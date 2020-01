Das Wort seines Lebens heißt Perfektion. Aber das Anstrengende an dieser vertrackten Perfektion ist ja, dass sie so flüchtig durch die Welt flattert. Erlangt man sie je? Und falls man sie irgendwann erreicht, in einem dieser so raren gänzlich geglückten Momente, wie lässt sie sich festhalten? Gibt es so etwas: den perfekten Lebenslauf?

Und wenn es das gibt: Wie kann ausgerechnet ein schwuler Politiker in den USA das perfekte Leben leben und folglich der erste schwule Präsident Amerikas werden?

Der Kandidat Pete Buttigieg, einer der vier Favoriten im Feld der demokratischen Bewerber, strebte früh in die Politik, wollte als Schüler schon nach ganz oben. Mit seinen Kumpels diskutierte er darüber, ob seine Motive die richtigen seien: Wollte er der Gemeinschaft dienen, oder suchte er bloß den Ruhm? Wenn er ehrlich antworte, sei es beides gewesen, sagt er in seinem Bus, der durch New Hampshire fährt, und das sei doch meist der perfekte Antrieb.

Er hatte Freundinnen in der Schulzeit, las heimlich homosexuelle Kontaktanzeigen und traute sich nicht zu sagen, dass er schwul war. Er habe es erst einmal selbst verstehen müssen, sagt er heute. Er studierte Literatur und Geschichte in Harvard, wo liberal gedacht, aber konventionell gelebt wird, und traute sich auch dort nicht. Er half im Präsidentschaftswahlkampf John Kerrys in Arizona mit und sei damals sicher gewesen: "Homosexualität ist in der Politik ein Todesurteil für die Karriere."

Doch als er 2014 mit der Navy nach Afghanistan ausrückte und daheim, für alle Fälle, jenen letzten Brief verfasste, den die meisten Soldaten verfassen, ehe sie in den Krieg reisen, sagte sich Buttigieg, er hätte, wenn er nun wirklich sterben würde, kein einziges Mal geliebt.

Was für ein Leben führte er? Perfekt war daran gar nichts.

Pete Buttigieg ist heute 37 Jahre alt und mit Ehemann Chasten verheiratet. Chasten schwärmte einst überlaut auf Instagram von seinem Pete: "This guy!" Seither tritt das Paar dezent humorvoll auf; auf Twitter verriet Chasten, wie der gemeinsame Nachname verletzungsfrei ausgesprochen werden kann: "Boot-edge-edge oder Buddha-judge oder Boot-a-judge oder Boo-tuh-judge".

Pete ist seit 2012 der Bürgermeister von South Bend im Bundesstaat Indiana, das ist seine Geburtsstadt, die 101.000 Einwohner und einen uramerikanischen Charme hat, wenn man die geraden Straßen denn so preisen möchte, McDonald’s neben Burger King neben Taco Bell, riesige Parkplätze, und dann ist man auch schon wieder draußen. 1851 kam die Dampflokomotive auf ihrem Weg nach Westen nach South Bend. Weihnachten 1963 schloss die Studebaker-Autofabrik, was 7.000 Jobs kostete.

Bekannt ist die Stadt heute für ihre Universität, Notre Dame, eine dieser US-Hochschulen, denen das Football-Programm nicht weniger wichtig ist als die akademische Qualität. Buttigiegs Vater Joseph, Migrant aus Malta und im Januar 2019 mit nur 71 Jahren gestorben, war hier Englisch-Professor, die Mutter Jennifer Anne Montgomery war Linguistik-Professorin.

Buttigiegs Mitarbeiter hatten jahrelang keine Ahnung, was das Sexualleben des Chefs betraf; sie hielten ihn für einen "bachelor", wie Junggesellen in den USA heißen, und nannten seinen grünen Ford Taurus "chick magnet", und wie übersetzt man nun das? Hühnerfänger?

Das Klima in den USA änderte sich. Ende der Neunzigerjahre hatte es noch Morde an Homosexuellen gegeben, nun unterstützte eine Mehrheit die Ehe für alle. 2015, nach der Rückkehr aus Afghanistan, schrieb Buttigieg in der South Bend Tribune: "Ich war längst erwachsen, ehe ich bereit war, die simple Tatsache wirklich zu akzeptieren, dass ich schwul bin. Es brauchte Jahre des Ringens und Reifens für mich, bis ich verstand, dass es einfach ein Teil des Lebens war, wie braune Haare zu haben, ein Teil dessen, was ich eben bin." Er wurde rauschend wiedergewählt.