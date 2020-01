Mich beschleicht das dumpfe Gefühl, dass in #Connewitz von vornherein ein Exempel statuiert werden sollte.

Was ist das eigentlich für ein Staat, der aus politischen Profilierungsgründen in der Silvester Nacht gegen Feiernde vorgeht? #le3112 — Michael Neuhaus (@MichaNeuhaus) 1. Januar 2020

Der deutsche Rand, links wie rechts, lässt sich gern von dumpfen Gefühlen beschleichen. Den einen beschleicht das dumpfe Gefühl, dass die Bevölkerung ausgetauscht wird, den anderen, dass in zwölf Jahren oder so die Welt untergeht wegen des Klimawandels, und wieder andere, wie den freundlichen jungen Mann der Linkspartei, eben das Gefühl, dass in dem linken Leipziger Trendbezirk Connewitz die Polizei weniger dazu da ist, Rechtsstaatlichkeit zu garantieren, als sich zu profilieren. Seine Parteigenossin, die Landtagsabgeordnete Jule Nagel, wird deutlicher: Die "Cops" hätten "ekelhafte" Gewalt ausgeübt und "kalkuliert" provoziert, twitterte sie.

Solche Äußerungen sind bemerkenswert, weil in dieser Nacht ein junger Polizist nach linker Gewalt notoperiert werden musste und sein neues Jahr auf der Intensivstation begann. Frau Nagel, als Parlamentarierin mit knapp 9.000 Euro vergütet, interessiert sich für das Schicksal des Polizisten, der wohl eher ein Viertel der Aktivist*in verdient, kaum. Der Polizist ist ein Feindbild, gegenüber dem sich die Linke nicht sonderlich klassenbewusst zeigt. Der Polizeiberuf ist für Kinder aus dem (migrantischen) Arbeitermilieu oft der Einstieg in den Aufstieg, doch im Zweifel interessiert das die Studentenlinke nicht. Deswegen lassen sich Funktionäre der Linken wie die Frankfurter Stadtverordnete Merve Ayyildiz auch gern mal mit einem "ACAB"-T-Shirt fotografieren. Wofür die Abkürzung steht? All cops are bastards.

Ulf Poschardt ist Chefredakteur der Welt-Gruppe. An dieser Stelle schreibt er im Wechsel mit Anja Reschke, der Moderatorin der ARD-Sendung "Panorama". © Lengemann/​Welt

Die Linke hat ein in Teilen ungeklärtes Verhältnis zu linker Gewalt und zum staatlichen Gewaltmonopol. Sie hält über der sogenannten Antifa als linksradikaler Folklore-Truppe eine ziemlich schützende Hand. Fataler aber ist die ausbleibende Solidarität mit den einfachen Polizisten, die das Bürgerkinder-Gequatsche vom "zivilen Ungehorsam" ebenso ausbaden müssen wie Beleidigungen wie "Bastard". Polizisten sichern in einer auseinanderdriftenden Gesellschaft Recht und Ordnung – gerade für die Schwächsten der Schwachen, die sich keinen privaten Sicherheitsdienst leisten können. Ihre Verachtung durch die Linke hat Polizisten ebenso zügig in die Arme der AfD getrieben wie das operative Scheitern beim Durchsetzen von Regeln in Problembezirken und die sogenannte Kuscheljustiz.

Feindbilder sind dumm. Twitter ist im gerade vergangenen Jahr ein Feindbild-Generator sui generis geworden. Oft genug kippte Feindbildpflege in reale Morddrohungen. Das ist indiskutabel. Wer sich durch andere Meinung nicht bereichert, sondern bedroht sieht, hat Demokratie nicht verstanden.