Die beiden Herren, die sich am Tag nach seinem Tod über Beethovens Leichnam beugten und ihm den Schädel aufsägten, schienen von ihrer Aufgabe ein wenig überfordert. Ihre Obduktion sollte klären: Wie und warum hatte Beethoven sein Gehör verloren? Aber wie genau das Gehör eigentlich funktioniert, war erst in Ansätzen erforscht; genau 24 Jahre würde es noch dauern, bis einem Forscher die winzigen Haarzellen im Innenohr überhaupt auffielen, von ihrer elementaren Rolle für die Umwandlung von schwankendem Luftdruck in Worte und Musik gar nicht zu reden. Und da die Wiener Pathologen Johann Wagner und Karl von Rokitansky nicht wissen konnten, wonach sie suchen sollten, hielten sie sich an das Augenfällige. "Der Ohrknorpel zeigte sich groß und regelmäßig geformt", diktierten sie ins Sektionsprotokoll. Die Ohrmuscheln: "sehr geräumig und um die Hälfte tiefer als gewöhnlich, die verschiedenen Ecken und Windungen waren bedeutend erhaben". Der Hörnerv dagegen: "zusammengeschrumpft und marklos". Genauer ging es nicht. Beethovens Gehörgang sägten sie aus und nahmen ihn mit, einige Zeit später verschwand er vom Pult eines Mitarbeiters, die Frage nach den Gründen für Beethovens Taubheit würde auf ewig ohne seriöse Antwort bleiben müssen.

