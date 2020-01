Der DDR-Kirchenjurist, der protestantische Diplomat und SED-Beschwichtiger Manfred Stolpe war ein rätselvoller Mensch. Der Autor verdankt ihm ein Lebensglück. 1982 wurde ich als junger Vikar vom Wehrkreiskommando Berlin-Mitte zur "Einberufungsüberprüfung" befohlen. Meine Verweigerung des Waffendienstes quittierte der Obrist mit Gebrüll: Bürger, Sie marschieren! Der nächste richtige Krieg wird Ihnen den Jesusquatsch austreiben! Ich eilte zum evangelischen Konsistorialpräsidenten Manfred Stolpe, dem wundertätige Kontakte zur Staatsmacht nachgemunkelt wurden. Der Kirchenstar empfing, hörte, brummte beruhigend und schickte mich heim. Vier Tage vor dem Gestellungstermin meldete das Wehrkreiskommando: Einberufung erfolgt nicht.

Wie vermochte Stolpe Derartiges? So fragten wohl wenige, denen er half. Helmut Schmidt erklärte nach der Friedlichen Revolution, als Kanzler habe er indirekte Signale an die SED-Macht absichtsvoll via Stolpe lanciert. Es meldeten sich auch kritische Stimmen. Oppositionelle Christengruppen sahen sich amtskirchlich reglementiert, rigorose DDR-Verneiner entschärfte die "Kirche im Sozialismus", deren fähigster Lavierer und Konfrontationsvermeider Manfred Stolpe war.

Diente er gar der Gegenseite? Das erforschte 1992 ein parlamentarischer Untersuchungssausschuss des Brandenburger Landtags. Seit Ende 1990 regierte Manfred Stolpe mit einer Koalition aus seiner SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen. Nach turbulenten Enthüllungswochen und einigen grotesken Auftritten ehemaliger Stasi-Offiziere blieb der Ministerpräsident im Amt. Auch seine Kirche sprach ihn frei, Ostvolks Stimme sowieso. 2005 urteilte das Bundesverfassungsgericht abschließend, Stolpe, als "IM Sekretär" aktenkundig, sei kein Mann des Ministeriums für Staatssicherheit gewesen.

Im Gefühlschaos des ostdeutschen Umbruchs wirkten regionale Identitäten wie Rettungsanker. Den "neuen Bundesländern" standen zumeist altbundesdeutsche Christdemokraten vor – nicht in Brandenburg. Nur dort wurde die SPD gleichsam zur Staatspartei, geführt von einem Kirchenmann, den das märkische Heidenvolk verblüffenderweise sogleich als Landesvater verehrte. Die Landtagswahl 1994 gewann Stolpe mit absoluter Mehrheit. Gern sprach der Potsdamer Regent von "unseren Menschen" und erklärte, Brandenburg trage die Bezeichnung "kleine DDR" mit Stolz. 2002 übergab er sein Amt einem ähnlichen Menschenfänger, seinem Ziehsohn Matthias Platzeck. Der SPD-Konvertit, ehedem Bündnisgrüner, hatte als "Deichgraf" bei der Oderflut von 1997 Heldenstatus errungen.

Der Wirtschaftspolitiker Manfred Stolpe war kein König Midas. Große Industrieansiedlungen misslangen. Die Lausitzer Braunkohle wurde ökologisch ruinös ausgebeutet wie in der DDR. Auch das widerständige Dorf Horno, dessen Rettung Stolpe versprochen hatte, fuhr in die Grube: ein Lehrstück politischer Ohnmacht gegenüber Wirtschaftsdiktaten. 2002 wechselte Manfred Stolpe in die Bundespolitik, als Minister für Verkehr, Bau- und Wohnungsfragen im zweiten Kabinett Schröder. Die Lkw-Maut, sein Kummerkind, scheiterte an technischen Problemen. Nach der Bundestagswahl 2005 ging er in den Ruhestand.

Seit 2004 litt Manfred Stolpe an Krebs. Seinen Lebensabend verbrachte er in einer Potsdamer Seniorenresidenz. Dort besuchte ich ihn zum Gespräch über die Garnisonkirche, deren Neubau der geschichtsfühlige Preußenkenner Stolpe unterstützte. Es ging ihm um die Wiedergewinnung des 1945 zerbombten, 1968 restlos gesprengten Gotteshauses. Durchaus besorgten ihn neoprussische Gelüste, den Kriegstempel der Hohenzollern zu erneuern. Er sprach so geradeaus wie als Politiker selten. Er halte nichts von Versuchen, den militaristischen Ungeist der Garnisonkirch-Geschichte mit Heldenlegenden vom 20. Juli 1944 zu exorzieren. Sehr lange, fand er, hätten die Putschisten bei Hitler mitgemacht. Er zitierte seinen Freund Helmut Schmidt: alles hochnäsige Adlige und Antisemiten.

Manfred Stolpe, kleiner Leute Kind, wurde 1936 in Stettin geboren. Er war ein großer Mann zweier Epochen in ihrem, seinem Widerspruch. Am 29. Dezember ist er in Potsdam gestorben. Unsere doppeldeutsche Geschichte lässt sich schwerlich ohne ihn erzählen.