt einer eigenen Dynamik, die den Pakt von Türkis und Grün nahezu zwingend erscheinen ließ. Der Wahlabend war nicht nur der grüne Lazarus-Moment, er transformierte die Partei über Nacht. Die mitunter krawallige und häufig sehr eigenbrötlerische Truppe, die Opposition aus Prinzip betrieb, verwandelte sich zu einer politischen Kraft, die gestalten will und auch genügend kompromissbereit ist, dies zu ermöglichen. Auf Ebene der Bundesländer hat sich eine grüne Regierungsbeteiligung bereits seit Jahren etabliert, nun folgt auch der Bund diesen Vorbildern.

Natürlich wird das gemeinsame Regierungsprogramm vielen grünen Funktionären und Wählern schwer im Magen liegen, müssen sie sich doch von einer ganzen Reihe an Überzeugungen verabschieden, die ihnen bislang hoch und heilig waren. Doch die Alternative wiegt schwerer: eine historische Chance durch die Finger gleiten zu lassen und sich zugleich dem Vorwurf auszusetzen, durch eine störrische und kompromisslose Verweigerung eine Rückkehr der Freiheitlichen in die Regierung erzwungen zu haben. Im Unterschied zum ersten Versuch, 2002 eine Zusammenarbeit zwischen Volkspartei und Grünen auszuhandeln, agierten diesmal alle Beteiligten deutlich zielorientierter – auch weil sie im Grunde genommen, gar keine andere Wahl hatten.

Das galt in besonderem Ausmaß für den ehemaligen und künftigen Bundeskanzler Sebastian Kurz. Theoretisch hätte er sich rein rechnerisch für eine von drei Parteien entscheiden können, in der politischen Praxis bestand diese Möglichkeit allerdings nicht. Die Sozialdemokraten stecken derart tief in der Krise, dass sie gegenwärtig nicht regierungs- und wohl auch nicht oppositionsfähig sind. Zwar hätte eine Koalition alten Zuschnitts der roten Führungsriege als Rettungsanker gedient und ihr eine gewisse Überlebensgarantie gebracht, doch Ruhe wäre deshalb noch lange nicht in die Partei eingekehrt. Das Risiko, dass ein roter Koalitionspartner einfach implodiert, war für Kurz und seine Berater evident.

Noch weniger war eine Fortsetzung der bisherigen Zusammenarbeit mit den Freiheitlichen denkbar. Die Partei ist durch die Enthüllungen, die auf den Ibiza-Schock folgten, schwer desavouiert, ihr ganzer Apparat in Pragmatiker und Hardliner gespalten und von den Aufräumarbeiten überfordert. Es lag geradezu in der Luft, dass eine Fortsetzung dieser Koalitionsvariante fast zwangsläufig vorzeitig scheitern musste – ein Umstand, den Kurz kein zweites Mal hinnehmen durfte.

Auf internationaler Ebene, vor allem innerhalb der EU, hätte Sebastian Kurz zudem im Fall eines neuerlichen Paktes mit den Freiheitlichen fast alle Reputation verspielt, was für ihn eine weitere Karriere in Brüssel ausschließen würde. Galt er doch schon bisher als jener Politiker, der die Rechtspopulisten salonfähig zu machen versuchte und sie kraft Regierungsbeteiligung im politischen Mainstream verankerte. Eine Neuauflage wäre außerhalb Österreichs als Affront empfunden worden.

Nun kann es Kurz gelingen, seine Scharte auszuwetzen. Mehr noch: Er kann seine Pioniertat als Vorbild für Europa präsentieren. Überall auf dem Kontinent vermehren Rechtsaußenparteien ihre Stimmenanteile dramatisch. Österreich war bei diesem Aspekt ein Vorreiter. Nun zeigt das Land, dass eine Alternative zur Machtbeteiligung der extremen Rechten existiert. Vor allem Deutschland wird eine Koalition zwischen Volkspartei und Grünen sehr genau beobachten. Wird doch in der Berliner Republik die politische Mitte von der aggressiven Rechtspartei AfD schwer bedrängt, während sich die Grünen zu einer neuen Volkspartei und zur zweitstärksten Kraft im Land entwickelt haben. Aktuelle Meinungsumfragen zeigen, dass sich nach den Bundestagswahlen im Herbst 2012 eine Mehrheit für Christdemokraten und Grüne ergeben und das österreichische Modell einen Nachahmer finden könnte.

Trotz des Charmes des Neuen, wohnt der türkis-grünen Zusammenarbeit für beide Koalitionspartner ein beträchtliches Risiko inne. Es handelt sich ja um höchst unterschiedliche Parteien, deren Wählerschaften vollkommen verschieden strukturiert und in gegensätzlichen Wertvorstellungen verhaftet sind. Die Volkspartei wurde für ihr traditionelles Weltbild, für restriktive Migrationspolitik und harte Hand bei der inneren Sicherheit gewählt. Im türkisen Lager wird eine Erhöhung von Steuern und Abgaben als Gottseibeiuns angesehen.

Die Grünen im Gegensatz stehen stark für Veränderung. Für ihre Wähler sind eine Klimawende, transparente Politik und eine multikulturelle Gesellschaft zentrale Anliegen. Sie haben schon in der Vergangenheit gezeigt, dass sie Finanzpolitik als Steuerungsinstrument betrachten, um das Land in ihre Richtung zu verändern.

Jetzt haben beide Parteien kräftige Abstriche hinnehmen müssen, die sich auf die Unterstützung ihrer Wählerschaft auswirken könnten. Grüne Wähler neigen ohnehin dazu, sehr schnell ihre Ideale verraten zu sehen und darauf höchst volatil zu reagieren. Die Volkspartei verdankte wiederum ihr kräftiges Plus bei den Herbstwahlen zahlreichen blauen Leihstimmen, die sich von einer harten blauen Oppositionspolitik beeindrucken lassen könnten. Das Äquilibrium zwischen Grundsatztreue und Pragmatismus, zu dem die beiden Koalitionsparteien nun gefunden haben, dürfte sich noch als ziemlich fragil erweisen. Beide müssen nun darauf hoffen, dass es ihnen gelingt, mit konkreten politischen Entscheidungen ihre Klientel zu überzeugen. So erwarten sich etwa viele grüne Wähler, dass eine CO₂-Abgabe als Steuerungsinstrument in der Klimapolitik wirksam wird, während die Unterstützer der Volkspartei davon nichts hören wollen. Es wird also über das Koalitionsabkommen hinaus sehr viel kreativer Gestaltungsarbeit bedürfen.